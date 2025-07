संत पापा लियो को उनकी भावी प्रेरितिक यात्राओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन मिले

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 7 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14वें को विदेश में उनकी प्रेरित यात्राओं के दौरान सहायता के लिए दो कस्टम-निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन मिले हैं।

इतालवी कंपनी एक्सेलेंसिया द्वारा वाटिकन सिटी स्टेट के जेंडरमेरी कोर के सहयोग से विकसित, कॉम्पैक्ट वाहनों को बिना विघटित किए लंबी दूरी की उड़ानों पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह खबर 6 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आई, जिसमें बताया गया कि वाहन उनके विकास में शामिल टीम के "इंजीनियरिंग डिज़ाइन और उच्च-स्तरीय मैकनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, विनिर्माण और कारीगर विशेषज्ञता के संयोजन का परिणाम हैं।" वास्तव में, ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं और न तो शोर करते हैं और न ही प्रदूषण फैलाते हैं।

बयान में बताया गया है कि दोनों को संत पापा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है। विशेष रूप से, "बॉडीवर्क को एक फ्रंट हैंडल और आर्मरेस्ट के नीचे पार्श्व समर्थन के साथ अनुकूलित किया गया था ताकि वाहन में चढ़ते और उतरते समय सुरक्षित पकड़ और बेहतर आराम मिल सके।"

जेंडरमेरी कोर ने परियोजना के प्रत्येक चरण की निगरानी में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान वाहनों के इच्छित उपयोग को देखते हुए "अधिकतम दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना" था। आईटीए एयरवेज, जिस पर संत पापा यात्रा करते हैं, ने भी हवाई परिवहन के लिए तकनीकी और आयामी आवश्यकताओं को परिभाषित करने में मदद करके परियोजना पर सहयोग किया।

3 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो में पोंटिफिकल विला में एक निजी बैठक के दौरान संत पापा लियो 14वें को वाहन भेंट किए गए।

