पोप : आप्रवासी एक तबाह दुनिया में आशा के साक्षी हैं

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने शुक्रवार, 25 जुलाई को जारी अपने 111वें विश्व प्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के संदेश में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे आप्रवासी और शरणार्थी विपरीत परिस्थितियों में आशा और दृढ़ता के साक्षी बनते हैं और शांतिपूर्ण भविष्य तथा मानवीय गरिमा के सम्मान का आह्वान करते हैं।

इस वर्ष, यह विश्व दिवस हमेशा की तरह 24 सितंबर को न मनाकर, 4 और 5 अक्टूबर को मनाए जानेवाले आप्रवासी एवं मिशन जयंती के साथ मनाया जाएगा। यह वार्षिक आयोजन विश्वासियों को उन लाखों लोगों के प्रति समर्थन और निकटता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन्हें अपने घर और मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2024 के अंत तक, उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा या अन्य मुद्दों के कारण दुनियाभर में लगभग 123.4 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए थे।

पोप लियो 14वें ने अपने संदेश की शुरुआत इस बात पर जोर देते हुए की कि कैसे दुनिया "भयावह परिदृश्यों और वैश्विक विनाश की संभावना का सामना कर रही है"। उन्होंने स्पष्ट किया, "नए हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों सहित नए हथियारों के विकास की संभावना, चल रहे जलवायु संकट के हानिकारक प्रभावों पर विचार न करना, और गहरी आर्थिक असमानताओं का प्रभाव वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को और भी कठिन बना देता है।" उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों ने लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर किया है।

उन्होंने बताया कि "सीमित समुदायों के हितों" को देखने की "व्यापक प्रवृत्ति" "जिम्मेदारी साझा करने, बहुपक्षीय सहयोग, साझा हित की खोज और वैश्विक एकजुटता" के लिए खतरा पैदा करती है।

पोप लियो के लिए "यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के दिलों में शांति और सभी की गरिमा के सम्मान के भविष्य के प्रबल इच्छा हो।” उन्होंने जोर देकर कहा कि "ऐसा भविष्य मानवता और शेष सृष्टि के लिए ईश्वर की योजना के लिए आवश्यक है", और नबी जकारिया का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि, ख्रीस्तीय होने के नाते, "हम इसके पूर्ण साकार होने में विश्वास और आशा करते हैं, क्योंकि प्रभु अपने वादों के प्रति सदैव वफादार हैं।"

पोप ने बताया कि इस प्रकार प्रवासियों और शरणार्थियों की बेहतर भविष्य की आशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। काथलिक कलीसिया के लिए "आशा का गुण उस खुशी की आकांक्षा का प्रत्युत्तर देता है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक पुरुष और महिला के हृदय में रखा है" और यह खोज प्रवासियों, शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिए उन्होंने इस्राएल के लोगों के बाइबिल में वर्णित अनुभव की तुलना करते हुए कहा, "निश्चय ही यह मुख्य प्रेरणाओं में से एक" है, जो उन्हें "संदेशवाहक" और "आशा के विशेष साक्षी" बनाती है।

"वास्तव में, वे प्रतिदिन अपने लचीलेपन और ईश्वर पर विश्वास के माध्यम से इसका प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एक ऐसे भविष्य की तलाश करते हैं जिसमें उन्हें समग्र मानव विकास और खुशी की झलक मिलती है।"

"युद्ध और अन्याय से अंधकारमय दुनिया में, यहाँ तक कि जब सब कुछ खो गया लगता है - उन्होंने जोर दिया - उनका साहस और दृढ़ता उस विश्वास की वीरतापूर्ण गवाही देती है जो हमारी आँखों से परे देखता है और उन्हें विभिन्न समकालीन प्रवास मार्गों पर मृत्यु को चुनौती देने की शक्ति देता है।"

साथ ही, पोप लियो बताते हैं कि जो समुदाय प्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत करते हैं, वे "आशा के जीवंत साक्षी" भी हो सकते हैं क्योंकि वे "एक ऐसे वर्तमान और भविष्य का वादा करते हैं जहाँ ईश्वर की संतान के रूप में सभी की गरिमा को मान्यता दी जाती है।" उन्होंने कहा, "इस तरह, प्रवासियों और शरणार्थियों को भाई-बहनों के रूप में पहचाना जाता है, एक ऐसे परिवार का हिस्सा जहाँ वे अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं।"

आध्यात्मिक स्तर पर, पोप लियो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवासी और शरणार्थी कलीसिया को "उसके तीर्थयात्री आयाम की याद दिलाते हैं, जो निरंतर अपनी अंतिम मातृभूमि की ओर यात्रा कर रही है, एक ऐसी आशा से पोषित है जो एक ईशशास्त्रीय सदगुण है"। वास्तव में, वे कलीसिया और उसके सदस्यों को "स्वर्गीय मातृभूमि की ओर यात्रा करनेवाली ईश प्रजा" बनने और "स्थिरीकरण" और "दुनिया का हिस्सा" बनने के प्रलोभन से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस संबंध में, पोप का मानना है कि काथलिक प्रवासियों और शरणार्थियों का एक विशेष मिशन है कि वे "उन देशों में आशा के मिशनरी बनें जो उनका स्वागत करते हैं, उन देशों में विश्वास के नए रास्ते बनाएँ जहाँ ईसा मसीह का संदेश अभी तक नहीं पहुँचा है या रोजमर्रा के जीवन और साझा मूल्यों की खोज पर आधारित अंतरधार्मिक संवाद शुरू करें।"

संत पापा ने कहा, यह प्रवासियों का सच्चा मिशन है, “जिसके लिए प्रभावी अंतर-कलीसिया सहयोग के माध्यम से पर्याप्त तैयारी और निरंतर समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, "अपने आध्यात्मिक उत्साह और जीवंतता के साथ, वे उन कलीसियाई समुदायों को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं जो कठोर और बोझिल हो गए हैं, जहाँ आध्यात्मिक परित्याग खतरनाक दर से बढ़ रहा है।" "इसलिए, उनकी उपस्थिति को एक सच्चे दिव्य आशीर्वाद के रूप में पहचाना और सराहा जाना चाहिए, जो ईश्वर की कृपा के लिए स्वयं को खोलने का एक अवसर है, जो उनकी कलीसिया को नई ऊर्जा और आशा प्रदान करते हैं।"

