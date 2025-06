संत पापा ने कलीसिया में दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 21 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ़ एक संदेश में काथलिक कलीसिया के भीतर एक सांस्कृतिक परिवर्तन का आह्वान किया है। वे लिखते हैं, "[यह आवश्यक है] कि कलीसिया में रोकथाम की एक संस्कृति को फैलाया जाए जो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त न करे: सत्ता या अधिकार का दुरुपयोग, विवेक या आध्यात्मिकता का दुरुपयोग, यौन दुर्व्यवहार।"

उनके शब्द नाट्य निर्माण प्रोजेक्टो उगाज़ के प्रदर्शन में पढ़े गए, जो वर्तमान में लीमा, पेरू में चल रहा है। यह नाटक खोजी पत्रकार पावला उगाज़ को सम्मानित करता है, जो अब दमन किए गए समाज पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं और जिन्होंने अपने काम के लिए लगातार उत्पीड़न का सामना किया है।

उगाज़ के उदाहरण का हवाला देते हुए, संत पापा ने प्रेस की स्वतंत्रता का मजबूती से बचाव किया: "जहाँ भी एक पत्रकार को चुप कराया जाता है, वहाँ एक राष्ट्र की लोकतांत्रिक आत्मा कमज़ोर होती है।"

संत पापा का संदेश दो मुख्य विषयों पर केंद्रित है जो नाट्य निर्माण के मूल में हैं: दुर्व्यवहार के विरुद्ध लड़ाई और सत्यनिष्ठ, स्वतंत्र पत्रकारिता की आवश्यक भूमिका। प्रोजेक्टो उगाज़ ने ‘सोडालिसियो क्रिस्टियाना विटाए’(ख्रीस्तीय जीवन की सोडालिटी) में उगाज़ की वर्षों लंबी जांच पर प्रकाश डाला, जो लैटिन अमेरिका में लोकधर्मियों का एक शक्तिशाली आंदोलन है जिसे संत पापा फ्राँसिस ने 14 अप्रैल को औपचारिक रूप से दबा दिया था क्योंकि इसके संस्थापक लुइस फिगारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। वाटिकन की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि आंदोलन में किसी भी आधारभूत करिश्मे का अभाव था।

पावला उगाज़ ने पत्रकार पेड्रो सेलिनास के साथ मिलकर सोडालिसियो के पीड़ितों की गवाही को उजागर करने वाली 2015 की एक पुस्तक लिखी। उनके काम ने पेरू के अधिकारियों द्वारा जांच को बढ़ावा दिया और अंततः वाटिकन के हस्तक्षेप का कारण बना। हालाँकि, उगाज़ को तब से कानूनी उत्पीड़न और ऑनलाइन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2022 में, उन्होंने संत पापा फ्राँसिस से अपने और तीन अन्य पत्रकारों के लिए सुरक्षा मांगी, जिन्होंने उस वर्ष दिसंबर में व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की और अपना समर्थन व्यक्त किया।

अब, संत पापा लियो 14वें के अधीन, वह समर्थन जारी है और गहरा होता जा रहा है। सोडालिसियो मामले और उगाज़ की भूमिका के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले संत पापा ने मई में पत्रकारों के साथ बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत किया, जिन्होंने कॉन्क्लेव को कवर किया था। उगाज़ द्वारा संत पापा को पारंपरिक एंडियन स्कार्फ ("चालिना") भेंट करने की तस्वीर ने उस पल को कैद कर लिया। यह वह अवसर है - जो उनके चुनाव के चार दिन बाद आयोजित किया गया था - जिसका उल्लेख संत पापा लियो 14वें ने अपने संदेश में किया था, जिसे थिएटर में सोडालिसियो मामले के लिए प्रेरितिक आयुक्त और धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के मोन्सिन्योर जोर्डी बर्टोमेउ द्वारा जोर से पढ़ा गया था।

संत पापा ने अपने संदेश की शुरुआत तीन आभार अभिव्यक्तियों के साथ की:

प्रोएक्टो उगाज़ के रचनाकारों के लिए, उन्होंने इस प्रोडक्शन को "सिर्फ थिएटर नहीं, बल्कि स्मृति, विरोध और सबसे बढ़कर, न्याय का कार्य" कहा, जो "लंबे समय से दबी हुई पीड़ा" को आवाज़ देता है।

