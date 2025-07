संत पापा: मानवता हमेशा एकजुट हो सकती है, विभाजन के समय में भी

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, बुधवार 16 जुलाई 2025 : संत पाप लियो 14 ने शांति के लिए एकजुट होने की तात्कालिकता और खेल, राजनीति, संगीत आदि के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला है। 15 जुलाई को प्रकाशित एक वीडियो संदेश में, संत पापा ने परमधर्मपीठ के बाल चिकित्सालय बम्बिनो येसु और इतालवी कारितास द्वारा आयोजित एक चारिटी मैच में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

संत पापा ने कहा, "हमारी मानवता दांव पर है। शांति की बात करने वाले इस मैच को इसके पक्ष में एक अंक प्राप्त करने दें।"

अपने संदेश में, संत पापा ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोग "बच्चों की आँखों में देखें और उनसे सीखें" कि कैसे दूसरों का "स्वागत करने का साहस पाएँ", कैसे ऐसे "पुरुष और महिला" बनें जो मिलन को बढ़ावा दें, और कैसे "विश्वास करने और यह प्रार्थना करने की शक्ति पाएँ कि एक युद्धविराम आए, घृणा को बढ़ने से रोकने का समय आए।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "विभाजन, गिरते बमों और युद्ध के समय में भी, एक साथ आना अभी भी संभव है, हमेशा संभव है। ऐसा करने के अवसर पैदा करना आवश्यक है।" “विभाजनों को चुनौती दें और समझें कि सबसे बड़ी चुनौती एकजुट होना है।”

संत पापा का संदेश इस वर्ष के "ला पार्तिता देल कुओरे" ("दिल का मैच") के प्रतिभागियों को संबोधित था, जो एक चारिटी फुटबॉल मैच और संगीत कार्यक्रम है जो मंगलवार, 15 जुलाई को मध्य इटली के ला'अक्विला शहर में आयोजित हुआ।

वाटिकन के बाल चिकित्सा अस्पताल बम्बिनो येसु और इतालवी कारितास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से प्राप्त आय उनकी पहल "प्रोजेत्तो एकोलियांजा" ("स्वागत परियोजना") को जाती है।

यह परियोजना इटली और विदेशों के उन वंचित परिवारों को आवास और भौतिक सहायता प्रदान करती है जिनके बच्चों को बम्बिनो येसु अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है।

यह मैच इस पहल का 34वाँ संस्करण है और यह संगीतकारों की एक टीम और राजनेताओं की एक टीम के बीच है। इसमें विभिन्न इतालवी कलाकारों और कलाकारों के साथ एक संगीत कार्यक्रम भी है।

संत पापा लियो ने कहा कि इस आयोजन से जुड़े "मैच" शब्द का अर्थ है "मिलना" और एक साथ आना।

उन्होंने कहा, "एक ऐसी बैठक जहाँ विरोधी भी एक ऐसा मुद्दा खोज लेते हैं जो उन्हें एकजुट करता है।" उन्होंने यह भी कहा कि इसमें "वे बच्चे शामिल हैं जो मदद माँगते हैं, जो संघर्षरत क्षेत्रों से इटली आते हैं" और जिन्हें "स्वागत परियोजना" द्वारा समर्थन दिया जाता है।

उन्होंने आगे कहा, "इस प्रकार "ला पार्तिता देल कुओरे" मैच और दिल दो ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनका एक साथ प्रयोग किया जा सकता है।" उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा, "यह जीवन के लिए, इलाज के लिए धन जुटाता है, विनाश और मृत्यु के लिए नहीं।"

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में, इन मुद्दों पर "सुनने के लिए जगह ढूँढना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव सा लगता है"।

संत पापा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 के क्रिसमस युद्धविराम के दौरान बेल्जियम के यप्रेस शहर के पास फ्रांसीसी, अंग्रेज और जर्मन सैनिकों के बीच खेले गए एक फुटबॉल मैच का उदाहरण दिया।

उन्होंने बताया कि इस घटना का वर्णन एक फ्रांसीसी फिल्म, "जॉयक्स नोएल" ("मेरी क्रिसमस") और 1983 में रिलीज़ हुए पॉल मेकार्टनी के गीत "पाइप्स ऑफ़ पीस" में कैसे किया गया था।

अपने संदेश में, संत पापा लियो ने लोगों को "एक अच्छे उद्देश्य के लिए मिलकर योगदान देने" और "टूटे हुए दिलों को फिर से एकता में लाने" के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "यह पहचानें कि ईश्वर के हृदय में हम एक हैं और हृदय ही वह स्थान है जहाँ हम ईश्वर और दूसरों से मिलते हैं।"

इसके बाद संत पापा ने एकता को बढ़ावा देने और विभाजन को दूर करने में खेल, संगीत, टेलीविजन और राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "खेल—जब अभ्यास करने वाले और उत्साह दिखाने वाले दोनों ही खेलों को अच्छी तरह से जीते हैं—तो उनमें एक खासियत होती है कि वे टकराव को मुलाकात में, विभाजन को समावेश में और एकांत को समुदाय में बदल देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि टेलीविजन सिर्फ़ लोगों को जोड़ने से कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह सभी के बीच "घृणा के बजाय प्रेम" से मेलजोल बढ़ाने में मदद कर सकता है।

इसी तरह, संत पापा लियो ज़ोर देकर कहते हैं कि राजनीति "विभाजन के बजाय एकजुट कर सकती है, अगर वह दुश्मन बनाने वाले प्रचार से संतुष्ट न हो।" राजनीति को "रचनात्मक संवाद की कठिन और ज़रूरी कला, जो सर्वहित की खोज करती है," की दिशा में काम करना चाहिए। संत पापा ने संगीत के महत्व पर ज़ोर दिया जो "हमारे शब्दों और हमारी यादों को अर्थ से समृद्ध करता है, जब से हमने बचपन में बोलना और याद रखना शुरू किया था।"

संत पापा ने अंत में कहा, "जिन बच्चों को यह कार्यक्रम समर्पित है, वे ये बातें जानते हैं। उनके हृदय में पवित्रता होती है जो उन्हें ईश्वर के दर्शन करने में सक्षम बनाती है।"

