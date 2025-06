पोप लियो 14वें ने रोम के बाहर वाटिकन रेडियो प्रसारण केंद्र का दौरा किया

वाटिकन न्यूज

रोम, बृहस्पतिवार, 19 जून 25 (रेई) : गुरुवार की सुबह, पोप लियो 14वें ने सांता मारिया दी गालेरिया का दौरा किया, जो कि अतिरिक्त क्षेत्र (वाटिकन क्षेत्र जो इटली के साथ लातेरन संधियों द्वारा शासित है) के अंतर्गत आता है, जहाँ वाटिकन संचार विभाग का एक हिस्सा, वाटिकन रेडियो का शॉर्टवेव प्रसारण केंद्र स्थित है। उन्होंने अपने पुरोहित अभिषेक की 43वीं वर्षगाँठ भी कर्मचारियों के साथ मनायी।

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से पत्रकारों को भ्रमण की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि संत पिता ने केंद्र के कर्मचारियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, आर्किटेक्ट पियर लुइगी नर्वी द्वारा डिजाइन किए गए ट्रांसमीटर हॉल का दौरा किया और शॉर्टवेव प्रसारण के लिए नियंत्रण कक्ष में बैठे।

रेडियो सेंटर का उद्घाटन पोप पीयुस 12वें ने 1957 में किया था, और आखिरी बार केंद्र और सांता मारिया दी गलेरिया का दौरा करनेवाले पोप थे, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जिन्होंने 1991 में इसका दौरा किया था।

प्रेस कार्यालय की टिप्पणी में कहा गया है कि पोप लियो की यात्रा के दौरान, उन्होंने एंटेना, प्रसारण और डिजिटल आपदा रिकवरी सिस्टम के संचालन के बारे में पूछताछ की।

बयान में कहा गया कि पोप लियो ने सुझाव दिया कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान, वाटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण प्राप्त करने में सक्षम होना अमूल्य था, जो उन स्थानों तक पहुँचता है जहाँ बहुत कम प्रसारणकर्ता पहुँच सकते हैं, और संचार के मिशनरी मूल्य की पुष्टि की।

उपस्थित सभी लोगों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करने के बाद, पोप लियो 14वें ने ख्रीस्त के पावनतम शरीर और रक्त महापर्व के दिन भी निष्ठा और निरंतरता के साथ काम करने के लिए धन्यवाद दिया।

इसके अलावा, बयान में कहा गया कि पोप को अतिरिक्त क्षेत्र की जाँच करने का भी अवसर मिला, जिसका अस्तित्व 1951 में इतालवी सरकार के साथ हुए समझौतों से जुड़ा है। इस क्षेत्र के लिए, और मोतू प्रोप्रियो 'फ्रतेलो सोले' के आधार पर, एक एग्रीवोल्टेइक सिस्टम स्थापित करने के लिए एक परियोजना पर विचार किया जा रहा है, जो न केवल रेडियो स्टेशन को विद्युत शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि वाटिकन सिटी स्टेट के लिए पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी प्रदान करेगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here