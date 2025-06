संत पापा लियो ऑर्डर ऑफ माल्टा से: ईश्वर के प्रेम की गवाही देने के लिए धन्यवाद

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 जून 2025 : "कलीसिया आपको उन सभी अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद देती है, जिन्हें आप प्यार के ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं, अक्सर बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी। कलीसिया आपको नवीनीकरण के उस मार्ग के लिए भी धन्यवाद देती है, जिसे आप पिछले कुछ सालों से अपना रहे हैं, जिसका उद्देश्य सुसमाचार के प्रति अधिक निष्ठा है..." संत पापा लियो 14वें ने माल्टा के सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर के सदस्यों के संरक्षक, संत योहन बप्तिस्ता के पर्व अवसर पर संबोधित एक संदेश में कहा। साथ ही, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे "इस दिशा में आगे बढ़ते रहें!"

संदेश में, संत पापा ने ऑर्डर के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने स्वर्गीय संरक्षक, संत योहन बप्तिस्ता को अपने जीवन और मिशन को प्रकाशित करने दें।

संत पापा लियो ने याद दिलाया कि ऑर्डर का उद्देश्य - विश्वास की रक्षा और गरीबों की सेवा है। ये एक ही करिश्मा के दो पहलू हैं: एक विश्वास जो गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों, और उन सभी लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण के माध्यम से प्रचारित और सुरक्षित किया जाता है जिन्हें सहायता और समर्थन की आवश्यकता है।

संत पापा ने कहा, "केवल गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है।" बल्कि, उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें उन्हें ईश्वर के प्रेम की घोषणा करनी चाहिए, शब्दों में और गवाही में। अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह संगठन अपना धार्मिक चरित्र खो देगा और एक परोपकारी संगठन बनकर रह जाएगा।"

संत पापा ने प्रत्येक व्यक्ति से दूसरों को प्रेम प्रदान करने और तदनुसार, "ईश्वर में विश्वास को ठोस रूप से प्रसारित करने, जो प्रेम है, उसकी निकटता का अनुभव प्रदान करने" का आह्वान किया।

निश्चित रूप से, पोप लियो ने स्वीकार किया कि दुनिया भर में ऑर्डर द्वारा किए जाने वाले कई सराहनीय कार्यों के लिए, वित्तीय साधनों और विभिन्न मध्यस्थों सहित कई साधनों की आवश्यकता होती है। "लेकिन," उन्होंने रेखांकित किया, "लक्ष्य की सेवा में साधनों को उनके उचित स्थान पर रखना हमेशा आवश्यक होता है।"

चूँकि अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए संत पापा ने कहा, हमें ऐसे प्रलोभनों से बचना चाहिए जो "अच्छे की आड़ में आसानी से प्रकट हो सकते हैं, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि महान लक्ष्यों को ऐसे साधनों से प्राप्त किया जा सकता है जो अंततः ईश्वर की इच्छा के विपरीत साबित हो सकते हैं।"

संत पापा लियो 14वें ने कहा, "हमें लगातार येसु की शिक्षा को अपनाना चाहिए," "जिन्होंने पिता से हमें दुनिया से बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे हमें दुनिया में भेजते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें याद दिलाया कि हम दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि वे दुनिया के नहीं हैं..."

उन्होंने उन्हें प्रेरित पौलुस की सलाह के साथ विश्वास की रक्षा और संरक्षण करने के लिए कहा कि कैसे खुद को सुसज्जित करें, अर्थात्, "ईश्वर के पूरे कवच को पहनें, ताकि आप शैतान की चालों के खिलाफ खड़े हो सकें।"

नवीनीकरण की अपनी चल रही यात्रा को याद करते हुए, संत पापा लियो ने उन्हें याद दिलाया, "यह केवल संस्थागत या मानक नहीं हो सकता है," बल्कि "सबसे बढ़कर, आंतरिक और आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि यह आपके नियमों में बदलावों को अर्थ देता है।"

संत पापा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हृदयपरिवर्तन का यह मार्ग, "भले ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो," पुनर्जीवित आत्मा की कृपा हमेशा बनी रहती है।

संत पापा ने प्रशिक्षण को "समर्पित जीवन के सभी संस्थानों का एक मूलभूत पहलू" बताया, और "आज उम्मीदवारों के जीवन के अनुभवों की जटिलता के कारण यह विशेष रूप से मांग कर रहा है।" उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षणकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण को पहले से कहीं अधिक आवश्यक बनाता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बिना, वे सतही और अप्रभावी रहते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य, "सबसे ऊपर, प्रार्थना को बढ़ावा देना होना चाहिए: धार्मिक और व्यक्तिगत दोनों, एकांत और मौन द्वारा पोषित - आयाम और भी अधिक आवश्यक हैं जब कोई दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित होता है, ताकि ऐसी सेवा ईश्वर के प्रेम की गवाही बन सके जो स्वयं को उपस्थित करता है।"

अंत में, संत पापा लियो 14वें ने इसे "आशा का एक बड़ा स्रोत" कहा कि कुछ प्रोफेस्ड सदस्य सामुदायिक जीवन का अनुभव शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा, "मैं इस इच्छा को दिल से प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि सामुदायिक जीवन खुद को देने का एक ठोस तरीका है।"

