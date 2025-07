अपोलो 11 वर्षगाँठ: संत पापा लियो 14वें ने अंतरिक्ष यात्री बज़ एल्ड्रिन से बात की

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, सोमवार 21 जुलाई 2025 : अपोलो 11 के चंद्रमा पर उतरने के छप्पन साल बाद, संत पापा लियो 14वें ने रविवार शाम अंतरिक्ष यात्री बज़ एल्ड्रिन से बात की, जैसा कि वाटिकन प्रेस कार्यालय ने टेलीग्राम पर बताया।

नासा ने 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त मिशन, अपोलो 11 लॉन्च किया था। 20 जुलाई को, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने और अंतरिक्ष यान पर सवार बज़ एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बने।

प्रेस कार्यालय ने बयान में आगे कहा, "उन्होंने उनके साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि—मानवीय प्रतिभा का प्रमाण—की स्मृति साझा की और भजन संहिता 8 के शब्दों का उपयोग करते हुए, उन्होंने सृष्टि के रहस्य, उसकी महानता और उसकी नाज़ुकता पर विचार किया।"

बातचीत समाप्त करने से पहले, संत पापा लियो ने अंतरिक्ष यात्री, उनके परिवार और उनके सहयोगियों को आशीर्वाद दिया।

बातचीत के बाद, बज़ एल्ड्रिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अपोलो 11 के चंद्रमा पर उतरने की 56वीं वर्षगांठ पर संत पापा लियो 14वें का आशीर्वाद प्राप्त करके अंका और मैं कृतज्ञ और अभिभूत हैं। यह बड़े सम्मान की बात है! हमने समस्त मानव जाति के लिए अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना की। #PopeLeoXIV।"

1969 के चांद पर उतरने की वर्षगांठ पर, संत पापा ने मध्याह्न देवदूत प्रार्थना के बाद, कास्टेल गंडोल्फो स्थित वाटिकन वेधशाला के गुंबदों में स्थित दूरबीनों और उपकरणों का अवलोकन किया था।

उसी दिन, वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, मत्तेओ ब्रूनी ने पत्रकारों को सूचित किया कि संत पापा लियो, पूर्व नियोजित रविवार को वाटिकन लौटने के बजाय, मंगलवार तक कास्टेल गंडोल्फो में रहेंगे और उसी शाम वाटिकन लौटेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here