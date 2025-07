ख्रीस्तयाग में पोप : ग्रीष्मकाल में चिंतन के पलों का आनंद लें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार, 20 जुलाई 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान रविवार 20 जुलाई को अल्बानो के महागिरजाघर में ख्रीस्तयाग अर्पित किया। जहाँ उन्होंने उपदेश में विश्वासियों को चिंतन करने के महत्व पर जोर दिया।

संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयो एवं बहनो, मुझे आज इस खूबसूरत गिरजाघर में रविवारीय यूखारिस्त समारोह में उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 12 मई को आना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ और ही कर दिया। लेकिन मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, और इस भ्रातृत्व, इस ख्रीस्तीय आनंद के साथ, मैं यहाँ उपस्थित धर्मप्रांत के महामहीम धर्माध्यक्ष, उपस्थित अधिकारीगण, और आप सभी का अभिवादन करता हूँ।

पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा, “आज की धर्मविधि में, प्रथम पाठ और सुसमाचार हमें आतिथ्य, सेवा और सुनने के बारे में बताते हैं (उत्पत्ति 18:1-10; लूका 10:38-42)। पहले पाठ में, ईश्वर "तीन व्यक्तियों" के रूप में अब्राहम से मिलने आते हैं, वे "दिन की तपती धूप में" उसके तम्बू में आते हैं (उत्पत्ति 18:1-2)। हम इस दृश्य की कल्पना करें: चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान का निरंतर सन्नाटा, प्रचंड गर्मी, और आश्रय की तलाश में तीन अजनबी। अब्राहम, "तम्बू के द्वार पर" बैठा हुआ, घर के स्वामी के रूप में है, और यह देखना रोचक है कि वह अपनी भूमिका कैसे निभाता है: अपने आगंतुकों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हुए, वह उठता है, उनसे मिलने दौड़ता है, जमीन पर गिरकर उनसे रुकने की विनती करता है। इस प्रकार पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है।

दोपहर का सन्नाटा प्रेम के भावों से भरा है, जिसमें न केवल कुलपिता, बल्कि सारा, उनकी पत्नी और सेवक भी शामिल हैं। अब्राहम अब बैठा नहीं है, बल्कि "वृक्ष के नीचे उनके पास खड़ा है" (उत्पत्ति 18:8), और वहाँ ईश्वर उसे वह सबसे सुंदर समाचार सुनाता है जिसकी उसने अपेक्षा की होगी: "तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा" (उत्पत्ति 18:10)।

यह मुलाकात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वर सारा और अब्राहम से मिलने के लिए आतिथ्य का रास्ता चुनते हैं और उन्हें उनकी फलदायीता का वरदान देते हैं, जिसकी उन्हें अत्यधिक लालसा थी और जिसकी अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। कृपा के कई अवसरों के बाद, जिनमें वे पहले ही उनसे मिल चुके थे, वे उनके द्वार पर दस्तक देने लौटते हैं, स्वीकृति और विश्वास की याचना करते हैं। और दोनों बुजुर्ग पति-पत्नी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। वे इन रहस्यमयी आगंतुकों में उनके आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति को पहचानते हैं। वे उन्हें वह सब कुछ देते हैं जो उनके पास है: भोजन, संगति, सेवा, वृक्ष की छाया। उन्हें नए जीवन और संतान का वादा मिलता है।

सुसमाचार पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, “सुसमाचार हमें ईश्वर के कार्य करने के समान तरीके के बारे में बताता है। यहाँ भी, येसु स्वयं को मार्था और मरियम के घर एक अतिथि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कोई अजनबी नहीं हैं: वह मित्रों का घर है, और वातावरण उत्सवपूर्ण है। बहनों में से एक बड़े ध्यान से उनका स्वागत करती है, जबकि दूसरी उनके चरणों में बैठकर, एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति विशिष्ट भाव से उनकी बातें सुनती है। जैसा कि हम जानते हैं, पहली बहन शिकायत करती है, जो व्यावहारिक रूप से कुछ मदद चाहती है, येसु उसे सुनने के महत्व को समझाते हुए उत्तर देते हैं (लूका 10:41-42)।

हालाँकि, इन दोनों दृष्टिकोणों को एक-दूसरे के विपरीत देखना या दोनों महिलाओं के बीच गुणों की तुलना करना गलत होगा। सेवा और सुनना, वास्तव में, आतिथ्य के दो जुड़वाँ आयाम हैं।

सबसे पहले, ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में। जहाँ यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास को ठोस कार्यों और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के माध्यम से जीएँ, हर व्यक्ति की स्थिति और बुलाहट के अनुसार, यह भी जरूरी है कि हम ईश्वर के वचन पर मनन और पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में दिए जा रहे संकेतों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए, हमें मौन और प्रार्थना की आवश्यकता है, एक ऐसे समय की जब शोर और भटकाओ को शांत करके , हम ईश्वर के समक्ष एकत्रित हो सकें और उनसे संयुक्त हो जाएँ। यह ख्रीस्तीय जीवन का एक ऐसा आयाम है जिसे हमें आज विशेष रूप से पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक व्यक्तिगत और सामुदायिक मूल्य के रूप में और हमारे समय के लिए एक भविष्यसूचक संकेत के रूप में: मौन के लिए जगह बनाकर, उस पिता को सुनना है जो बोलते हैं और "गुप्त को भी देखते हैं।" (मत्ती 6:6)।

