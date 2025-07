संत पापा लियो 14वें: मसीह के साथ मित्रता ख्रीस्तीय आनंद की कुंजी है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 25 जुलाई 2025 (रेई) : संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 25 जुलाई की सुबह वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में सेमिनरी प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों और जवेरियन मिशनरी धर्मबंधुओं के धर्मसंघ की महासभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की।

संत पापा ने कहा, “मुझे रोम में दो महत्वपूर्ण आयोजनों के समापन पर आपसे मिलकर खुशी हो रही है जिनमें आपने भाग लिया है: सेमिनरी प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, जिसे कई वर्षों से पोंटिफिकल एथनायुम रेजिना अपोस्तोलोरुम द्वारा दिया जा रहा है, और महासभा, जिसके आप में से कुछ प्रतिनिधि थे।

ये निश्चित रूप से दो अलग-अलग आयोजन हैं, फिर भी हम एक समान सूत्र देख सकते हैं जो उन्हें जोड़ता है क्योंकि, अलग-अलग तरीकों से, हम मिशन की गतिशीलता में प्रवेश करने और सुसमाचार प्रचार की चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाये गये है। इस आह्वान के लिए हम सभी को एक ठोस और समग्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो केवल विशिष्ट ज्ञान तक सीमित न हो, बल्कि हमारी मानवता और हमारी आध्यात्मिकता को बदलने का लक्ष्य रखे ताकि वे सुसमाचार को प्रतिबिंबित करें, और ताकि हम येसु मसीह के समान "एक मन" रखें।

संत पापा ने कहा कि हाल ही में, याजक वर्ग के लिए गठित विभाग ने पुरोहितों को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका विषय था, "आनंदित पुरोहित।" हम यह भी जोड़ सकते हैं कि सुसमाचार के आनंद से उत्साहित होना केवल पुरोहितों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए है और इसलिए हम खुश ख्रीस्तियों, खुश शिष्यों और खुश मिशनरियों की बात कर सकते हैं।

संत पापा ने कहा कि हमारा जीवन और बुलाहटीय यात्रा का "घर", चाहे वह पुरोहिताई का हो या लोकधर्मी जीवन का हो ऐसे ठोस नींव "चट्टान" पर स्थापित हो, जिसके बल पर हम मानवीय और आध्यात्मिक तूफ़ानों का सामना कर सकें। इस संबंध में संत पापा ने तीन सुझाव दिया।

संत पापा ने कहा कि येसु के साथ मित्रता ही घर की नींव है, जो हर बुलाहट और प्रेरितिक मिशन के केंद्र में होनी चाहिए। हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु की निकटता का अनुभव करने की आवश्यकता है; यह जानने की कि प्रभु ने हमें देखा, प्रेम किया और हमारी ओर से बिना किसी योग्यता के हमें चुना है। यह सबसे बढ़कर हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हम अपनी सेवकाई में प्रकट करते हैं। इसके अलावा, जब हम पुरोहिताई जीवन में दूसरों को तैयार करते हैं और अपनी विशिष्ट बुलाहट के अनुसार, मिशनरी क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम सबसे पहले मसीह के साथ मित्रता के अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रसारित करते हैं, जो हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण, हमारी मानवता और स्वस्थ संबंधों को जीने की हमारी क्षमता में झलकता है।

हमें अपने हृदय में झाँकने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि हम उन परछाइयों और घावों को देख सकें और फिर अपने मुखौटे त्यागने और मसीह के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित करने का साहस जुटा सकें। इस प्रकार, हम सुसमाचार के जीवन द्वारा स्वयं को रूपांतरित होने देंगे और सच्चे मिशनरी शिष्य बनेंगे।

संत पापा ने कहा कि हम आपस में प्रभावी और भावात्मक भाईचारा बनाए रखें। जब संत पापा फ्राँसिस ने पुरोहित जीवन और उससे उत्पन्न होने वाले संकटों के बारे में बात की, तो उन्होंने चार प्रकार की निकटता पर जोर दिया: ईश्वर के प्रति निकटता, धर्माध्यक्ष के प्रति निकटता, साथी पुरोहितों के प्रति निकटता और लोगों के प्रति निकटता। इस अर्थ में, हमें पल्ली में, साथ ही धार्मिक समुदायों में और अपने धर्माध्यक्षों व वरिष्ठों के साथ भाईचारे के साथ रहना सीखना होगा। हमें व्यक्तिवाद और दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, जो हमें प्रतिस्पर्धी बनाती है, पर विजय पाने के लिए स्वयं पर कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि हम धीरे-धीरे स्वस्थ और भाईचारे वाले मानवीय और आध्यात्मिक संबंध बनाना सीखें।

तीसरा और अंतिम पहलू है सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों के साथ मिशन को साझा करना। संत पापा ने कहा कि कलीसिया की प्रारंभिक शताब्दियों में, सभी विश्वासियों के लिए मिशनरी शिष्यों की तरह होना और व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित होना सामान्य बात थी। याजकीय सेवकाई इस मिशन की सेवा में थी जिसमें सभी शामिल थे। संत पापा ने प्रशिक्षण देने वालों से कहा कि पुरोहितों को भी इसमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, न कि स्वयं को अकेला नेता समझने की, न ही अपने पुरोहिताई के कार्य को श्रेष्ठता की भावना से जीने की। हमें ऐसे पुरोहितों की आवश्यकता है जो आम लोगों में बपतिस्मा की कृपा और उससे उत्पन्न होने वाले करिश्मे को पहचान सकें और उसकी सराहना कर सकें, और शायद उन्हें इन उपहारों के प्रति खुलने में मदद भी कर सकें और फिर कलीसिया और समाज के जीवन में योगदान देने के लिए स्वयं को समर्पित करने का साहस और उत्साह पा सकें। ठोस शब्दों में, इसका अर्थ है कि भावी पुरोहितों की तैयारी ईश्वर की प्रजा की वास्तविकता में अधिकाधिक रूप से होनी चाहिए और इसके सदस्यों - पुरोहितों, लोकधर्मियों, और धर्मसंघियों और धर्मबहनों - के योगदान से पूरी होनी चाहिए।

संत पापा ने कहा, “संत जेवियर सोसाइटी के भाइयों, जिन देशों में आप अपना मिशन पूरा करते हैं, आपने निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि उन ईसाई समुदायों के बहनों और भाइयों के साथ मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है।”

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें आपकी सेवा के लिए, पुरोहिताई प्रशिक्षण में उनकी देखभाल के लिए, और उनके मिशनरी कार्य के लिए धन्यवाद दिया और सुसमाचार प्रचार की इस यात्रा को जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया।

