संत पापा ने बेन्यू राज्य में हुए ‘भयानक नरसंहार’ के पीड़ितों केलिए प्रार्थना की

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 जून 2025 : संत पापा लियो ने रविवार को नाइजीरिया के बेन्यू राज्य में हुए "भयानक नरसंहार" के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की।

13/14 जून की रात को गुमा स्थानीय सरकार क्षेत्र के येलवाटा में लगभग 200 लोगों की "क्रूरतापूर्वक हत्या" की गई - उनमें से अधिकांश आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति थे जिन्हें "स्थानीय काथलिक मिशन द्वारा आश्रय दिया गया था"।

रविवार को देवदूत प्रार्थना करने से ठीक पहले बोलते हुए, संत पापा ने नाइजीरिया में "सुरक्षा, न्याय और शांति" के लिए प्रार्थना की, और कहा कि वे विशेष रूप से "बेन्यू राज्य के ग्रामीण ख्रीस्तीय समुदायों के बारे में सोच रहे हैं जो लगातार हिंसा के शिकार रहे हैं।"

हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने शनिवार को नाइजीरियाई अधिकारियों से "बेन्यू राज्य में लगभग दैनिक रक्तपात को तुरंत समाप्त करने और वास्तविक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने" का आह्वान किया।

संत पापा ने फिर सूडान के बारे में सोचा, जो पिछले दो वर्षों से गृहयुद्ध की चपेट में है।

संत पापा लियो ने कहा कि उन्हें देश के दक्षिण-पश्चिम में एल फाशर के पल्ली पुरोहित फादर लूक जुमू की मौत की सूचना मिली है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वे हाल ही में हुए बम विस्फोट में मारे गए हैं।

संत पापा ने कहा, "मैं उनके और सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं लड़ाकों से अपनी अपील दोहराता हूँ कि वे रुकें, नागरिकों की रक्षा करें और शांति के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं।" इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने प्रयासों को "तेज" करें जो इस संकट से "गंभीर रूप से प्रभावित" हैं।

संत पापा लियो ने मध्य पूर्व में भी शांति के लिए अपनी प्रार्थनाएं कीं - जहां इजरायल और ईरान के बीच एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया है - और यूक्रेन और म्यांमार में भी।

हाल ही में अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद म्यांमार में संघर्ष जारी रहने का उल्लेख करते हुए संत पापा ने लड़ाकों से "समावेशी संवाद का मार्ग" अपनाने का आह्वान किया - उन्होंने कहा कि यही एकमात्र मार्ग है, "जिससे शांतिपूर्ण और स्थिर समाधान निकल सकता है।"

शांति के लिए अपनी अपील के बाद, संत पापा लियो ने फ्लोरिबर्ट बवाना चुई की ओर रुख किया, जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के एक युवा सीमा रक्षक थे, जो 2007 में देश में खराब चावल की खेप को आने से मना करने के कारण शहीद हो गए थे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था।

संत पापा ने कहा कि चुई की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि "एक ख्रीस्तीय के रूप में, उन्होंने अन्याय का विरोध किया और छोटे बच्चों और गरीबों की रक्षा की।"

यह बताते हुए कि चुई को आज याने रविवार शाम को धन्य घोषित किया जाएगा, संत पापा ने उम्मीद जताई कि चुई का उदाहरण "लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और पूरे अफ्रीका के युवाओं को साहस और उम्मीद दे सकता है।"

संत पापा के ये शब्द खेल की जयंती के लिए प्रार्थना सभा के समापन पर आए।

शांति की अपील से पहले, उन्होंने जयंती के लिए रोम आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया था, और उन्हें "हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के एथलीट" के रूप में वर्णित किया था।

संत पापा लियो ने कहा कि वे इस बात पर जोर देना चाहते थे कि खेल "सम्मान और निष्पक्षता का स्कूल" है और इसलिए "शांति, ... मुलाकात और भाईचारे का मार्ग" है।

