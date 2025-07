मदुरई मेट्रोपॉलिटन के लिए नये महाधर्माध्यक्ष की नियुक्ति

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार, 5 जुलाई 2025 : संत पापा लियो 14 ने शनिवार 5 जुलाई को वर्तमान में पलायमकोट्टई के धर्माधयक्ष, अतोनीसामी सावरीमुथु को मदुरई, तमिलनाडु के नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महाधर्माध्यक्ष अंतोनी पप्पुसामी के इस्तीफे के बाद हुई है, जिसे संत पापा फ्राँसिस ने 4 नवंबर, 2024 को स्वीकार कर लिया था।

नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अतोनीसामी सावरीमुथु का जन्म 8 दिसंबर 1960 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन धर्मप्रांत के वडक्कू वंदनम में हुआ था। उन्होंने अपना पुरोहिताई प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मदुरई में संत पीटर्स माइनर सेमिनरी में प्रवेश लिया और बाद में बैंगलोर में संत पीटर्स पोंटिफिकल सेमिनरी में दर्शनशास्त्र और ईशशास्त्र का अध्ययन किया।

उन्हें 26 अप्रैल 1987 को पलायमकोट्टई धर्मप्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया था। फादर सावरीमुथु ने शुरुआत में 1987 से 1989 तक पलायमकोट्टई के धर्माध्यक्ष के सचिव के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे 1989 से 1992 तक मदुरई में संत पीटर्स माइनर सेमिनरी में प्रोफेसर बने। 1992 में उन्हें कैनन लॉ में उच्च अध्ययन के लिए फ्रांस भेजा गया, जहाँ उन्होंने कलीसिया संबंधी शिक्षा को आगे बढ़ाने में लगभग एक दशक बिताया।

उनके प्रेरितिक उत्साह और धर्मशास्त्रीय कुशाग्रता को मान्यता देते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने उन्हें 20 नवंबर, 2019 को पलायमकोट्टई का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया और 15 दिसंबर, 2019 को उनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, याजकीय प्रशिक्षण को मजबूत करने, धर्मवैधानिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्पष्टता और करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी गहराई से सराहना की गई। 2024 से, वे मदुरई के प्रेरितिक प्रशासक हैं।

