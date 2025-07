संत पापा: पर्यावरण न्याय के लिए तत्काल कार्रवाई। सृष्टि कोई युद्ध का मैदान नहीं है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 02 जुलाई 2025 : यह एक कच्चा और गहरा यथार्थवादी विश्लेषण है जिसे संत पापा लियो 14वें ने सृष्टि की देखभाल के लिए दसवें विश्व प्रार्थना दिवस के लिए अपने संदेश में प्रस्तुत किया है, जो 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यह संदेश संत पापा फ्राँसिस द्वारा चुने गए विषय "शांति और आशा के बीज" को समर्पित है और यह विश्वपत्र ‘लौदातो सी’ के प्रकाशन की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर है, जो आशा की जयंती को याद करता है जिसे हम अनुभव कर रहे हैं।

आज, 2 जुलाई को प्रकाशित इस पाठ में, संत पापा ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की स्थिति पर प्रकाश डाला है, जहाँ अन्याय, असमानता, लालच और “अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन” के कारण “वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान” व्याप्त है। वे लिखते हैं, “हमारी पृथ्वी बर्बाद हो रही है।” वास्तव में, मानवीय गतिविधियों से प्रभावित जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम प्राकृतिक घटनाएँ ताकत और आवृत्ति में बढ़ रही हैं।

संत पापा की चिंता तब और गंभीर हो जाती है जब वे याद करते हैं कि "सशस्त्र संघर्षों द्वारा लाए गए मानवीय और पारिस्थितिक विनाश के मध्यम और दीर्घकालिक प्रभाव" हैं, और यह भी कि इस बात के बारे में जागरूकता की कमी है कि प्रकृति का विनाश सबसे ज़्यादा "सबसे गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों, बहिष्कृत लोगों" को प्रभावित करता है। संत पापा लियो ने कहा, "इस संदर्भ में आदिवासी समुदायों की पीड़ा प्रतीकात्मक है। इन गतिशीलता में, सृष्टि महत्वपूर्ण संसाधनों के नियंत्रण के लिए युद्ध के मैदान में बदल जाती है, जैसा कि कृषि क्षेत्रों और जंगलों द्वारा प्रदर्शित होता है जो खदानों, 'झुलसी हुई धरती' नीति, जल स्रोतों के आसपास होने वाले संघर्षों, कच्चे माल के असमान वितरण, सबसे कमज़ोर आबादी को दंडित करने और सामाजिक स्थिरता को कमज़ोर करने के कारण ख़तरनाक हो गए हैं।"

संत पापा ने लिखा, "ये अलग-अलग घाव पाप के कारण हैं।" इसलिए बाइबिल के उन ग्रंथों को पढ़ने का निमंत्रण दिया गया है जो हमें दुनिया के बगीचे की खेती करने और उसकी देखभाल करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है "मानव और प्रकृति के बीच जिम्मेदार पारस्परिकता का संबंध।" देखभाल का अर्थ बीजों को उगाना भी है जो अप्रत्याशित स्थानों पर भी विघटनकारी शक्ति के साथ अंकुरित होते हैं। संत पापा लियो इस बात पर जोर देते हैं कि "हम मसीह में शांति और आशा के बीज हैं", आत्मा के माध्यम से शुष्क रेगिस्तान शांति का बगीचा बन जाता है।

पर्यावरण न्याय को अब एक अमूर्त अवधारणा या दूर का लक्ष्य नहीं माना जा सकता, बल्कि "एक तत्काल आवश्यकता माना जा सकता है, जो पर्यावरण की साधारण सुरक्षा से परे है।" वास्तव में, यह सामाजिक, आर्थिक और मानवशास्त्रीय न्याय से संबंधित है: "इसके अलावा, विश्वासियों के लिए, यह एक धार्मिक आवश्यकता है, जो ख्रीस्तियों के लिए येसु मसीह का चेहरा है, जिसमें सब कुछ बनाया और मुक्त किया गया है। ऐसी दुनिया में जहाँ सबसे कमज़ोर लोग जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण के विनाशकारी प्रभावों को सबसे पहले झेलते हैं, सृष्टि की देखभाल आस्था और मानवता का प्रश्न बन जाती है।" संत पापा लियो 14वें ने फिर एक उदाहरण के रूप में कास्टेल गंडोल्फो में "बोर्गो लौदातो सी" परियोजना को याद किया, "कैसे कोई व्यक्ति विश्वव्यापी लौदातो सी के सिद्धांतों को लागू कर सकता है, काम कर सकता है और समुदाय का निर्माण कर सकता है।"

अंत में, संत पापा की आशा है कि संत पापा फ्राँसिस का विश्वपत्र प्रेरणा देता रहेगा, ताकि "समग्र पारिस्थितिकी को तेजी से चुना और अनुसरण करने के मार्ग के रूप में साझा किया जाए" ताकि आशा के बीजों को "संरक्षित और विकसित" किया जा सके।

