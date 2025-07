बंगलादेश में विमान दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए पोप लियो की प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

बंगलादेश, मंगलवार, 22 जुलाई 2025 (रेई) : पोप लियो ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए एक विमान दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से उन्हें "गहरा दुःख" हुआ है।

बांग्लादेशी वायु सेना के एक लड़ाकू विमान के राजधानी ढाका स्थित माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज से टकराने से कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई।

मंगलवार को भेजे गए एक टेलीग्राम में, पोप लियो ने कहा कि वह "मृतकों को ईश्वर के दयालु प्रेम के हवाले करते हैं।"

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित इस संदेश में आगे कहा गया है कि पोप "उनके परिवारों और मित्रों को उनके दुःख में सांत्वना देने और घायलों के स्वास्थ्य लाभ और सांत्वना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।"

टेलीग्राम के अंत में, पोप "पूरे स्कूल समुदाय और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों पर शांति और शक्ति की दिव्य आशीष की कामना करते हैं।"

यह घटना बांग्लादेश की राजधानी में दशकों में हुई सबसे घातक विमान दुर्घटना है। सोमवार को, एक एफ-7 बीजीआई जेट, जो एक चीनी लड़ाकू विमान है, ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

बांग्लादेशी सेना के अनुसार, मृतकों में पायलट और 171 लोग शामिल है, जिनमें ज़्यादातर छात्र हैं, जलने के कारण कई लोग घायल हुए हैं।

सेना ने कहा कि जेट ने दोपहर 1:06 बजे कुर्मीटोला इलाके में बांग्लादेश वायु सेना बेस ए.के. खंडेकर से उड़ान भरी और तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें आग लग गई। सेना ने कहा कि पायलट ने घनी आबादी वाले इलाकों से बचने की कोशिश की, लेकिन जेट एक दो मंजिला इमारत से टकरा गया।

उसने कहा कि विमान में "तकनीकी खराबी" आई थी, और कहा कि एक उच्च-स्तरीय वायु सेना समिति इसके कारण की जाँच करेगी।

