इतालवी धर्माध्यक्षों से पोप: येसु को केंद्र में रखकर, हमें विश्वास बांटना हैं

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 17 जून 2025 (रेई) : संत पापा ने कहा, "सबसे पहले, विश्वास की घोषणा और प्रसार में एक नए आवेग की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि येसु मसीह को केंद्र में रखना...।"

पोप लियो 14वें ने मंगलवार की सुबह वाटिकन के आशीर्वाद हॉल में इतालवी काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन या चेई को संबोधित करते हुए इस बात की याद दिलायी।

अपनी टिप्पणी में, पोप ने एकता, साक्ष्य और, सबसे बढ़कर, "प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में लोगों की मदद करने" का आह्वान किया, जो दिवंगत पोप फ्राँसिस के प्रेरितिक प्रबोधन इवंजेली गौदियुम द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है, "ताकि वे सुसमाचार के आनंद की खोज कर सकें।"

उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि येसु ख्रीस्त को केंद्र में रखना, और, इवंजेली गौदियुम द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, लोगों को उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करना, ताकि वे सुसमाचार के आनंद की खोज कर सकें।"

यह कहते हुए कि हम अत्यधिक विभाजन के दौर में जी रहे हैं, संत पापा ने "हमारे विश्वास की नींव, केरीग्मा" (घोषणा) पर लौटने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, “यह पहली महान प्रतिबद्धता है जो सभी को प्रेरित करती है: प्रेरितिक मिशन : "हमने जो देखा और सुना, हम उसे आपके लिए भी घोषित करते हैं" को नवीनीकृत और साझा करके, मानवता की "रगों में" मसीह को लाना।

पोप ने कहा कि यह सभी तक सुसमाचार पहुँचाने के तरीकों को समझने के बारे में है, जिसमें प्रेरितिक कार्य उन लोगों तक पहुँचने में सक्षम हैं जो सबसे दूर हैं, और धर्मशिक्षा एवं घोषणा की भाषा को नवीनीकृत करने के लिए उपयुक्त उपकरण हैं।

पोप लियो ने उन्हें, "दिलों में खुशी और होठों पर एक गीत के साथ," मिलकर चलने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि ईश्वर हमारी सामान्यता से महान हैं।" "हमें उनकी ओर आकर्षित होना चाहिए! हमें उनके विधान पर अपना भरोसा रखना चाहिए।"

पोप ने उन्हें एक कलीसिया बनने के लिए कहा जो सुसमाचार का प्रतीक है और सुसमाचार, शांति, मानवीय गरिमा और संवाद की घोषणा करते हुए ईश्वर के राज्य का चिन्ह है।

संत पापा ने जोर दिया कि ख्रीस्त के साथ संबंध हमें शांति पर प्रेरितिक ध्यान विकसित करने का आह्वान करता है।

पोप ने कहा, "प्रभु हमें दुनिया में अपना वरदान ले जाने के लिए भेजते हैं: "तुम्हें शांति मिले!" - और दैनिक जीवन के स्थानों में इसके निर्माता बनने के लिए बुलाते हैं।" उन्होंने कहा कि वे पल्ली, पड़ोस, देश के आंतरिक क्षेत्रों और शहरी एवं अस्तित्वगत परिधि के बारे में सोचते हैं। "जहाँ मानवीय और सामाजिक संबंध कठिन हो जाते हैं और संघर्ष उत्पन्न होता है, चाहे छोटे स्तर पर ही क्यों न हो," उन्होंने आग्रह किया, "वहां मेल-मिलाप की एक दृश्यमान कलीसिया होनी चाहिए।"

संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयो, आप लोगों के साथ मिलकर अपनी प्रेरिताई आगे बढ़ाने में, मैं सहकारिता के सिद्धांतों से प्रेरित होना चाहता हूँ, जिन्हें द्वितीय वाटिकन महासभा द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि उन्होंने उनसे आपस में और पीटर के उत्तराधिकारी के साथ एकता को बढ़ावा देने का आग्रह किया था।

यह संचार का सिद्धांत नागरिक अधिकारियों के साथ अच्छे सहयोग में भी परिलक्षित होता है। चेई, वास्तव में, आम भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में धर्माध्यक्षों के विचारों के संवाद और संश्लेषण का स्थान है।

