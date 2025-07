संत पापा : एआई विकास को संवाद के पुल बनाने और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने 8 से 11 जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित जनहित के लिए आई शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों को 10 जुलाई को भेजे गए संदेश में राष्ट्रों को एआई पर रूपरेखा और नियम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इसे सामान्य भलाई के अनुसार विकसित और उपयोग किया जा सके।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में संत पापा लियो 14वें ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से और स्विस सरकार की सह-मेजबानी में आयोजित सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया और आईटीयू की स्थापना की 160वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी सदस्यों और कर्मचारियों को उनके कार्यों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी ताकि संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ दुनिया भर के लोगों तक पहुँच सके। टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीफोन, डिजिटल और अंतरिक्ष संचार के माध्यम से मानव परिवार को जोड़ना चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वाले क्षेत्रों में, जहाँ लगभग 2.6 बिलियन लोगों के पास अभी भी संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुँच नहीं है।

संत पापा ने अपने संदेश में इस बात को रेखांकित किया, कि मानवता एक दोराहे पर है, जो एआई याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित डिजिटल क्रांति से उत्पन्न अपार संभावनाओं का सामना कर रही है। इस क्रांति का प्रभाव दूरगामी है, जो शिक्षा, कार्य, कला, स्वास्थ्य सेवा, शासन, सेना और संचार जैसे क्षेत्रों को बदल रहा है। इस युगान्तकारी परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी और विवेक की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का विकास और उपयोग आम भलाई के लिए किया जाए, संवाद के पुलों का निर्माण किया जाए और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह समग्र रूप से मानवता के हितों की पूर्ति करे।

चूँकि एआई विशुद्ध रूप से तकनीकी एल्गोरिदम संबंधी विकल्पों के माध्यम से कई परिस्थितियों में स्वायत्त रूप से अनुकूलन करने में सक्षम हो रहा है, इसलिए इसके मानवशास्त्रीय और नैतिक निहितार्थों, दांव पर लगे मूल्यों और उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कर्तव्यों और नियामक ढाँचों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में, जबकि एआई मानवीय तर्क के पहलुओं का अनुकरण कर सकता है और विशिष्ट कार्यों को अविश्वसनीय गति और दक्षता के साथ कर सकता है, यह नैतिक विवेक या वास्तविक संबंध बनाने की क्षमता की नकल नहीं कर सकता। इसलिए, ऐसी तकनीकी प्रगति के विकास के साथ-साथ मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान, स्पष्ट विवेक के साथ निर्णय लेने की क्षमता और मानवीय उत्तरदायित्व में वृद्धि होनी चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है कि गहन नवाचार के इस युग ने कई लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि मानव होने का क्या अर्थ है, और दुनिया में मानवता की भूमिका क्या है।

यद्यपि एआई प्रणालियों के नैतिक उपयोग की ज़िम्मेदारी उन लोगों से शुरू होती है जो उन्हें विकसित, प्रबंधित और देखरेख करते हैं, लेकिन जो लोग उनका उपयोग करते हैं, वे भी इस ज़िम्मेदारी में भागीदार होते हैं। इसलिए, एआई के लिए उचित नैतिक प्रबंधन और मानव व्यक्ति पर केंद्रित नियामक ढाँचे की आवश्यकता है, जो केवल उपयोगिता या दक्षता के मानदंडों से परे हो। अंततः, हमें उस "व्यवस्था की शांति” में योगदान देने के साझा लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि संत अगुस्टीन ने इसे (दे सिविटते देई) ‘ईश्वर का शहर’ कहा था और इसलिए समग्र मानव विकास और मानव परिवार की भलाई के लिए सामाजिक संबंधों की एक अधिक मानवीय व्यवस्था और शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना चाहिए।

कार्डिनल पारोलिन ने अंत में संत पापा लियो 14वें की ओर से नैतिक स्पष्टता की तलाश करने और मानव व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मौलिक स्वतंत्रता की साझा मान्यता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के एक समन्वित स्थानीय और वैश्विक शासन की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया और जनहित के लिए उनके प्रयासों में अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।

