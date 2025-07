पोप : क्रूर हृदय के साथ आप ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार, 27 जुलाई 2025 (रेई) : वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 27 जुलाई को विश्व नाना-नानी दिवस के अवसर पर संत पापा लियो 14 भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को सम्बोधित कर कहा, प्रिय भाइयो एवं बहनो, शुभ रविवार।

आज का सुसमाचार पाठ येसु को प्रस्तुत करता है जो अपने शिष्यों को हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाते हैं एक ऐसी प्रार्थना जो सभी ख्रीस्तीयों को एक साथ लाता है (लूक. 11,1-13) इसमें प्रभु हमें बच्चों की तरह "अब्बा", "पिताजी" कहकर ईश्वर को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, "सरलता [...], पुत्रवत विश्वास, [...] साहस, प्रेम किए जाने की निश्चितता" के साथ। (काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा 2778)

संत पापा ने कहा, “इस संबंध में, काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा बड़े ही खूबसूरत ढंग से कहती है कि "प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से, हम खुद को ही प्रकट करते हैं, जबकि पिता हमारे लिए प्रकट होते हैं।" और यह सच है: जितना अधिक हम स्वर्ग में पिता से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं को प्रिय संतान के रूप में पाते हैं और उतना ही अधिक हम उनके प्रेम की महानता को समझते हैं (रोमियों 8:14-17)।

आज का सुसमाचार पाठ, कुछ विचारोत्तेजक छवियों के माध्यम से ईश्वर के पितृत्व के गुणों का वर्णन करता है। पिता ईश्वर उस व्यक्ति के समान हैं जो अपने मित्र की सहायता करने के लिए आधी रात को उठता है, और एक अप्रत्याशित आगंतुक का स्वागत करता है; अथवा उस माता-पिता के समान जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने का ध्यान रखता है।

वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, तो वे कभी हमसे मुँह नहीं मोड़ते, भले ही हम उसके द्वार पर दस्तक देने देरी से पहुँचें, शायद गलतियों, छूटे हुए अवसरों या असफलताओं के बाद; भले ही हमारा स्वागत करने के लिए उसे घर में सो रहे अपने बच्चों को "जगाना" पड़े (लूका 11:7)। वास्तव में, कलीसिया के महान परिवार में, पिता अपने सभी प्रेमपूर्ण कार्यों में भाग लेने से नहीं हिचकिचाते। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वे हमेशा हमारी सुनते हैं, और कभी-कभी हमें ऐसे तरीकों से उत्तर देते हैं जिन्हें समझना कठिन होता है, तो इसका कारण यह है कि वे हमारी समझ से परे, अधिक बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय कृपा से कार्य करते हैं।

इसलिए, संत पापा ने कहा कि इन क्षणों में भी, “आइए हम प्रार्थना करना न छोड़ें, और विश्वास के साथ प्रार्थना करें: उनमें हमें हमेशा प्रकाश और शक्ति मिलेगी।”

इसके अलावा, हे पिता हमारे की प्रार्थना द्वारा, हम ईश्वरीय पुत्रत्व के अनुग्रह का उत्सव मनाने के अलावा, इस उपहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं, मसीह में भाइयों के समान एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। कलीसिया के एक धर्माचार्य ने इस पर विचार करते हुए लिखा है: "जब हम ईश्वर को 'अपना पिता' कहते हैं, तो हमें पुत्रों के समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए।" (कार्थेज के संत सिप्रियस, रविवार की प्रार्थना पर, 11)

दूसरे आगे कहते हैं: "यदि आप एक क्रूर और अमानवीय हृदय रखते हैं, तो आप सभी भलाई के ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते; उस स्थिति में, वास्तव में, आपके भीतर स्वर्गीय पिता की भलाई की छाप नहीं रहती" (संत जॉन क्राइसोस्टम)। ईश्वर से "पिता" कहकर प्रार्थना करने के बाद, हम दूसरों के प्रति कठोर और असंवेदनशील नहीं हो सकते। बल्कि, यह जरूरी है कि हम स्वयं को उनकी भलाई, उनके धैर्य, उनकी दया से रूपांतरित होने दें, ताकि दर्पण की तरह उनका चेहरा हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो।

संत पापा ने कहा, “प्रिय भाइयो और बहनो, आज की धर्मविधि हमें प्रार्थना और उदारता के साथ प्रेम का अनुभव करने और ईश्वर की तरह उपलब्धता, विवेक, आपसी देखभाल और बिना किसी हिसाब-किताब के प्रेम करने के लिए आमंत्रित करती है। आइए, हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि हम इस आह्वान का उत्तर दे सकें और पिता के मुख की मधुरता प्रकट करें।”

