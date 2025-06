संत पापा लियो 14वें : आप जो करते हैं, उससे हम सभी को लाभ होता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 जून 2025 : "अपने 'बीजों' के चिंतन से पैदा हुए आनंद और आश्चर्य को साझा करने में संकोच न करें, जिसे संत अगुस्टीन के शब्दों में, ईश्वर ने ब्रह्मांड के सामंजस्य में बिखेरा है"। संत पापा लियो 14वें ने हिप्पो के धर्माध्यक्ष के डे जेनेसिस एड लिटरम को उद्धृत करते हुए आज सुबह, 16 जून को वाटिकन के कंसिस्टरी हॉल में वाटिकन वेधशाला के समर स्कूल में प्रतिभागियों को संबोधित किया, जो सबसे बढ़कर ज्ञान को उदारतापूर्वक साझा करने का निमंत्रण है। वह अंतिम "चरण", जिसमें अन्य लोग शामिल हैं, उन्हें उपहार के प्राप्तकर्ता और भागीदार बनाना, ज्ञान की प्रक्रिया का सहायक नहीं है, बल्कि यह वास्तव में उन लोगों के प्रयास और व्यक्तिगत गहनता को अर्थ देता है जो तब साझा करते हैं।

यह कभी न भूलें कि आप जो करते हैं उसका उद्देश्य हम सभी को लाभ पहुंचाना है। आप जो सीखते हैं और जो अनुभव करते हैं उसे अपनी क्षमता के अनुसार और जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, उसे साझा करने में उदार रहें।

कास्टेल गंडोल्फो में वाटिकन वेधशाला में आयोजित वाटिकन वेधशाला समर स्कूल आधिकारिक तौर पर 1 जून को शुरू हुआ। बाईस देशों के चौबीस युवा खगोलविद इसमें भाग ले रहे हैं। 27 जून तक, वे दुनिया के कुछ प्रमुख खगोल विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कक्षाओं में भाग लेंगे, अपने शोध से संबंधित परियोजनाओं पर काम करेंगे और भ्रमण और यात्राओं (सुबियाको, फ्लोरेंस, ओरविएतो, ओस्टिया अंतिका) में भाग लेंगे।

स्कूल के इस उन्नीसवें संस्करण का शीर्षक है "जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की खोज।" 2022 से चालू एक उपकरण जो हाल ही में लगभग 800 हज़ार आकाशगंगाओं की कॉसमॉस-वेब फील्ड नामक तस्वीर लेने में सक्षम था। यह 255 घंटों के एक्सपोज़र समय के साथ अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत तस्वीर है, जिसमें खगोलविद ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति के "बीज" की जांच करने में सक्षम होंगे। संत पापा लियो ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया: "वास्तव में उस उल्लेखनीय उपकरण के लिए धन्यवाद। पहली बार हम एक्सोप्लैनेट के वातावरण में गहराई से देखने में सक्षम हैं, जहां जीवन विकसित हो सकता है, और नीहारिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जहां ग्रह प्रणाली स्वयं बनती है"।

वेब के साथ हम दूर की आकाशगंगाओं के प्राचीन प्रकाश का भी पता लगा सकते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करता है।

संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि दूरबीन का निर्माण अपने आप में सामुदायिक प्रयास का फल है और वैज्ञानिक अनुसंधान की श्रृंखला लंबी, सामूहिक है और इसे पूरी मानवता के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। संत पापा लियो ने जोर देते हुए कहा, "आप में से प्रत्येक, एक बहुत बड़े समुदाय का हिस्सा है। उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने पिछले तीस वर्षों में स्पेस टेलीस्कोप और उसके उपकरणों को बनाने के लिए काम किया है और जिन्होंने उन वैज्ञानिक विचारों को विकसित करने के लिए काम किया है जिनके सत्यापन के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था।"

आपके साथी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों के योगदान के अतिरिक्त, आपके परिवारों और आपके अनेक मित्रों के सहयोग के कारण ही आप इस असाधारण कार्य की सराहना कर पाए हैं और इसमें भाग ले पाए हैं, जिससे हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का अवसर मिला है।

