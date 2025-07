संत पापा लियो: जलवायु और पर्यावरणीय क्षरण पर यू-टर्न ज़रूरी है

वाटिकन न्यूज़

जैम्बविले, सोमवार 28 जुलाई 2025 : एक "तत्काल आवश्यकता" है जिसमें "सम्पूर्ण मानवता" शामिल है: यह "सृष्टि की पुकार" को सुन रही है; "बढ़ती हुई गंभीर पर्यावरणीय तबाही" हमारी अंतरात्मा को "गंभीर रूप से" चुनौती दे रही है। संत पापा लियो 14वें ने जाम्बविले में आयोजित महान "क्लेमर्स" सभा के अवसर पर भेजे गए एक संदेश में फ्रांस के स्काउट्स और गाइड्स को इस बात पर ज़ोर दिया। यह सभा 24 जुलाई को शुरू हुई और आज, 28 जुलाई को समाप्त हो रही है। यह सभा "एक अधिक न्यायपूर्ण और स्थायी विश्व पर चिंतन" के लिए आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य "पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना", "सामान्य भलाई के प्रति प्रतिबद्धता" को "मज़बूत" करना, और "परिवर्तन के वाहक बनना, स्काउटिंग को जलवायु परिवर्तन की सेवा में लगाना" था।

संत पापा यो युवाओं को समझाते हैं कि "प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, जीवन की गिरावट और सामाजिक पतन, वैश्विक असमानताओं, कई आबादियों के लिए पेयजल और ऊर्जा की कमी के मद्देनजर, पारिस्थितिक शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है ताकि चीजों के क्रम को उलटा जा सके।" इस प्रकार, "क्लेमर्स" सभा "हमें अपने साझा घर की रक्षा के लिए नए रास्ते और दिशाएँ समझने और खोजने का अवसर देती है।" संत पापा ने जोर देते हुए कहा, "आप युवा हैं, आप विचारों और उत्साह से भरे हैं। आप दुनिया को जीतना चाहते हैं, उसे अपने अधीन करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से प्राप्त जीवन की सेवा करने के लिए। ख्रीस्तीय मूल्यों को पूरी तरह से जीने के लिए "विनम्रता", "सेवा की भावना" और मसीह के साथ एक गहन संबंध की आवश्यकता होती है।

संत पापा लियो कहते हैं, "केवल आंतरिक परिवर्तन ही आदतों और मानसिकताओं को बदलना संभव बनाता है, जो पर्यावरण के साथ एक नए तरीके से जीने में परिणत होता है।" वे स्वीकार करते हैं कि स्काउट, जो "प्रकृति में रहने, वस्तुएँ बनाने," "खेल खेलने और देखने," और खुद को उन्मुख करने के आदी होते हैं, "सृष्टि के प्रति सम्मान" के साथ पेश आते हैं और इसलिए अपनी "जीवनशैली" के माध्यम से "समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं।" इस विश्वास के साथ कि जाम्बविले कार्यक्रम के दिन युवाओं को उनके अंतरों और पूरकताओं में दूसरों से मिलने और उनका स्वागत करने जैसे मूल्यों से और समृद्ध कर सकते हैं, संत पापा रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल द्वारा स्थापित आंदोलन के युवाओं से अपने रहने के वातावरण में "भाईचारे और शांति के दूत" बनने का आग्रह करते हैं। संत पापा ने कहा कि “विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं”, उत्पत्ति के विभिन्न “सामाजिक संदर्भ”, विभिन्न युग और व्यक्तित्व, “एक समृद्धि, एक संसाधन” हैं, क्योंकि वे हमें चीजों को अधिक व्यापक रूप से देखने की अनुमति देते हैं “और ख्रीस्तीय धर्म के हथियारों के साथ शांति की दुनिया की कल्पना करने की अनुमति देते हैं: विश्वास, सत्य, न्याय और शांति का सुसमाचार।”

अंत में, संत पापा ने फ्रांसीसी स्काउट्स को "बिना आशा खोए," बिना हतोत्साहित हुए "और बिना निराशावाद के आगे बढ़ते रहने" के लिए प्रोत्साहित किया।

"जानें कि आप में से प्रत्येक सृष्टि में अद्वितीय है, प्रभु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रेम किया गया है। एक बेहतर दुनिया और प्रेम की एक प्रामाणिक सभ्यता के आगमन में विश्वास करना कभी न छोड़े।" संत पापा लियो ने निष्कर्ष निकाला, यह आशा व्यक्त करते हुए कि युवा लोग, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने कहा है, "पीढ़ियों, संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतु के निर्माता बन सकते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here