पोप : डिजिटल मिशनरी और काथलिक प्रभावशाली लोग मुलाकात को बढ़ावा दें

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 29 जुलाई 2025 (रेई) : डिजिटल मिशनरियों और काथलिक प्रेरकों की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ख्रीस्तयाग में भाग लेने के लिए दुनिया भर से आए युवाओं से संत पेत्रुस महागिरजागर खचाखच भरा हुआ था। सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट कार्डिनल लुइस अंतोनियो ताग्ले ने पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल ने "प्रभाव" शब्द पर चिंतन किया और बताया कि काथलिकों और प्रभावित करनेवाले लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल तागले ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति है, और साथ ही, हर कोई प्रभावित होता है। उन्होंने कहा, "दैनिक जीवन परस्पर जुड़े प्रभावों का एक ताना-बाना है।" हम लगातार अपने परिवारों, पड़ोस, स्कूलों और अन्य सामाजिक परिवेशों से प्रभावित होते रहते हैं।

जब जीवन के ये पहलू भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वे बदले में, इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम कौन हैं और हम किस प्रकार का समाज बनाते हैं। इसके अलावा, प्रो-प्रिफेक्ट ने आगे कहा, "जैसे पृथ्वी और पर्यावरण हमें प्रभावित करते हैं, वैसे ही हमारी गतिविधियाँ भी ग्रह को प्रभावित करती हैं।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह जयंती समारोह "उस इरादे की जाँच करने का निमंत्रण है जो हमारे समकालीन विश्व पर पड़नेवाले प्रभाव को बढ़ावा देता है।" दुनिया में हम जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करना चुनते हैं और इसके पीछे हमारी क्या मंशा है।

कुछ लोग, लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं; कुछ ब्लैकमेल या रिश्वतखोरी का। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए युद्ध, बमबारी, जबरन भुखमरी का सहारा लेते हैं।

कार्डिनल तागले ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पवित्र मिस्सा के पाठों का सहारा लिया: प्रभाव क्या है? हमें कोई मेसेज या ईमेल अटैचमेंट भेजने के बजाय, ईश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र भेजा है।

सुसमाचार संदेश हमें प्रोत्साहित करता है कि हम येसु को अपने प्रेम से प्रभावित होने दें, जिसके माध्यम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। कार्डिनल ने उपस्थित तीर्थयात्रियों को चुनौती दी कि वे "येसु और पवित्र आत्मा में ईश्वर के प्रेम को मानव हृदयों और समाजों में विभिन्न विषैले प्रभावों को प्रवाहित होने से रोकें।"

ख्रीस्तयाग के अंत में, पोप लियो ने महागिरजाघर में उपस्थित युवाओं को तीन भाषाओं में संबोधित किया: स्पेनिश, अंग्रेजी और इतालवी। अपने संदेश में, उन्होंने एक बार फिर हिंसा को समाप्त करने का आह्वान करते हुए शुरुआत की, और इस बात पर जोर दिया कि "शत्रुता और युद्ध से त्रस्त इस समय में हमें शांति की कितनी आवश्यकता है"।

उन्होंने दोहराया कि शांति की घोषणा करना कलीसिया और उन सभी लोगों का मिशन है जो जयंती के लिए रोम में एकत्र हैं। "शांति की खोज, घोषणा और साझा करने की आवश्यकता हर जगह है; युद्ध के दुखद स्थानों में भी और उन लोगों के खाली दिलों में भी जिन्होंने अस्तित्व और आंतरिकता का अर्थ, एवं आध्यात्मिक जीवन का स्वाद खो दिया है।"

इसलिए, पोप लियो ने ज़ोर देकर कहा कि आज, पहले से कहीं ज्यादा, इस संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक फैलाने के लिए डिजिटल मिशनरी जरूरी हैं।

इस मिशन पर निकलनेवालों के सामने एक खास चुनौती यह है कि वे ऑनलाइन मिलनेवाले हर व्यक्ति में हमेशा "मसीह के पीड़ित शरीर" को देखें। चूँकि हम खुद को एक तकनीकी समाज और संस्कृति में पाते हैं, पोप ने प्रभावशाली लोगों को चुनौती दी: "यह हम पर - आप में से हर एक पर - निर्भर है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह संस्कृति मानवीय बनी रहे।"

यद्यपि विज्ञान और तकनीकी हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथापि किसी भी मानव निर्मित चीज का इस्तेमाल "दूसरों की गरिमा को कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।" काथलिक, इनफ्लूवेंसर्स और डिजिटल मिशनरी होने के नाते, हमारा मिशन अपनी संस्कृति में "ख्रीस्तीय मानवतावाद" को बढ़ावा देना है।

इतिहास में, बदलाव के कई दौर आए हैं और पोप ने ज़ोर देकर कहा कि कलीसिया कभी भी निष्क्रिय नहीं रही। आज की संस्कृति, जो तकनीक से इतनी भरी हुई है, इसमें चुनौती "एक साथ मिलकर काम करके अपने समय की एक ऐसी सोच और भाषा विकसित करने की है जो प्रेम को आवाज दे।"

सिर्फ सामग्री बनाने से बढ़कर, पोप लियो ने इन डिजिटल मिशनरियों से दिलों के बीच मिलन का माहौल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि इससे एक और आह्वान होता है—जाल बुनने का। रिश्तों के, प्रेम के, मुक्त आदान-प्रदान का जाल, जहाँ दोस्ती गहरी हो।

पोप ने तर्क दिया कि हमें ऐसे जालों को बुनने के लिए कहा गया है जो "खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जगह बनाते हैं, जहाँ कोई भी 'फ़िल्टर बबल' सबसे कमज़ोर की आवाज़ को दबा नहीं सकता।" इसके ज़रिए हम ईश्वर का एक एकीकृत नेटवर्क बना सकते हैं।

अंत में, पोप लियो ने उपस्थित युवाओं को उनके सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्हें डिजिटल माध्यमों से पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया।

