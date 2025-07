भला समारी का दृष्टांत हमें ईश्वर द्वारा हमें देखने के तरीके के बारे में बताता है, संत पापा

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, सोमवार 14 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार सुबह कास्तेल गंदोल्फो में थोमस दे भिल्लानोभा पल्ली में यूखारीस्तीय बलिदान अर्पित किया।

संत पापा ने अपने प्रवचन कहा कि भले समारी का दृष्टांत- येसु ख्रीस्त के दृष्टांतों में से एक- अति सुन्दर और प्रभावित करने वाला दृष्टांत है। यह दृष्टांत करूणा के बारे में है। रास्ते में डाकुओं द्वारा घायल किये गये व्यक्ति को रास्ता में पड़ा देख एक याजक और एक लेवी वहाँ से गुजर जाते हैं। एक समारी उसे देखता और करूण से भर जाता है और इसकी मदद तकता है। यह दृष्टांत हमें ईश्वर की निगाहों से देखने के बारे में कहता है जिससे हम अपने जीवन में दूसरों को और परिस्थितियों को उनकी निगाहों से देखना सीखते हैं, जो प्रेम और करूणा से भरा है।

इसी के मद्देनजर संत पापा लियो ने रविवार को अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर निम्नलिखित चार संदेश लिखा:

1ला संदेश : “हम दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, यही मायने रखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे दिल में क्या है। हम देख सकते हैं और चल सकते हैं, या हम देख सकते हैं और करुणा से भर सकते हैं।” #आज का सुसमाचार (लूकस 10:25-37)

2रा संदेश : “दयालु समारी का दृष्टांत सबसे पहले हमें ईश्वर द्वारा हमें देखने के तरीके के बारे में बताता है, ताकि हम बदले में परिस्थितियों और लोगों को उसकी प्रेम और करुणा से भरी आँखों से देखना सीख सकें।”

3रा संदेश : “देखे बिना चलना, अपने जीवन की तीव्र गति को रोकना, दूसरों के जीवन को, चाहे वे कोई भी हों, उनकी ज़रूरतों और परेशानियों को अपने दिल को छूने देना। यही हमें एक-दूसरे का पड़ोसी बनाता है, सच्चा भाईचारा उत्पन्न करता है और दीवारों और बाधाओं को तोड़ता है।”

4था संदेश : “अनंत काल तक जीने के लिए, हमें मृत्यु को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस समय, हमारे साथ बिताए समय में, दूसरों की देखभाल करके, जीवन की सेवा करने की ज़रूरत है।”

