संत पापा लियो 14वें और बच्चों के पैमाने पर एक दुनिया

अलेसांद्रो जिसोत्ती

वाटिकन सिटी, मंगलवार 8 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14वें की प्रेरिताई के इन पहले दो महीनों की कई तस्वीरें अर्थपूर्ण हैं।

कुछ तस्वीरें आने वाले सालों तक सामूहिक स्मृति में रहेंगी - जैसे कि 8 मई की दोपहर को संत पेत्रुस महागिरजाघर की केंद्रीय बालकनी पर जब वे निर्वाचित होने के बाद अपने पहले उरबी एट ओरबी के दौरान संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में खुश भीड़ को देख रहे थे, तो उनकी भावनाएँ उमड़ पड़ीं।

एक और तस्वीर भी है, जो बहुत कम जानी जाती है, जो चुपचाप अपने साथ एक संदेश और भविष्य के लिए एक दृष्टि लेकर आती है: संत पापा लियो वाटिकन समर कैंप की एक छोटी लड़की के बगल में बैठे हैं जो उन्हें एक चित्र दिखा रही है।

जो बात हमें प्रभावित करती है, वह है उनकी मुस्कान: संत पापा स्पष्ट रूप से फोटो लेने वाले व्यक्ति की ओर देख रहे हैं, जबकि लड़की, उस पल से मोहित होकर, कैमरे की ओर नहीं देख रही है, बल्कि अपनी मुस्कुराती हुई निगाहें संत पापा लियो 14वें पर टिकाए हुए है।

यह तस्वीर इतनी आकर्षक क्यों है? क्योंकि झुकने के उस सरल कार्य में, संत पापा हमें एक ऐसी दिशा की ओर इंगित करते हैं जिसका सभी लोगों को - विशेष रूप से उन लोगों को जो दुनिया के भाग्य को अपने हाथों में रखते हैं - पालन करना चाहिए: बच्चों से उनके स्तर पर मिलना, उनकी आँखों से दुनिया को देखना।

मानवता का मार्ग कितना बदल जाएगा यदि हममें से प्रत्येक में खुद को नीचे झुकाने का साहस हो, जैसा कि येसु ने किया था जब उन्होंने उन शिष्यों को फटकार लगाई थी जो "परेशान करने वाले" बच्चों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। येसु ने कहा : "छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो।"

आज, हम कितनी बार बच्चों को वास्तव में अपने पास आने देते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितनी बार उनके पास जाते हैं?

भावना से भी पहले तर्क को यह मांग करनी चाहिए कि ताकतवर लोग छोटे लोगों की रक्षा करें। इसके बजाय, विपरीत होता है: वयस्कों द्वारा तय किए गए युद्धों में सबसे पहले बच्चे पीड़ित होते हैं।

अगर हम गाजा, खार्किव, गोमा और सशस्त्र संघर्ष से तबाह हुए अनगिनत स्थानों के बच्चों के स्तर पर झुक गए तो हम क्या देखेंगे? शायद, अगर हम ऐसा करेंगे, तो कुछ बदल जाएगा।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, "अगर हमें इस दुनिया में वास्तविक शांति सिखानी है, और अगर हमें युद्ध के खिलाफ वास्तविक युद्ध करना है, तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी।"

जरा सोचिए, अगर महाशक्तियों के राष्ट्रों के बच्चे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठें। कौन जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदल जाए।

दुख की बात है कि हमें कड़वाहट के साथ स्वीकार करना होगा कि युद्ध की वास्तविकता हमारे अंदर जीवन के शुरुआती वर्षों से ही जहर की तरह भरी हुई है।

बर्टोल्ट ब्रेख्त ने द्वितीय विश्व युद्ध की छाया के समय लिखी गई एक कविता में इसे बेहद सटीक ढंग से व्यक्त किया है: "बच्चे युद्ध खेलते हैं। वे शायद ही कभी शांति से खेलते हैं, क्योंकि वयस्कों ने हमेशा युद्ध किया है।" यही कारण है कि, शायद, इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने का एकमात्र सच्चा तरीका वह है जो कम से कम संभव लगता है: नीचे झुकना, अपने वयस्क विश्वासों और हितों से दूर हटना, और बच्चों की "नीची" निगाह से देखना (और उससे भी अधिक, महसूस करना)।

पेरू में एक मिशनरी और धर्माध्यक्ष के रूप में, संत पापा लियो बच्चों से उनके स्तर पर मिलने के लिए कई बार झुके। ऐसा करते हुए उनकी अनगिनत तस्वीरें हैं। अब जब वे रोम के धर्माध्यक्ष हैं, तो उनकी शैली नहीं बदली है, जैसा कि संत पापा पॉल षष्टम हॉल में वाटिकन समर कैंप की वह तस्वीर हमें याद दिलाती है। इसलिए, छोटा होना हमारी मानवता को बड़ा करना है। यह एक ऐसा सबक है जिसकी हमें आज सख्त जरूरत है।

क्या हम युद्ध की गोलीबारी में फंसे उन बच्चों की देखभाल करने का प्रयास करते हैं, जो दूसरों के स्वार्थ के कारण भूखे मर रहे हैं, जो अनगिनत तरीकों से दुर्व्यवहार करते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here