उन्होंने लिखा, "सोडालिसियो के पूर्व आध्यात्मिक परिवार के पीड़ित, साथ ही पत्रकार जिन्होंने साहस, धैर्य और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उनका समर्थन किया, कलीसिया के घायल लेकिन उम्मीद भरे चेहरे को दर्शाते हैं। न्याय के लिए आपकी लड़ाई भी कलीसिया की लड़ाई है। एक ऐसा विश्वास जो मानव शरीर और आत्मा के घावों को नहीं छूता है, उसने अभी तक सुसमाचार को नहीं समझा है।"

उन लोगों के लिए जिन्होंने तब भी दृढ़ता दिखाई, जब उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया, बदनाम किया गया या कानूनी हमलों का सामना करना पड़ा। संत पापा फ्राँसिस द्वारा 2018 में ईश्वर के लोगों को लिखे गए पत्र को याद करते हैं, जो उन्होंने चिली की अपनी कठिन यात्रा और दुर्व्यवहार पीड़ितों के साथ मुलाकात के बाद लिखा था: "पीड़ितों और उनके परिवारों का दर्द हमारा भी दर्द है, और यह जरूरी है कि हम नाबालिगों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें।"

संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची कलीसियाई सुधार बयानबाजी नहीं है, बल्कि विनम्रता, सच्चाई और सुधार का एक ठोस मार्ग है: "रोकथाम और देखभाल केवल प्रेरितिक रणनीतियाँ नहीं हैं - वे सुसमाचार का हृदय हैं।"

10 नवंबर, 2022 को संत पापा फ्राँसिस से संपर्क करने और अपने और साथी पत्रकारों पेड्रो सेलिनास, दानिएल योवेरा और पत्रीसिया लाचिरा के लिए बोलने में उनकी बहादुरी के लिए पावला उगाज़ को धन्यवाद, जिन्होंने कई देशों में संचालित लेकिन पेरू में उत्पन्न एक धार्मिक समूह द्वारा दुर्व्यवहारों को उजागर किया।

संत पापा सोडालिसियो द्वारा किए गए व्यापक नुकसान को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें कैटाकोस और कैस्टिला जैसे पूरे समुदायों को प्रभावित करने वाले वित्तीय दुरुपयोग शामिल हैं।

12 मई को मीडियाकर्मियों को दिए गए अपने भाषण का फिर से उल्लेख करते हुए संत पापा लियो ने रेखांकित किया कि यह महज एक औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि पत्रकारिता की पवित्र भूमिका की पुनः पुष्टि थी: "सत्य किसी एक का नहीं होता - इसे खोजना, संरक्षित करना और इसकी सेवा करना हर किसी की जिम्मेदारी है।"

सार्वजनिक थिएटर में पढ़े गए अपने लिखित संदेश के माध्यम से, संत पापा ने पेरू के लोगों के लिए अपनी चिंता और आशा दोनों को साझा किया, "गहरे संस्थागत और सामाजिक तनाव के इस समय में, स्वतंत्र और नैतिक पत्रकारिता की रक्षा करना न केवल न्याय का कार्य है, बल्कि उन सभी का कर्तव्य है जो एक मजबूत और सहभागी लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं।"

उन्होंने पेरू के अधिकारियों, नागर समाज और हर नागरिक से अपील की कि वे उन लोगों की रक्षा करें जो सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से लेकर मुख्यधारा के मीडिया तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजधानी तक, ईमानदारी से सच्चाई की रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने लिखा, "जहाँ भी एक पत्रकार को चुप कराया जाता है, उस देश की लोकतांत्रिक आत्मा कमजोर होती है,"

संत पापा ने सभी पेरू के संचारकों को एक हार्दिक संदेश के साथ समापन किया, "डरें नहीं। अपने काम के माध्यम से, आप शांति, एकता और सामाजिक संवाद के निर्माता हो सकते हैं। छाया में प्रकाश बोने वाले बनें।" संत पापा एक ऐसी कलीसिया के लिए अपनी आशा व्यक्त करते हैं जहाँ किसी को भी चुपचाप पीड़ित नहीं होना चाहिए और जहाँ सत्य से डरना नहीं चाहिए बल्कि मुक्ति के मार्ग के रूप में उसे अपनाना चाहिए।

