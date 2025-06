संत पापा लियो 14वें : धर्माध्यक्षों को गरीबों से नज़र नहीं हटानी चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 जून 2025 : संत पापा लियो 14वे ने सोमवार 16 जून को परमाध्यक्षों के कक्ष में मडागास्कार से जुबली तीर्थयात्रा पर रोम आए धर्माध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा, “आज मैं आपको प्रेरित संत पेत्रुस की समाधि पर स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ, आप मडागास्कर में कलीसिया के चरवाहे हैं, जो जुबली तीर्थयात्रा पर रोम आए हैं। यह बैठक मेरे लिए विशेष अर्थ रखती है, क्योंकि यह हमारी पहली बैठक है। मैं मसीह में बंधुत्व के इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।”

संत पापा ने मेडागास्कर के धर्माध्यक्ष के रूप में रोम में एक साथ आने के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एकता का एक सुंदर संकेत है, जिस पर पहले से ही प्रिय संत पापा फ्राँसिस सहमत हैं, जिन्हें हम इस समय आध्यात्मिक रूप से मौजूद महसूस करते हैं। संत पापा फ्राँसिस ने 2019 में मडागास्कर का दौरा किया। इस जुबली वर्ष में प्रभु येसु द्वारा घोषित अनुग्रह के वर्ष में वे एक साथ रोम आये हुए हैं।

संत पापा ने कहा कि हजारों-हजारों विश्वासियों आशा के तीर्थयात्री हर दिन रोम महागिरजाघऱों के पवित्र द्वारों को पार करते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि वे सबसे पहले आशा के तीर्थयात्री हैं साथ ही चरवाहे हैं, झुंड की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भेड़ हैं, जिनके लिए मसीह कहते हैं: "मैं भेड़ों का द्वार हूँ। [...] यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है, तो वह बच जाएगा; वह अंदर आएगा और बाहर जाएगा और चारागाह पाएगा।" (योहन 10: 7.9) साथ ही वे अपने लोगों, परिवारों, बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं के लिए आशा के तीर्थयात्री बन गए हैं; ताकि मेडागास्कर में जो कलीसियाएँ हैं, वे उनके माध्यम से येसु मसीह की आशा में चलने की कृपा प्राप्त करें।

संत पापा ने कहा कि उन्होंने खुशी से उनके द्वारा किये गये प्रेरितिक कार्यों में आने वाली चनौतियों को सुना जो ईश्वर के लोगों के प्रति उनकी निकटता सुसमाचार का जीवंत संकेत है। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे विशेष रूप से पुरोहितों का ख्याल रखें, जो उनके प्रथम सहयोगी और सबसे करीबी भाई हैं, साथ ही उन धार्मिक पुरुषों और महिलाओं का भी जो सेवा में खुद को समर्पित करते हैं।

संत पापा ने पहले मिशनरी हेनरी डी सोलाजेस को याद किया, जिन्होंने असफलता और कारावास से खुद को हतोत्साहित नहीं होने दिया। और शहीद जैक्स बर्थेउ, जिनके खून से मेडागास्कर में ख्रीस्तीयता का बीज निकला। उनके उदाहरण से वे मसीह और कलीसिया के लिए खुद को समर्पित करने में मजबूती मिलती रहे।

संत पापा ने उनसे आग्रह कि कि वे अपनी नज़र गरीबों से न मोड़ें: वे सुसमाचार के केंद्र में हैं और शुभ समाचार की घोषणा के प्राप्तकर्ता हैं। उनमें मसीह के चेहरे को पहचानना सीखें और उनका प्रेरितिक कार्य हमेशा सबसे छोटे एवं कमजोर लोगों के लिए एक ठोस चिंता से प्रेरित हो। इस जयंती में वे मसीह द्वारा दी गई आशा के नए क्षितिज को प्रज्वलित करने में मदद करे।

संत पापा लियो ने संत पापा फ्राँसिस का अनुसरण करते हुए, हमारे आम घर की देखभाल करने, महान द्वीप की सुंदरता को संरक्षित करने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी सुंदरता और नाजुकता उन्हें सौंपी गई है। संत पापा ने कहा कि उस सृष्टि की देखभाल करें जो कराहती है और अपने विश्वासियों को न्याय और शांति के साथ इसकी रक्षा करने की कला सिखाएँ।

अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने कहा कि वे साहस और आशा के साथ अपनी सेवा में आगे बढें। मडागास्कर की माता मरिया उनकी रक्षा करें। “धन्य राफेल राफिरिंगा, धन्य विक्टोयर रासोआमानारिवो, संत जैक्स बर्थेउ और आपकी भूमि के सभी संत आपके लिए मध्यस्थता करें। मैं आपको अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here