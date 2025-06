संत पापा लियो 14वें: संत पेत्रुस और पौलुस, मेल-मिलाप और सद्भाव के उदाहरण

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में रोम के धर्मप्रांत और शहर के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस के पर्व के अवसर पर मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। इस मिस्सा समारोह में 54 नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों को आशीर्वाद और पालियुम लगाना शामिल था।

पालियुम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मेंटल या क्लोक। यह एक ऊनी कपड़ा है जिसे संत पापा द्वारा मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों के कंधों पर रोम के धर्माध्यक्ष के साथ उनके संवाद और झुंड के लिए अपना जीवन बिताने के उनके मिशन के प्रमाण के रूप में दिया जाता है, जो अच्छे चरवाहे की तरह अपने कंधों पर अपनी भेड़ों को ले जाने का अनुकरण करते हैं। पालियुम उस शक्ति को भी दर्शाता है जो मेट्रोपॉलिटन, रोमन कलीसिया के साथ संवाद में, अपने प्रांत में कानून द्वारा प्राप्त करता है।

संत पापा ने कहा कि हम विश्वास में दो भाइयों, पेत्रुस और पौलुस, "कलीसिया के स्तंभों" का सम्मान करते हैं।

“पेत्रुस और पौलुस दोनों सुसमाचार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे।”

शहादत द्वारा सील की गई यह संगति, विश्वास और अलग-अलग प्रेरितिक अनुभवों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। "आत्मा में उनके भाईचारे ने उनकी अलग-अलग पृष्ठभूमि को मिटाया नहीं।"

पेत्रुस, विनम्र गलीलियन मछुआरे ने बिना किसी शर्त के प्रभु के आह्वान का जवाब दिया और अपने उपदेश को मुख्य रूप से यहूदियों को निर्देशित किया। इसके विपरीत, पौलुस "फरीसियों की पार्टी" से संबंधित था और "पुनर्जीवित मसीह के साथ जीवन बदलने वाली मुलाकात" और गैर-यहूदियों को खुशखबरी लाने के आह्वान से पहले ख्रीस्तियों के उत्पीड़क के रूप में शुरू हुआ।

पेत्रुस और पौलुस का इतिहास हमें दिखाता है कि प्रभु हमें जिस संगति के लिए बुलाते हैं, वह आवाज़ों और व्यक्तित्वों का एक ऐसा संगम है जो किसी की स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता। हमारे संरक्षक संतों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए, उनके अलग-अलग विचार थे और कई बार सुसमाचार के लिए खुलेपन के साथ एक-दूसरे से बहस भी की। फिर भी इसने उन्हें आत्मा में एक जीवंत संगति, विविधता में एक फलदायी सामंजस्य को जीने से नहीं रोका।

संत ऑगस्टीन के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने कहा : "दो प्रेरितों का पर्व एक ही दिन मनाया जाता है। वे भी एक थे। हालाँकि वे अलग-अलग दिनों में शहीद हुए थे, लेकिन वे एक ही थे।"

यह मिलन आत्मा द्वारा संभव बनाया गया है, जो "विविधतापूर्ण करिश्मे, उपहारों और मंत्रालयों की समृद्ध विविधता के कारण मतभेदों को जोड़ता है और एकता के पुल बनाता है।"

"यह महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह से मिलन का अनुभव करना सीखें - विविधता के भीतर एकता के रूप में - ताकि विभिन्न उपहार, विश्वास को स्वीकार करने में एकजुट होकर, सुसमाचार के प्रचार को आगे बढ़ा सकें।"

“[आइए, हम अपने मतभेदों को एकता और मेल-मिलाप, भाईचारे और समन्वय की कार्यशाला में बदलने का प्रयास करें, ताकि कलीसिया में हर कोई, अपने व्यक्तिगत इतिहास के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख सके।]”

