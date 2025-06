संत पापा लियो ने धर्माध्यक्षों को सामुदायिक व्यक्ति बनने का आह्ववान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 जून 2025 : धर्माध्यक्षों की जुबली के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के संत पेत्रुस के सिहासन की बलिवेदी के सामने उपस्थित करीब 300 धर्माध्यक्षों से मुलाकात की।

संत पापा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, “मैं रोम की तीर्थयात्रा पर आने के लिए आप सभी के प्रयासों की गहराई से सराहना करता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि आपके मंत्रालय की माँगें कितनी महत्वपूर्ण हैं। फिर भी आप में से प्रत्येक, मेरी तरह, चरवाहा होने से पहले, एक भेड़ है, प्रभु के झुंड का सदस्य है। इसलिए हमें भी, दूसरों से पहले, पवित्र द्वार से गुजरने के लिए कहा जाता है, जो मसीह उद्धारकर्ता का प्रतीक है। अगर हमें अपनी देखभाल के लिए सौंपी गई कलीसियाओं का नेतृत्व करना है, तो हमें खुद को येसु, भले चरवाहे द्वारा गहराई से नवीनीकृत होने देना चाहिए, ताकि हम खुद को पूरी तरह से उसके दिल और उसके प्यार के रहस्य के अनुरूप बना सकें।”संत पापा ने कहा कि “आशा निराश नहीं करती,” (रोमियों 5:5) हमने कितनी बार संत पापा फ्राँसिस को संत पौलुस के इन शब्दों को दोहराते हुए सुना है! वे उनके ट्रेडमार्क वाक्यांशों में से एक बन गए, इतना कि उन्होंने उन्हें इस जयंती वर्ष के उद्घोषणा के शुरुआती शब्दों के रूप में चुना।

हम, धर्माध्यक्ष के रूप में, उस भविष्यसूचक विरासत के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए तथा अपने शब्दों और अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से ईश्वर के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ‘आशा निराश नहीं करती’, इसका मतलब है कि धारा के विपरीत तैरना, यहाँ तक कि कुछ दर्दनाक परिस्थितियों में भी जो निराशाजनक लगती हैं। फिर भी, यह ठीक वही समय है जब यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा विश्वास और हमारी आशा हमसे नहीं, बल्कि ईश्वर से आती है। अगर हम वास्तव में उन लोगों के करीब हैं जो पीड़ित हैं, तो पवित्र आत्मा उनके दिलों में एक ऐसी लौ को भी पुनर्जीवित कर सकती है जो लगभग बुझ चुकी है।

एक धर्माध्यक्ष ईश्वर पर दृढ़तापूर्वक आधारित जीवन और कलीसिया की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित जीवन के उदाहरण के द्वारा आशा का साक्ष्य देता है।

संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्ष अपनी विशेष कलीसिया में "एकता के प्रत्यक्ष सिद्धांत" हैं, यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने सदस्यों के बीच और सार्वभौमिक कलीसिया के साथ अपने स्वयं के विकास और सुसमाचार के प्रसार के लिए दिए गए उपहारों और मंत्रालयों की विविधता को बढ़ावा देकर संवाद स्थापित करे।"

उन्होंने आगे कहा कि इस सेवा में धर्माध्यक्ष को "एक विशेष दिव्य अनुग्रह" का समर्थन प्राप्त होता है जो उन्हें "विश्वास का शिक्षक" और "पवित्रीकरण का साधन" बनने में मदद करता है और "ईश्वर के राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।"

इसके अलावा, एक धर्माध्यक्ष "एक व्यक्ति है जो धार्मिक जीवन जीता है", अर्थात, "पवित्र आत्मा के संकेतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति, जो उसे विश्वास, आशा और दान से भर देता है।"

एक आस्थावान व्यक्ति के रूप में, धर्माध्यक्ष, मूसा की तरह, "आगे देखता है, लक्ष्य की झलक देखता है और परीक्षण के समय में दृढ़ रहता है," तथा एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। आशा के माध्यम से, धर्माध्यक्ष अपने लोगों को निराशा से बचने में मदद करता है, केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके साथ अपनी निकटता से, "आसान समाधान प्रदान नहीं करता है, बल्कि उन समुदायों का अनुभव प्रदान करता है जो सादगी और एकजुटता में सुसमाचार को जीने का प्रयास करते हैं।"

संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास और आशा के धार्मिक गुण, धर्माध्यक्ष में "एक प्रेरितिक दयालु व्यक्ति के रूप में" एक साथ आते हैं, जो हमेशा मसीह चरवाहे की दानशीलता से प्रेरित होता है। यूखरिस्त और अपने स्वयं के प्रार्थनामय जीवन से मिलने वाली कृपा का प्रतिदिन लाभ उठाते हुए, धर्माध्यक्ष अपनी देखभाल में सभी लोगों के लिए भाईचारे के प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

संत पापा लियो ने धर्माध्यक्ष के लिए आवश्यक विभिन्न अन्य गुणों पर प्रकाश डाला, जिसमें विशेष रूप से प्रेरितिक विवेक, गरीबी और ब्रह्मचर्य में पूर्ण संयम जैसे "आवश्यक गुणों" पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि धर्माध्यक्षों को "ऐसी स्थितियों से निपटने में दृढ़ और निर्णायक होना चाहिए जो घोटाले का कारण बन सकती हैं और दुर्व्यवहार के हर मामले में, विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े मामलों में और वर्तमान में लागू कानून का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, धर्माध्यक्षों को "मानवीय गुणों को विकसित करने" के लिए कहा जाता है, विशेष रूप से वे गुण जो द्वितीय वाटिकन परिषद द्वारा उजागर किए गए हैं, जिनमें निष्पक्षता, ईमानदारी, आत्म-नियंत्रण, धैर्य, सुनने और संवाद में संलग्न होने की क्षमता और सेवा करने की इच्छा शामिल है।

संत पापा लियो ने अपने चिंतन का समापन इस आशा के साथ किया कि "धन्य कुंवारी मरिया और संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की प्रार्थनाएँ" धर्माध्यक्षों और उनके समुदायों के लिए वह अनुग्रह प्राप्त कर सकती हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है।

विशेष रूप से, उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थनाएँ धर्माध्यक्षों को "समुदाय के लोग बनने में मदद करें, जो हमेशा धर्मप्रांत की पल्लियों में एकता को बढ़ावा देते हैं," उन्होंने आगे कहा, "समुदाय की यह भावना पुरोहितों को उनके प्रेरितिक आउटरीच में प्रोत्साहित करती है और विशेष रुप से कलीसिया को एकता में विकसित करती है।"

