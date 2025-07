एक दौड़ और तुरंत आलिंगन: संत पापा लियो और एक बच्चे की सहजता

फादर ब्रूनो सिल्वेस्ट्रिनी, ओसा

वाटिकन सिटी, सोमवार 14 जुलाई 2025 : प्रेरितिक पैलेस के ड्यूकल हॉल के गंभीर और अंतरंग वातावरण में, 7 जून को एक साधारण लेकिन गहन मानवीय बैठक हुई। संत पापा लियो XIV ने रोम के टोर डि क्विंटो स्थित "वी.बी. साल्वो डी'एक्विस्टो" बैरक में काराबिनिएरी चैपलिन के सहायक जोवानी गियोर्डानो के परिवार का स्वागत किया।

उपस्थित लोगों में उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा भी था, जो एक जीवंत और चंचल बालक था, जो अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था। लंबे इंतज़ार के दौरान, कोई भी उसे रोक नहीं पाया: वह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा, बिना किसी का ध्यान दिए या किसी पर भरोसा किए। वह मानो अपनी ही दुनिया में था, जहाँ इंतज़ार करना बस एक खेल का समय था। लेकिन तभी, संत पापा के पहली बार प्रकट होते ही, कुछ अप्रत्याशित घटना हुई। हम वयस्क उस क्षण की पवित्रता से शांत, उत्साहित और शायद भयभीत भी थे, तो वह छोटा बालक मानो चमक उठा: उसने सब कुछ पीछे छोड़ बिना किसी हिचकिचाहट के संत पापा की ओर दौड़ा और उन्हें एक सच्चे और सहज आलिंगन में जकड़ लिया।

कोई छल-कपट नहीं, कोई झिझक नहीं: बस एक बच्चे के हृदय की पवित्रता जो सत्य, भलाई और स्वागत को पहचानती है। संत पापा लियो 14वें ने मुस्कुराते हुए उस अप्रत्याशित और गहन भाव का कोमलता से जवाब दिया। हम इस सुसमाचार के दृश्य से चुनौती महसूस किए बिना नहीं रह सकते: "जो कोई अपने आप को एक बच्चे की तरह विनम्र नहीं करता, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।" (मत्ती 18:3) और इन्हीं प्रसंगों में ईश्वर हमें कुछ फुसफुसाना चाहते है: कभी-कभी, जिनकी आत्माएँ स्वतंत्र होती हैं, वे ही किसी और से ज़्यादा ईश्वर की सुंदरता और पितृत्व को पहचान पाते हैं।

