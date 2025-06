पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के छात्रों से सन्त पापा लियो

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 20 जून 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन में शुक्रवार को सन्त पापा लियो 14 वें ने मान्यवर साल्वातोर पेन्नाखियो के नेतृत्व में मिशनरी वर्ष का समापन करने वाले पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के छात्रों का अभिवादन किया।

सन्त पापा ने कहा कि विगत सप्ताह, परमधर्मपीठीय कूटनैतिक विद्यालय के आपके साथियों से मिलते हुए, मुझे अपने आदरणीय पूर्ववर्ती सन्त पापा फ्राँसिस द्वारा प्रस्तुत इस रचनात्मक अंतर्ज्ञान के मूल्य को दोहराने का अवसर मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि वे "जमीन पर पैर टिकाये रखने वाले चरवाहे" बने रहें, ताकि कलीसिया के परमाध्यक्ष की सेवा में परमधर्मपीठीय प्रतिनिधियों की उस छवि को मूर्त रूप दे सकें, जिसे सन्त पेत्रुस की प्रेरिताई नामक हस्तलिखी में स्पष्टतया रेखांकित किया गया है और जो अब अपनी स्थापना की 325 वीं वर्षगांठ मनाने के करीब है।

सन्त पापा ने कहा कि हाल ही में कलीसिया के जयन्ती वर्ष के संदर्भ में आयोजित अनेक साक्षात्कारों के अवसर पर उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि परमाध्यक्षीय प्रेरिताई के अनुरूप समस्त कलीसियाई समुदायों की उत्कंठा पर ध्यान देना कलीसिया के परमाध्यक्ष का दायित्व है और इस कार्य में राज्य सचिवालय और परमधर्मपीठीय प्रतिनिधियों की निष्ठापूर्ण और अपूर्णीय सेवा की नितान्त आवश्यकता है।

यही कारण है, सन्त पापा ने कहा, "मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप अपने पौरोहित्य के उपहार का उपयोग विनम्रता के साथ करें, सुनने और निकट रहने की क्षमता रखें। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों भले गड़ेरिये येसु मसीह के वफादार और अथक शिष्यों के रूप में आपको जो भी कार्य सौंपा गया है, उस् उचित रीति से करें।"

सन्त पापा ने कहा कि कलीसिया के परमाध्यक्ष को उन पुरोहितों पर भरोसा होना चाहिए जो सेवा और प्रार्थना के साथ-साथ अपनी गवाही के साथ लोगों और कलीसियाओं के प्रति सन्त पापा की निकटता लाने में पीछे नहीं हटते।

