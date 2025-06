‘जीवन दिवस’ पर संत पापा: सभी की ईश्वर प्रदत्त गरिमा का साक्ष्य दें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों द्वारा प्रचारित 2025 के "जीवन दिवस" में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी "आध्यात्मिक निकटता" व्यक्त की है।

वार्षिक स्मरणोत्सव "हर चरण और हर स्थिति में मानव जीवन के अर्थ और मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने" के लिए समर्पित है। धर्माध्यक्ष लिखते हैं, कि जयंती वर्ष का विषय, "आशा निराश नहीं करती: दुख में अर्थ खोजना", रोमियों 5:5-6 से प्रेरित है, जहाँ संत पौलुस "हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि ख्रीस्तीय आशा केवल भोली आशावाद नहीं है, बल्कि, ईश्वर की शक्ति और उपस्थिति में एक अटूट विश्वास है जो हमेशा हमारे साथ है।" "यह आशा, मानव पीड़ा के अंधेरे को सहन कर सकती है और यहां तक ​​कि इससे परे भी देख सकती है।"

धर्माध्यक्षों ने अपने संदेश में कहा कि इस वर्ष का जीवन दिवस, "पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने और भले समारितानी ​​की तरह उनके साथ रहने तथा उनका अनोखा और अद्वितीय मूल्य का साक्ष्य देने का निमंत्रण है।"

जीवन के मुद्दों के लिए इंग्लैंड और वेल्स धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रमुख, लिवरपूल के महाधर्माध्यक्ष जॉन शेरिंगटन को संबोधित एक टेलीग्राम में संत पापा लियो ने कहा कि जयंती वर्ष की थीम, "लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि कैसे मानवीय स्थिति में व्याप्त पीड़ा के रहस्य को अनुग्रह द्वारा प्रभु की उपस्थिति के अनुभव में बदला जा सकता है।"

संत पापा प्रार्थना करते हैं कि "बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त गरिमा के सामान्य साक्ष्य और गंभीर रूप से बीमार लोगों की मसीह जैसी कोमल संगति के माध्यम से, समाज में सभी को प्रामाणिक प्रेम और वास्तविक करुणा पर आधारित सभ्यता को कमजोर करने के बजाय उसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

संत पापा लियो ने अपने संदेश का समापन इस दिन भाग लेने वाले लोगों के प्रयासों को "अच्छी सलाह देने वाली माता मरिया" की मध्यस्थता में सौंपा और उन्हें "पुनरुत्थान प्रभु में धैर्य, आनंद और शांति की प्रतिज्ञा के रूप में" अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here