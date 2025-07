‘स्वागत है!’ संत पापा लियो ने कास्टेल गंडोल्फो में गर्मियों की छुट्टियां शुरू कीं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 7 जुलाई 2025 : संत पापा के आगमन का संकेत गेट खुलने और दो स्विस गार्डों के बाहर निकलने से मिला। फिर मोटरसाइकिल के इंजन की गर्जन और पहाड़ी के नीचे से एक काली कार दिखाई दी, जिसके बाद संत पापा कार से बाहर निकले, ताकि धूप में खड़े लोगों की लंबी कतार का अभिवादन कर सकें, जो कम से कम दो घंटे से उन अवरोधों के पीछे इंतजार कर रहे थे, जिन्हें आज सुबह मेयर ने भी लगाने में मदद की थी। शाम करीब 5 बजे, संत पापा लियो 14वें रोम से 25 किलोमीटर दूर परमाध्यक्ष के ग्रीष्मकालीन निवास, कास्टेल गंडोल्फो पहुंचे, जहां वे 20 जुलाई तक गर्मियों में आराम करेंगे और फिर अगस्त में कुछ दिनों के लिए फिर से आएंगे।

मुख्य चौराहे पर जहाँ प्रेरितिक आवास है, जिसे संत पापा फ्राँसिस ने संग्रहालय में तब्दील करके जनता के लिए खोला है, कुछ घंटों तक जीवन शांति से बीता: बार और रेस्तरां में बैठे पर्यटक, संग्रहालय परिसर से आगंतुक आते-जाते रहे। यह सब शाम 4.30 बजे तक चलता रहा, जिस समय यह पता चला कि संत पापा रोम छोड़ने वाले हैं। और फिर लोग विला बारबेरिनी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे, वह प्राचीन महल जहाँ संत पापा लियो ठहरेंगे, सड़क के दोनों ओर लोगों की बड़ी भीड़ में: पुलिस, पत्रकार, स्थानीय निवासी, अन्य पर्यटक, परिवार और धर्मबहनों के विभिन्न समूह शामिल हो गए।

संत पापा की कार के गुजरने के साथ ही तालियाँ और जयकारे गूंजने लगे। विला बारबेरिनी के प्रवेश द्वार से कुछ मीटर की दूरी पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संत पापा लियो ने गाड़ी रोकी और तुरंत लोगों के पास पहुँचे, एक तरफ से दूसरी तरफ पुकारते हुए: "पोप लियो!" "संत पापा!" उनका पहला इशारा कुछ बच्चों को उनके माता-पिता की बाहों में आशीर्वाद देना था, फिर उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिलाओं का अभिवादन किया। संत पापा लियो 14वें ने यथासंभव अधिकाधिक लोगों से हाथ मिलाया, फिर विला के अंदर चले गए, जहां वाटिकन गवर्नरेट की अध्यक्ष सिस्टर रफेला पेट्रिनी, पोंटिफिकल विला के निदेशक धर्माध्यक्ष विन्सेन्ज़ो विवा, अंद्रेया ताम्बुरेली और मेयर अल्बेर्टो डी अंजेलिस उनका इंतजार कर रहे थे।

इस अवसर पर विलानोवा के संत थॉमस पोंटिफिकल पल्ली के पोलिश पल्ली पुरोहित डॉन तादेउज़ रोज़मस भी मौजूद थे, जहाँ संत पापा रविवार 13 जुलाई को पवित्र मिस्सा समारोह मनाएंगे, यह लाज़ियो नगरपालिका में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। एक प्रसिद्ध बाइकर, पल्ली पुरोहित ने विला बारबेरिनी के बाहर पत्रकारों के साथ मज़ाक करते हुए कहा कि उन्होंने संत पापा के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर कास्टेल गंडोल्फ़ो के आसपास जाने की पेशकश की थी। "यह एक औपचारिक/अनौपचारिक बैठक थी, इस अर्थ में कि संत पापा ने हमारा अभिवादन किया, कुछ देर के लिए हमसे बात करने के लिए भी रुके, प्रोत्साहन के शब्द कहे और इस सब की तैयारी के लिए धन्यवाद दिया। वे बहुत खुले, बहुत दयालु और मुस्कुरा रहे थे।"

जब गेट बंद हो गया और भीड़ चौक और झील क्षेत्र की ओर तितर-बितर होने लगी, तो एक महिला की चीख ने सभी का ध्यान खींचा: संत पापा लियो अचानक विला की बालकनी पर दिखाई दिए। वाटिकन सिटी के पीले और सफेद झंडे के पीछे और आइवी से ढके लकड़ी के पैनल के पीछे, संत पापा ने सड़क पर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कुछ पल बहुत उत्साह के थे, जिन्हें स्मार्टफोन और कैमरों ने कैद कर लिया।

