गाजा पल्ली में हमले के बाद संत पापा ने कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला को फ़ोन कर अपनी निकटता व्यक्त की

गाजा, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 : "इस नरसंहार को समाप्त करने का समय आ गया है।" संत पापा लियो 14वें ने येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष, पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबाल्ला को फोन किया, जो येरूसालेम के ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफ़िलोस तृतीय के साथ सैकड़ों टन मानवीय सहायता लेकर गाजा में दाखिल हुए थे। यह हमला गरुवार को इजरायल द्वारा गाजा पट्टी के एकमात्र काथलिक पवित्र परिवार पल्ली पर हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी और पल्लीपुरोहित फादर गाब्रियल रोमानेली सहित ग्यारह लोग घायल हो गए थे।

कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने बताया, "जब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष और मैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पल्ली और पीड़ितों के परिवारों तथा पूरे समुदाय के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए गाजा की यात्रा कर रहे थे, तभी संत पापा लियो 14वें ने हमसे अपनी निकटता, अपना स्नेह, अपनी प्रार्थना, अपना समर्थन और साथ ही युद्ध विराम के साथ-साथ इस त्रासदी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी मंशा व्यक्त की।"

कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने बताया, "संत पापा लियो ने बार-बार दोहराया है कि इस नरसंहार को समाप्त करने का समय आ गया है और जो हुआ वह अनुचित है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अब और कोई पीड़ित न हो। लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष की ओर से, बल्कि पवित्र भूमि के सभी कलीसियाओं की ओर से, हम संत पापा को इस निकटता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका हमें पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है। हम गाजा के संपूर्ण समुदाय, भाइयों और बहनों, पुरोहितों और धर्मबहनों की ओर से भी, संत पापा के प्रति अपनी प्रार्थनाओं और धन्यवाद का आश्वासन देते हैं।"

एक बयान में, येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने घोषणा की कि “गाजा में पवित्र परिवार पल्ली के परिसर पर हुए गंभीर हमले के बाद, येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबाल्ला, येरूसालेम के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष, थियोफिलस तृतीय के साथ, एक कलीसियाई प्रतिनिधिमंडल आज सुबह गाजा में प्रवेश किया, तथा गाजा के समुदाय के लिए पवित्र भूमि के कलीसियाओं की साझा प्रेरितिक चिंता व्यक्त की।”

बयान में कहा गया है कि अपने प्रवास के दौरान, "प्रतिनिधिमंडल स्थानीय ख्रीस्तीय समुदाय के सदस्यों से मिलेगा, संवेदना और एकजुटता व्यक्त करेगा और हाल की घटनाओं से प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होगा।"

कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला "कलीसिया की निरंतर उपस्थिति और प्रतिक्रिया को निर्देशित करने में मदद करने के लिए समुदाय की मानवीय और प्रेरितिक ज़रूरतों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। लैटिन धर्मप्रांत के अनुरोध पर और मानवीय सहयोगियों के साथ समन्वय में, न केवल ख्रीस्तीय समुदाय को, बल्कि अधिक से अधिक परिवारों को भी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पहुँच की गारंटी दी गई है। इसमें सैकड़ों टन तत्काल आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, धर्मप्रांत ने हमले में घायल हुए लोगों को गाजा के बाहर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचाने की व्यवस्था की है, जहाँ उन्हें आवश्यक देखभाल मिलेगी।"

बयान को अंत करते हुए कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने कहा, "हम प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा और उनकी यात्रा के दौरान सैन्य गतिविधियों के निलंबन के लिए प्रार्थना करते हैं। लैटिन धर्मप्रांत ख्रीस्तीय समुदाय और गाजा की पूरी आबादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। उन्हें भुलाया या त्यागा नहीं जाएगा।"