उनके प्रवचन का दूसरा विषय "हमारे विश्वास की जीवन शक्ति" से संबंधित था, क्योंकि हम पेत्रुस और पौलुस के उदाहरणों को याद करते हैं। "एक रट, एक दिनचर्या, आंतरिक नवीनीकरण का अनुभव किए बिना एक ही पुरानी प्रेरितिक योजनाओं का पालन करने की प्रवृत्ति और नई चुनौतियों का जवाब देने की इच्छा" में पड़ने के जोखिम के साथ, दो प्रेरित हमें बदलाव के लिए एक खुलेपन को प्रेरित करते हैं, जो समुदायों के जीवन में "ठोस स्थिति" के साथ सवालों और मुलाकातों की ओर ले जाता है। उन्होंने लोगों के सवालों और अनुभवों से शुरू होने वाले सुसमाचार प्रचार के लिए नए रास्ते खोजे।

संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में येसु द्वारा पूछा गया प्रश्न - "लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ?" - सदियों से गूंज रहा है, प्रत्येक विश्वासी को यह समझने की चुनौती देता है कि क्या उनके विश्वास की यात्रा "ऊर्जा" और "जीवन शक्ति" - "लौ" को बनाए रखती है - जो "प्रभु के साथ हमारे रिश्ते" को बनाए रखती है।

"हर दिन, इतिहास के हर पल में, हमें हमेशा इस सवाल को दिल से लेना चाहिए।"

इन सवालों के जवाब देने से चर्च की घोषणा और मिशन का नवीनीकरण संभव होता है। खास तौर पर, रोम के चर्च समुदाय को किसी भी अन्य समुदाय से ज़्यादा - "एकता और एकता का प्रतीक, जीवंत आस्था से भरी कलीसिया, शिष्यों का समुदाय कहा जाता है जो जहाँ कहीं भी लोग खुद को पाते हैं, सुसमाचार के आनंद और सांत्वना की गवाही देते हैं।"

इसके बाद संत पापा ने पालियम प्राप्त करने के लिए बुलाए गए "महाधर्माध्यक्षों" का अभिवादन किया – पालियुम एक ऐसा वस्त्र जो संत पापा के साथ एकता का प्रतीक है - ताकि, विश्वास के एकता में, हर कोई उन्हें सौंपे गए स्थानीय कलीसियाओं का निर्माण कर सके।

संत पापा लियो ने प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम्य द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल को भी अपना हार्दिक अभिवादन दिया और अपना "हार्दिक आभार" व्यक्त किया। इस समारोह में खलदेई मेट्रोपॉलिटन इम्मानुएल (कॉन्स्टेंटिनोपल के इक्यूमेनिकल धर्मप्रांत) उपस्थित थे, जैसा कि इक्यूमेनिकल प्राधिधर्माध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।

उन्होंने यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया की धर्मसभा के सदस्यों का भी अभिवादन किया, उनकी उपस्थिति और "प्रेरितिक उत्साह" के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि प्रभु उनके लोगों को शांति प्रदान करें।

संत पापा ने रोम शहर, कलीसिया और पूरी दुनिया पर संत पेत्रुस और पौलुस की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए “विश्वास और एकता में” एक साझा यात्रा की आशा के साथ अपने प्रवचन का समापन किया।

संत पापा के साथ यूखारिस्त समारोह में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्टीफन ब्रिसलिन और सान डिएगो, यूएसए के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट वाल्टर मैकलेरॉय सह- अनुष्ठाता के रुप में आशीर्वाद और पालियुम पहनाने की रस्में निभाई गईं। डीकन ने संत पेत्रुस के कन्फेशन से वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पोप को भेंट किया। कार्डिनल प्रोटो-डीकन, डोमिनिक मैम्बर्टी ने नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों का परिचय कराया, जिन्होंने फिर संत पापा और रोम की कलीसिया के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर पेरू तक, इटली से लेकर दुनिया के सबसे दूर के इलाकों - पापुआ न्यू गिनी, गुआम, न्यू कैलेडोनिया तक, 54 महानगरीय महाधर्माध्यक्षों के समूह में समृद्ध विविधता थी और प्रत्येक के कंधों पर संत पापा ने व्यक्तिगत रूप से पालियुम रखा, प्रत्येक के साथ गले मिले और कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया।

