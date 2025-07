कास्टेल गंडोल्फो में संत पापा के ग्रीष्मकालीन निवास का इतिहास और कला

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, मंगलवार 8 जुलाई 2025 : 10 मई, 1626 को संत पापा उर्बान अष्टम, कास्टेल गंडोल्फो में समय बिताने वाले पहले संत पापा बने। तब से रोम से लगभग 25 किलोमीटर (लगभग 16 मील) दूर लाज़ियो क्षेत्र के इस शहर ने गर्मियों के मौसम में परमाध्यक्षों की मेज़बानी की है।

इस साल, संत पापा लियो 14वें 6 जुलाई से 20 जुलाई तक और फिर 15 से 17 अगस्त तक अपनी छुट्टियाँ वहीं बिताएँगे।

कास्टेल गंडोल्फो के पोंटिफ़िकल विला प्राचीन रोमन सम्राट डोमिनियन (81-96 ई.) के विला के खंडहरों पर बने हैं, जिन्हें अल्बेनम डोमिनियानी के नाम से जाना जाता है।

मध्य युग में, गंडोल्फी परिवार द्वारा खंडहरों पर एक महल बनाया गया था और बाद में 1596 तक इसे सेवेली परिवार को दे दिया गया।

आखिरकार प्रेरितिक कमरों ने वित्तीय मुद्दों के कारण सेवेली परिवार से संपत्ति जब्त कर ली, और 1604 में कास्टेल गंडोल्फो को परमधर्मपीठ की संपत्ति में शामिल कर लिया गया।

प्राचीन विला को संत पापा उर्बान अष्टम के आदेश से ग्रीष्मकालीन निवास में बदल दिया गया था।

सदियों से, संत पापा ने निवास का विस्तार और संवर्धन किया: संत पापा अलेक्जेंडर सप्तम ने बर्निनी की मदद से, संत पापा क्लेमेंट 14वें ने पास के विला साइबो को खरीदा, और संत पापा पॉल पंचम ने जलसेतुओं का निर्माण कराया।

परित्याग की एक लंबी अवधि - लगभग 60 साल - 1870 के बाद संत पापा के राज्यों के पतन के साथ शुरू हुई।

वाटिकन और इटली के बीच 1929 के लातेरन संधि पर हस्ताक्षर के बाद, कास्टेल गंडोल्फो में संत पापा के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में कार्य फिर से शुरू किया गया।

तीन मुख्य उद्यानों के बीच कनेक्शन स्थापित किए गए: मूर का बगीचा, विला साइबो और विला बारबेरिनी।

1934 में, वाटिकन वेधशाला को मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया और येसु समाजियों को सौंप दिया गया, क्योंकि प्रकाश प्रदूषण ने रोम के पास खगोलीय अवलोकन को असंभव बना दिया था।

कास्टेल गंडोल्फो में रहने वाले अंतिम संत पापा बेनेडिक्ट 16वें थे, जो 2013 में अपने इस्तीफे के बाद वाटिकन में मातेर एक्लेसिया मठ में जाने से पहले के हफ्तों में थे।

अब, कास्टेल गंडोल्फो के लोग - जो सदियों से पेत्रुस के उत्तराधिकारी के प्रति समर्पित हैं – संत पापा लियो 14वें का स्वागत किया।

निर्वाचित होने के बाद से, संत पापा लियो 14वें पहले ही दो बार आ चुके हैं: पहली बार 29 मई को, जब उन्होंने "बोर्गो लौदातो सी" ("लौदातो सी' गांव") और प्रेरितिक पैलेस का दौरा किया, और फिर 3 जुलाई को, जब वे विला बारबेरिनी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए लौटे, जहाँ वे अपनी छुट्टियों के दौरान रहने वाले हैं।

परिणामस्वरूप, इमारत के भूतल पर स्थित एंटीक्वेरियम, जनता के लिए बंद रहेगा। यह स्थान 1841 और 1931 के बीच खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक कलाकृतियों को संरक्षित करता है, और संग्रहालय का एक हिस्सा है, क्योंकि 2016 में संत पापा फ्राँसिस द्वारा इस निवास को जनता के लिए खोल दिया गया था।

रात भर रुके बिना, संत पापा फ्राँसिस ने तीन बार कास्टेल गंडोल्फो का दौरा किया। पहली बार 23 मार्च, 2013 को बेनेडिक्ट XVI के प्रवास के दौरान। फरवरी 2023 में उन्होंने "बोर्गो लाउडाटो सी" के निर्माण की घोषणा की, जो विला साइबो सहित पोंटिफ़िकल विला के बगीचों के कुछ हिस्सों में स्थित है।

यह स्थान शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए है जो समग्र विकास और पर्यावरण की देखभाल को बढ़ावा देते हैं।

संत पापा लियो 14वें प्रेरितिक पैलेस में नहीं बल्कि विला बारबेरिनी में रहेंगे, जो अब तक अपने विशाल मैदानों के कारण मुख्य रूप से एक पार्क के रूप में कार्य करता था। यह मूल रूप से 17वीं शताब्दी में स्किपियोन विस्कोन्टी द्वारा बनाया गया एक छोटा महल था जिसे उस समय "मोम्पेचियो" के नाम से जाना जाता था।

इसे 1630 में संत पापा उर्बान अष्टम के भतीजे टैड्डेओ बारबेरिनी ने खरीदा था, जिन्होंने जैतून के बागों, बाड़ों और पत्थर से बने रास्तों के साथ बगीचों का विस्तार किया।

संग्रहालय परिसर अभी भी जनता के लिए खुला है

संत पापा लियो 14वें के प्रवास के दौरान भी संग्रहालय का दौरा जारी रहेगा, हालांकि संत पापा के सार्वजनिक कार्यक्रमों और विशेष रूप से रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान, श्रद्धालु पास के “लिबर्टी स्क्वायर" में इकट्ठा होगे।

"जर्दिनो डेल मोरो" ("मूर का बगीचा") और सीक्रेट गार्डन के अलावा, आगंतुक आमतौर पर बंद क्षेत्रों के विशेष पर्यटन में भी भाग ले सकते हैं जो संत पापा के निजी जीवन को प्रकट करते हैं: संत पापा उर्बान अष्टम के छोटे चैपल से लेकर बिलियर्ड रूम और संगीत कक्ष तक। हालाँकि, संत पापा लियो 14वें के प्रवास के दौरान, वाटिकन वेधशाला जनता के लिए बंद रहेगी।