यह, जब आवश्यक हो, स्थानीय स्तर पर ऐसे अधिकारियों के साथ धर्माध्यक्षों और क्षेत्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संबंधों का मार्गदर्शन और समन्वय भी करता है।

पोप बेनेडिक्ट 16वें ने 2006 में इटली में कलीसिया को "एक बहुत ही जीवंत वास्तविकता के रूप में वर्णित किया, [...] जो सभी उम्र और स्थितियों के लोगों के बीच व्यापक उपस्थिति बनाए रखता है" और जहाँ "ख्रीस्तीय परंपराएँ अभी भी अक्सर गहराई से निहित हैं और फल देना जारी रखती हैं।"

इस देश में ख्रीस्तीय समुदाय लंबे समय से नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो सांसारिकता, विश्वास के प्रति असंतोष और जनसांख्यिकीय संकट से जुड़ी हैं, लेकिन पोप फ्राँसिस की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए।

पोप ने प्रेरितिक प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि प्रभु हमारी यात्रा से पहले हमें रखते हैं तथा इसके लिए चिंतन, ठोस कार्य और सुसमाचारीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रत्येक धर्मप्रांत से अहिंसा में शिक्षा के मार्गों को बढ़ावा देने, स्थानीय संघर्षों में मध्यस्थता के लिए पहल करने तथा आतिथ्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कहा, जो दूसरों के प्रति भय को मुलाकात के अवसरों में बदल देती हैं।

पोप लियो ने स्पष्ट किया कि शांति "कोई आध्यात्मिक स्वप्नलोक नहीं है", बल्कि यह एक विनम्र मार्ग है, जो दैनिक हाव-भाव से बना है।

पोप ने उन चुनौतियों का भी नाम लिया जो मानव व्यक्ति की गरिमा के सम्मान पर सवाल उठाती हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, डेटा अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया, जो, हमारे जीवन की धारणा और अनुभव को गहराई से बदल देती हैं। "इस संदर्भ में," उन्होंने चेतावनी दी, "मानव की गरिमा को कम या भुला दिया जाने का खतरा है।”

पोप लियो ने अपनी आशा व्यक्त की कि इटली में कलीसियाओं की यात्रा में, येसु को केंद्र में रखकर, सुसंगत सहजीवन में, प्रेरितिक आत्मपरख के एक आवश्यक साधन के रूप में एक मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण शामिल हो सकती है।"

पोप ने चेतावनी दी कि "मानवजाति पर एक जीवंत चिंतन के बिना - उसकी भौतिकता, भेद्यता, अनंत की प्यास और संबंध बनाये रखने की क्षमता में," नैतिकता एक कोड में सिमट जाती है, और विश्वास के विघटित होने का खतरा होता है।

समापन से पहले, पवित्र पिता ने बिशपों को एकता में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्हें भविष्य की ओर शांति से देखने और साहसी विकल्पों से न डरने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा, "कोई भी आपको लोगों के करीब होने से, जीवन साझा करने से, कमज़ोर लोगों के साथ चलने से, गरीबों की सेवा करने से नहीं रोक सकता।"

पोप लियो ने रेखांकित किया, और कोई भी, आपको सुसमाचार का प्रचार करने से नहीं रोक सकता और यह सुसमाचार ही है जिसे लाने के लिए हमें भेजा गया है, क्योंकि हर किसी को इसकी जरूरत है, सबसे पहले

हमें - अच्छी तरह से जीने और खुश रहने के लिए इसकी आवश्यकता है।"

पोप ने उनसे यह भी आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान दें कि लोकधर्मी ईश्वर के वचन से पोषित और कलीसिया के सामाजिक सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थलों, अर्थव्यवस्था और राजनीति में सुसमाचार प्रचार के "नायक" बन सकें।

अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देने से पहले, पोप लियो 14वें ने इतालवी धर्माध्यक्षों को लोरेटो, पोम्पेई और पूरी इटली में फैले अनगिनत तीर्थस्थलों की माता मरिया की सुरक्षा सौंप दिया।

