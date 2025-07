संत पापा लियो: हमारे द्वार पर दस्तक देने वाले प्रभु का स्वागत करें

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, सोमवार 21 जुलाई 2025 : कास्टेल गंडोल्फो में अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान रविवार 20 जुलाई को प्रेरितिक आवास के मुख्य द्वार से संत पापा लियो 14वें ने पियाज़ा डेला लिबेरता में देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित सैकड़ों विश्वासियों को संबोधित कर कहा,

प्रिय भाइयो और बहनो, रविवार की शुभकामनाएँ!

अब्राहम और उनकी पत्नी सारा, और फिर येसु के मित्र, मार्था और मरियम दो बहनों के आतिथ्य को आज धर्मविधि द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है। (उत्पत्ति 18:1-10; लूक 10:38-42) हर बार जब हम प्रभु भोज का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यूखारिस्तीय भोज में भाग लेते हैं, तो स्वयं ईश्वर ही "हमारी सेवा करने आते हैं।" (लूका 12:37) फिर भी, हमारे ईश्वर पहले से ही अतिथि बनना जानते थे, और आज भी वे हमारे द्वार पर खड़े होकर दस्तक देते हैं। (प्रकाशना 3:20) यह आश्चर्यजनक है कि इतालवी भाषा में, "ओस्पीते" का अर्थ मेज़बान और मेहमान दोनों होता है। इस प्रकार, इस ग्रीष्म रविवार को, हम पारस्परिक स्वागत पर विचार कर सकते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन गरीब हो जाता है।

संत पापा ने कहा कि मेज़बानी करने और मेज़बानी पाने, दोनों के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है। इसके लिए संवेदनशीलता, सावधानी और खुलेपन की ज़रूरत होती है। सुसमाचार में, मार्था इस आदान-प्रदान के आनंद को पूरी तरह से न अपना पाने का जोखिम उठाती है। वह येसु का स्वागत करने के लिए जो कुछ करना है, उसमें इतनी उलझी हुई है कि वह मुलाकात के एक अविस्मरणीय पल को बर्बाद करने का जोखिम उठाती है। मार्था एक उदार व्यक्ति है, लेकिन ईश्वर उसे उदारता से भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ के लिए आमंत्रित हैं। येसु उसे अपने आप से बाहर आने के लिए कहते हैं।

प्रिय बहनों और भाइयों, केवल यही हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है: स्वयं को उस चीज़ के लिए खोलना जो हमें स्वयं को विचलित करती है और साथ ही हमें तृप्त भी करती है। जिस क्षण मार्था शिकायत करती है कि उसकी बहन उसे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ गई है, ऐसा लगता है जैसे मरियम ने येसु के शब्दों से प्रभावित होकर समय जाया कर दिया है, वह अपनी बहन से कम ठोस नहीं है, न ही कम उदार। फिर भी उसने अवसर का लाभ उठाया है। यही कारण है कि येसु मार्था को डाँटते हैं: क्योंकि वह उस अंतरंगता से दूर है जो उसे भी अपार आनंद दे सकता था।

संत पापा ने कहा ग्रीष्मकाल हमें धीमा होने और मार्था की बजाय मरियम जैसा बनने में मदद कर सकता है। कभी-कभी हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। हमें आतिथ्य सत्कार की कला के बारे में और अधिक जानने की इच्छा के साथ, कुछ आराम का अनुभव करने की आवश्यकता है। अवकाश हमें हर तरह के अनुभव देना चाहता है। यह वास्तव में मुफ़्त है और हर सच्ची मुलाक़ात खरीदी नहीं जा सकती: चाहे ईश्वर के साथ हो, दूसरों के साथ हो, या प्रकृति के साथ हो। हमें बस मेहमान बनने की ज़रूरत है: जगह बनाएँ और माँगें भी; स्वागत करें और स्वागत पाएँ। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, केवल देने के लिए नहीं। अब्राहम और सारा, हालाँकि बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी फलदायीता तब पाई जब उन्होंने तीन यात्रियों के रूप में स्वयं प्रभु का शांतिपूर्वक स्वागत किया। हमारे लिए भी, जीवन में स्वागत करने के लिए अभी बहुत कुछ है।

"आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें, हमारी माता, जिन्होंने हमारे प्रभु का स्वागत किया, उन्हें अपने गर्भ में धारण किया और जोसेफ के साथ मिलकर उन्हें एक घर दिया। उनमें, हम अपने स्वयं के आह्वान, कलीसिया के आह्वान की सुंदरता देखते हैं, जो सभी के लिए एक खुला घर है और इस प्रकार अपने प्रभु का स्वागत करती हैं, जो हमारे द्वार पर दस्तक देते हैं और हमसे प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं।"

इतना कहने के बाद संत पापा ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here