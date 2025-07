संत पापा लियो ने रोम में हुए आकस्मिक विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने अपने एक्स अकाउंट (@Pontifex_it) पर इतालवी में एक पोस्ट में पूर्वी रोम में एक गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। शुक्रवार, 4 जुलाई को सुबह 8:15 बजे के बाद हुई इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें नौ पुलिस अधिकारी, एक अग्निशमन कर्मी और एक प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता शामिल हैं।

संत पापा ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "मैं अपने धर्मप्रांत के केंद्र में, प्रेनेस्तिनो लाबिकानो जिले में आज सुबह एक गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में शामिल लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ।" "मैं इस दुखद घटना के घटनाक्रम पर चिंता के साथ नज़र रख रहा हूँ।"

विस्फोट की आवाज़ शहर भर के विभिन्न मोहल्लों में सुनी गई और आसमान में धुएं का एक बड़ा बादल उठता देखा गया। संत पापा ने अपने धर्मप्रांत, खासकर प्रभावित पड़ोस के निवासियों के लिए चिंता और एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया।

रोम के अग्निशमन विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट कथित तौर पर स्टेशन को फिर से भरने वाले ईंधन टैंकर से पाइपलाइन के अलग होने के कारण हुआ था। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं अभी भी दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मेयर, रॉबर्टो गुआल्तिएरी, स्थिति का आकलन करने के लिए क्षेत्र में गए।

जब विस्फोट हुआ, तब अग्निशामक दल पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद थे, क्योंकि वे आग पर काबू पा रहे थे, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया दल घायल हो गए और आस-पास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल, कांच के विस्फोट से मामूली जलन और चोटों के साथ पांच लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल किसी की हालत जीवन के लिए खतरा नहीं दिख रही है।

पास के एक खेल केंद्र, पोलिसपोर्टिवा विला डी सांक्टिस, जो बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करता है, को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से विस्फोट से पहले उसे खाली करा लिया गया था। केंद्र के अध्यक्ष फाबियो बालजानी ने कहा, "अगर यह एक घंटे बाद हुआ होता, तो यह नरसंहार होता।" "समर सेंटर के 60 बच्चे, हम समन्वयक और कुंड बुक करने वाले 120 लोग वहां मौजूद रहे होते। खेल केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है; यह युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है।"

