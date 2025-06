संत पापा : 'भूख को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 जून 2025 : संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन 28 जून से 4 जुलाई तक रोम में एफएओ सम्मेलन का 44वां सत्र आयोजित कर रहा है। एफएओ द्वारा खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से निपटने के लिए अपनी स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा।

अपने संदेश में, संत पापा ने कहा कि कलीसिया "वैश्विक भूख के घोटाले" को समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करती है, उन्होंने येसु की उस चिंता को याद किया जो उन्हें सुनने के लिए आए लोगों की भीड़ को भोजन कराने के लिए थी। उन्होंने कहा, "हमें एहसास है कि मसीह द्वारा किया गया सच्चा चमत्कार यह दिखाना था कि भूख को हराने की कुंजी लालच से जमाखोरी करने की तुलना में साझा करने में अधिक निहित है।"

उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि कई लोग अभी भी क्रूरता के शिकार हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में अत्यधिक उत्पादन के बावजूद भूख और कुपोषण जारी है।

संत पापा ने कहा, "हम अब गहरे दुख के साथ देख रहे हैं कि युद्ध के हथियार के रूप में भूख का अमानवीय उपयोग किया जा रहा है।" “नागरिक आबादी को भूखा रखना युद्ध छेड़ने का एक बहुत सस्ता तरीका है।” अधिकांश संघर्ष अब नियमित सेनाओं के बजाय सशस्त्र नागरिक समूहों द्वारा लड़े जाते हैं, उन्होंने कहा कि फसलों को जलाने और मानवीय सहायता को रोकने जैसी रणनीतियां रक्षाहीन नागरिकों पर भारी पड़ती हैं। जब संघर्ष छिड़ता है, तो किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हो जाते हैं और मुद्रास्फीति आसमान छूती है, जिससे लाखों लोग अकाल और खाद्य असुरक्षा से पीड़ित होते हैं।

संत पापा लियो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने और स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने का आह्वान किया ताकि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा, "राजनीतिक संकट, सशस्त्र संघर्ष और आर्थिक व्यवधान खाद्य संकट को और खराब करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।" "वे मानवीय सहायता में बाधा डालते हैं, स्थानीय कृषि उत्पादन को कमजोर करते हैं और लोगों को न केवल भोजन तक पहुँच से वंचित करते हैं, बल्कि सम्मान और अवसर के साथ जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित करते हैं।"

संत पापा ने कहा कि स्वार्थ और उदासीनता को संवाद और आपसी समझ के लिए अलग रखा जाना चाहिए, ताकि शांति और स्थिरता समाजों को लचीली कृषि खाद्य प्रणाली बनाने की अनुमति दे सके। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियाँ आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, जिसका अर्थ है कि एक के साथ दुर्व्यवहार दूसरे को गहराई से प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, "प्राकृतिक आपदाओं और जैव विविधता की हानि के कारण होने वाले सामाजिक अन्याय को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि एक न्यायोचित पारिस्थितिक परिवर्तन प्राप्त किया जा सके, जिसमें पर्यावरण और लोगों दोनों को केंद्र में रखा जाए।"

संत पापा ने एकजुटता की भावना से समन्वित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने का आह्वान किया, क्योंकि हमारे विश्व के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि सभी को खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की गारंटी मिल सके।

संत पापा लियो 14वें ने इस बात पर दुख जताया कि वित्तीय संसाधनों और नवीन तकनीकों को हथियारों के उत्पादन और हथियारों के व्यापार में लगाया जा रहा है।

"परिणामस्वरूप, संदिग्ध विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि मानवीय रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं, मेलजोल कम हो रहा है और भाईचारा और सामाजिक मित्रता दूर हो रही है।"

अंत में, संत पापा लियो ने सभी को "शांति के कारीगर बनने, आम भलाई के लिए काम करने" के लिए आमंत्रित किया, जिसमें बेकार की बयानबाजी को अलग रखा जाए और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ भूख के मुद्दे पर काम किया जाए।

"इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए," उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परमधर्मपीठ हमेशा लोगों के बीच सद्भाव के लिए काम करेगा और राष्ट्रों के परिवार की आम भलाई में योगदान देने से नहीं थकेगा, खासकर उन लोगों के संबंध में जो सबसे अधिक पीड़ित हैं और जो भूख और प्यास से पीड़ित हैं।"

