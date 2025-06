पोप लियो 14वें : ख्रीस्तीयों को एक करनेवाली, उसे विभाजित करनेवाली से बड़ी है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 7 जून 2025 (रेई) : रोम के संत थॉमस अक्विनस परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालय में “निकेया और तीसरी सहस्राब्दी की कलीसिया: काथलिक-ऑर्थोडॉक्स एकता की ओर” विषयवस्तु पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

काथलिक कलीसिया 2025 में, निकेया की पहली महासभा की 1,700वीं वर्षगाँठ मना रही है।

सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा 325 ई. में निकेया शहर में बुलाई गई विश्वव्यापी महासभा का उद्देश्य धार्मिक विवादों पर विचार करना और एक एकीकृत ख्रीस्तीय धर्मसिद्धांत स्थापित करना था। इसके परिणाम स्वरूप ख्रीस्त के ईश्वरीयता की पुष्टि हुई, निकेया का धर्मसार तैयार किया गया, पास्का की तिथि निर्धारित की गई और कलीसिया के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए कई नियम लागू किये गये।

शनिवार की सुबह हुई मुलाकात में, संत पापा ने उपस्थित लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया, तथा अंजेलिकुम द्वारा आयोजित संगोष्ठी के लिए सराहना व्यक्त की, क्योंकि यह भविष्य की ओर देखती है।

उन्होंने कहा, “मुझे यह देखकर खुशी हुई कि संगोष्ठी भविष्य की ओर दृढ़ता से उन्मुख है। निकेया की परिषद केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि एक दिशासूचक है जिसे हमें सभी ख्रीस्तीयों की पूर्ण दृश्यमान एकता की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखना चाहिए।”

उन्होंने प्रथम ख्रीस्तीय एकता परिषद को द्वितीय वाटिकन परिषद के बाद से काथलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया द्वारा साथ मिलकर की गई आम यात्रा के लिए "आधारभूत" बताया।

पूर्वी कलीसियाओं के लिए, जो अपने धर्मविधिक कैलेंडर में इसकी यादगारी मनाते हैं, उन्होंने माना कि निकेया की महासभा "अन्य महासभाओं के बीच केवल एक महासभा या श्रृंखला में पहली महासभा नहीं है, बल्कि यह महासभा सर्वोत्कृष्ट है..."

पेंतेकोस्ट की पूर्व संध्या पर, पोप लियो ने जोर देकर कहा कि "ख्रीस्तीय जिस एकता के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वह मुख्य रूप से हमारे अपने प्रयासों का फल नहीं होगा, न ही इसे किसी पूर्वकल्पित मॉडल या मूल योजना के माध्यम से साकार किया जाएगा।" इसके बजाय, उन्होंने कहा, ख्रीस्तीय एकता "पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा मसीह की इच्छा और उसके द्वारा इच्छित तरीके से प्राप्त एक उपहार होगी।"

'हमारे बीच की समानता, विभाजन से अधिक मजबूत है'

पोप ने कहा कि संगोष्ठी के तीन विषय - निकेया का विश्वास, धर्मसभा और पास्का की तिथि – ख्रीस्तीयों की एकता यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ईशशास्त्रीय आयोग ने निकेया की 1700वीं वर्षगांठ के लिए अपने हालिया दस्तावेज़ में उल्लेख किया है, वर्ष 2025 "इस बात पर जोर देने का एक बहुमूल्य अवसर है कि, जो कुछ हम में समान है, वह उससे कहीं अधिक मजबूत है जो हमें विभाजित करता है। साथ मिलकर, हम त्रिएक ईश्वर में, मसीह में सच्चे मानव और सच्चे ईश्वर के रूप में, और कलीसिया में पढ़े गए धर्मग्रंथों और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार, येसु मसीह के माध्यम से उद्धार में विश्वास करते हैं। साथ मिलकर, हम कलीसिया, बपतिस्मा, मृतकों के पुनरुत्थान और अनन्त जीवन में विश्वास करते हैं।"

