पूर्वी कलीसिया से पोप : संघर्ष की पीड़ा के बीच साक्षी बनें

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 26 जून 2025 (रेई) : अपने संबोधन में, पोप ने पूर्वी-रीति की काथलिक कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की, तथा संगठन के मिशन को "आनन्द की घोषणा" कहा।

उन्होंने परोपकारी संगठनों और उनके लाभार्थियों को "पूर्वी ख्रीस्तीयों की भूमि में आशा के बीज बोने" के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बारे में उन्होंने अफसोस जताया कि हाल के वर्षों में युद्धों और "घृणा के बादल" ने उन्हें तबाह कर दिया है।

उन्होंने कहा, "बहुत से लोगों के लिए, जो साधनहीन हैं, लेकिन विश्वास में समृद्ध हैं, आप एक प्रकाश हैं जो घृणा की काली छाया के बीच चमकते हैं।" पोप लियो ने कहा कि काथलिक समुदाय के भीतर भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न और गलतफहमी पैदा हुई है, जो कई बार पूर्वी ख्रीस्तीय परंपराओं के मूल्य की सराहना करने में विफल रही है।

उन्होंने काथलिक कलीसिया के भीतर पूर्वी रीति को बेहतर ढंग से जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की, उन्होंने सुझाव दिया कि लैटिन-रीति काथलिकों को हमारे पूर्वी भाइयों और बहनों के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनारी और काथलिक विश्वविद्यालयों में कोर्स आयोजित किए जाएँ।

उन्होंने कहा, "मुलाकात और प्रेरितिक गतिविधियों को साझा करने की भी आवश्यकता है," "चूंकि पूर्वी काथलिक आज हमारे दूर के चचेरे भाई नहीं हैं जो अपरिचित धर्मविधि का अनुष्ठान करते, बल्कि हमारे भाई और बहन हैं जो जबरन पलायन के कारण हमारे पड़ोसी हैं।"

पोप ने पूर्वी ख्रीस्तीयों की "पवित्रता की भावना, पीड़ा से सुदृढ़ उनकी गहरी आस्था और उनकी आध्यात्मिकता, जो ईश्वरीय रहस्यों से भरी हुई है" पर प्रकाश डाला।

पोप लियो ने पूर्वी ख्रीस्तीयों में हिंसा को याद किया, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण कुछ सदस्य वार्षिक बैठक के लिए रोम आने में असमर्थ रहे।

उन्होंने कहा, "जब हम यूक्रेन, और गज़ा में दुखद एवं अमानवीय स्थिति और युद्ध के प्रसार से तबाह हुए मध्य पूर्व के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल रो पड़ता है।" पोप ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन संघर्षों के कारणों की जांच करनी चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही ऐसे स्पष्टीकरणों को अस्वीकार करना चाहिए जो भ्रामक या झूठे हों।

उन्होंने कहा, "आज बहुत सी स्थितियों में 'शक्ति ही सही है' के सिद्धांत को प्रबल होते देखना वास्तव में दुखद है, और यह सब केवल स्वार्थ की खोज को वैध बनाने के लिए किया जा रहा है।" पोप ने युद्ध और आतंकवाद के कारण हुई मौतों और पीड़ा पर शोक व्यक्त किया और सीरिया के दमिश्क में मार एलियास ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर पर हाल ही में हुए आत्मघाती बम विस्फोट का उल्लेख किया।

पोप लियो 14वें ने कहा कि मानवजाति युद्ध के कृत्यों के आधार पर भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखने की उम्मीद नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि केवल सहयोग और आम भलाई से प्रेरित वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से ही राष्ट्र स्थायी शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, "लोगों को यह एहसास होने लगा है कि मौत के सौदागरों की जेबों में कितना पैसा जाता है।" "जो पैसा नए अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल पहले से मौजूद अस्पतालों और स्कूलों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है!"

अंत में, पोप लियो ने पूर्वी ख्रीस्तीयों की गवाही की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा आह्वान "येसु के प्रति वफादार बने रहने के लिए हुआ है, खुद को सत्ता के चंगुल में फंसने न दें।"

"आइए, हम ख्रीस्त का अनुसरण करें, जिन्होंने दिलों को नफरत से मुक्त किया, और अपने उदाहरण से दिखाएँ कि विभाजन और प्रतिशोध की मानसिकता से कैसे मुक्त हुआ जाए।"