इस उद्देश्य के लिए, गर्मी के दिन ईश्वरीय अनुभव के समय हो सकते हैं, जिससे हम अनुभव कर सकें कि ईश्वर के साथ घनिष्ठता कितनी सुन्दर और महत्वपूर्ण है, तथा यह हमें एक-दूसरे के प्रति अधिक खुले एवं स्वागतशील होने में भी मदद कर सकती है।

ये ऐसे दिन हैं जब हमारे पास ज़्यादा खाली वक्त होता है, एकाग्रचित होने और ध्यान करने के लिए, और मिलने, यात्रा करने एवं मुलाक़ात करने के लिए। आइए, हम इस समय का लाभ उठाएँ, प्रतिबद्धताओं और चिंताओं के भंवर से बाहर आकर, शांति और चिंतन के कुछ पल बिताएँ, और साथ ही कहीं यात्रा करके एक-दूसरे से मिलने की खुशी बाँटें - जैसा कि मैं आज यहाँ हूँ। आइए, हम इसे एक-दूसरे की देखभाल करने, अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करने, एक-दूसरे को समझने और सलाह देने के अवसर के रूप में उपयोग करें: इससे हमें प्यार का एहसास होता है, और हम सभी को इसकी जरूरत है। आइए, हम इसे साहस के साथ करें। इस तरह, एकजुटता और विश्वास व जीवन के आदान-प्रदान के माध्यम से, हम शांति की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, साथ ही अपने आस-पास के लोगों को दरारों और शत्रुता को दूर करने और व्यक्तियों, लोगों और धर्मों के बीच एकता बनाने में मदद करेंगे।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि "यदि हम खुशी से जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें इन दो दृष्टिकोणों को मिलाना होगा: एक ओर, येसु के 'चरणों में रहना', उन्हें सुनना जब वे सभी चीज़ों का रहस्य प्रकट करते हैं; दूसरी ओर, जब वे हमारे पास से गुज़रें और हमारे दरवाज़े पर दस्तक दें, तो उनके प्रति चौकस और आतिथ्य-सत्कार हेतु तत्पर रहना, एक ऐसे मित्र के रूप में जो क्षणभर के लिए विश्राम और भाईचारे की आवश्यकता में हो" (देवदूत प्रार्थना, 21 जुलाई, 2019)। उन्होंने ये शब्द, महामारी फैलने से कुछ महीने पहले कहे थे: और उस लंबे एवं कठिन अनुभव ने, जिसे हम आज भी याद करते हैं, हमें इस संबंध में कितना कुछ सिखाया।

बेशक, इन सबके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। सेवा और सुनने, दोनों ही हमेशा आसान नहीं होते: इनके लिए प्रतिबद्धता और त्याग करने की आवश्यकता होती है। उस निष्ठा और प्रेम की आवश्यकता जिसके साथ एक पिता और माता अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, और उस प्रतिबद्धता की जिसके साथ उनके बच्चे, घर पर और स्कूल में, उनके प्रयासों का जवाब देते हैं; अलग-अलग राय होने पर एक-दूसरे को समझने, गलतियाँ होने पर एक-दूसरे को क्षमा करने, बीमार होने पर एक-दूसरे की सहायता करने, दुःखी होने पर एक-दूसरे का साथ देने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल इसी तरह, इन प्रयासों से, जीवन में कुछ अच्छा बनाया जा सकता है; केवल इसी तरह लोगों के बीच सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाये और विकसित हो सकते हैं, और इस तरह निचले स्तर से, रोजमर्रा की ज़िंदगी से, ईश्वर का राज्य विकसित हो सकता है, फैल सकता है, और वर्तमान के रूप में अनुभव किया जा सकता है (लूका 7:18-22)।

संत अगुस्टीन ने अपने एक प्रवचन में, मार्था और मरियम के प्रसंग पर विचार करते हुए कहा था, "इन दो नारियों में दो जीवन प्रतीक हैं: वर्तमान और भविष्य; एक परिश्रम में जिया और दूसरा विश्राम में; एक कष्ट में, दूसरी धन्य; एक क्षणिक, दूसरी शाश्वत" (प्रवचन 104, 4)। और मार्था के कार्य के बारे में सोचते हुए, अगुस्टीन ने कहा था, "दूसरों की देखभाल करने की इस सेवा से कौन कभी मुक्त रह सकता है? कौन इन कर्तव्यों से कभी साँस ले सकता है? आइए हम इन्हें निष्कलंक और प्रेमपूर्वक निभाने का प्रयास करें [...]। परिश्रम बीत जाएगा और विश्राम आएगा; लेकिन विश्राम केवल परिश्रम से ही प्राप्त होगा। जहाज गुजरेगा और अपनी मातृभूमि तक पहुँचेगा; लेकिन मातृभूमि तक जहाज के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है।" (आईवीआई, 6-7)।

अब्राहम, मार्था और मरियम आज हमें यही याद दिलाते हैं: सुनना और सेवा करना दो पूरक प्रवृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा हम जीवन में प्रभु की आशीषमय उपस्थिति के लिए स्वयं को खोलते हैं। उनका उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में, चिंतन और कर्म, विश्राम और परिश्रम, मौन और परिश्रम को बुद्धि और संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है, और येसु की उदारता को हमेशा अपना मापदंड, उनके वचन को अपना प्रकाश और उनके अनुग्रह को अपनी शक्ति का स्रोत मानते हुए, जो हमें हमारी अपनी क्षमताओं से परे सहारा देता है (फिलि 4:13)।