संत पापा ने कहा, “मुझे विश्वास है कि निकेया की महासभा में वापस आकर और इस सामान्य स्रोत से एक साथ मिलकर, हम उन बिंदुओं को एक अलग रोशनी में देख पाएंगे जो अभी भी हमें अलग करते हैं। ईशशास्त्रीय संवाद और ईश्वर की मदद से, हम उस रहस्य की बेहतर समझ हासिल करेंगे जो हमें एकजुट करता है। इस निकेया विश्वास को एक साथ मनाकर और इसे एक साथ घोषित करके, हम अपने बीच पूर्ण सामंजस्य की बहाली की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।

संत पापा ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि निकेया की परिषद में वापस आकर और इस साझा स्रोत से एक साथ जुड़कर, हम उन बिंदुओं को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे जो अभी भी हमें अलग करते हैं," और "ईशशास्त्रीय संवाद और ईश्वर की मदद से, हम उस रहस्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जो हमें एकजुट करता है।" पोप लियो ने यह भी कहा कि इस निकेया विश्वास को एक साथ मनाकर और इसे एक साथ घोषित करके, ख्रीस्तीय एक साथ "पूर्ण सामंजस्य की बहाली" की ओर बढ़ेंगे।

पोप लियो ने यह भी कहा कि इस निकेया के विश्वास को एक साथ मनाकर और इसे एक साथ घोषित करके, ख्रीस्तीय एक साथ "पूर्ण साम्य की बहाली" की ओर बढ़ेंगे।

संगोष्ठी की दूसरी विषयवस्तु सिनॉडालिटी (एक साथ चलना) की ओर मुड़ते हुए, पोप लियो ने कहा कि निकेया की महासभा ने "कलीसिया के लिए सार्वभौमिक स्तर पर धार्मिक और विहित प्रश्नों से निपटने के लिए एक धर्मसभा मार्ग का उद्घाटन किया।"

उन्होंने अपनी "आशा व्यक्त की कि निकेया महासभा की 1,700वीं वर्षगांठ की तैयारी और संयुक्त स्मरणोत्सव, मसीह में हमारे विश्वास को गहरा करने और एक साथ स्वीकार करने तथा सभी परंपराओं के ख्रीस्तीयों के बीच धर्मसभा के रूपों को व्यवहार में लाने का एक ईश्वरीय अवसर होगा।"

यह याद करते हुए कि पास्का की तिथि संगोष्ठी का तीसरा विषय है, पोप ने याद दिलाया कि निकेया महासभा के उद्देश्यों में से एक पास्का के लिए एक आम तिथि स्थापित करना था।

उन्होंने कहा, "दुःख की बात है कि कैलेंडर में अंतर के कारण ख्रीस्तीय अब धर्मविधिक वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पर्व को एक साथ नहीं मना पाते, जिससे समुदायों में प्रेरिताई संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं, परिवार विभाजित होते हैं और सुसमाचार के प्रति हमारी गवाही की विश्वसनीयता कम होती है।" पोप ने बताया कि कई ठोस समाधान प्रस्तावित किए गए हैं, जो निकेया के सिद्धांत का सम्मान करते हुए ख्रीस्तीयों को "पर्वों का पर्व" एक साथ मनाने की अनुमति देंगे।

इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि इस वर्ष सभी ख्रीस्तीय एक ही दिन पास्का पर्व मना पाए, पोप लियो ने कहा, "मैं प्रभु के पुनरुत्थान के एक आम उत्सव के पक्ष में एक ख्रीस्तीय एकता समाधान की खोज के लिए काथलिक कलीसिया के खुलेपन की पुष्टि करता हूँ और इस प्रकार येसु के नाम के हमारे प्रचार और सुसमाचार के उद्धारक सत्य में विश्वास से उत्पन्न मुक्ति को और अधिक मिशनरी बल प्रदान करता हूँ।"

अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देने से पहले, पोप लियो 14वें ने उपस्थित लोगों को पूर्वी रीति से ली गई प्रार्थना में आत्मा की एकता के वरदान के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया।

“हे स्वर्गीय राजा, दिलासा देनेवाले, सत्य की आत्मा,

जो हर जगह व्याप्त हैं और सभी चीजों को भरते हैं;

आशीषों का खजाना, और जीवन देनेवाले,

आओ और हमारे अंदर निवास करो, और हमें हर अशुद्धता से शुद्ध करो,

हे भलाई के स्रोत, हमारी आत्माओं को बचाओ।

