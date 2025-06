अगस्टीनियन धर्मसमाज प्रमुख के साथ जन्मदिन का भोज

वटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, सोमवार, 2 जून 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन स्थित सन्त पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में ख्रीस्तयाग समारोह के उपरान्त रविवार को सन्त पापा लियो 14 वें ने रविवार को वाटिकन के निकटवर्ती सन्त मोनिका अन्तरराष्ट्रीय महाविद्यालय में अगस्टीनियन धर्मसमाज के प्रमुख और लम्बे समय से सन्त पापा के मित्र रहे फादर आलेस्सान्द्रो मोराल के 70 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धर्मसमाजी भाइयों के साथ मध्यान्ह भोजन किया।

सन्त पापा लियो और फादर आलेस्सान्द्रो मोराल के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है। पहली जून, 1955 को स्पेन के ला विद में जन्में फादर मोराल की पहली मुलाकात भावी सन्त पापा से 1980 के दशक में रोम में सन्त मोनिका महाविद्यालय में हुई थी। उस समय, दोनों छात्र थे: फादर रॉबर्ट प्रेवोस्त सन्त थॉमस एक्विनास परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालय में कलीसियाई कानून का अध्ययन कर रहे थे, जबकि फादर मोराल परमधर्मपीठीय बाइबिल इंस्टीट्यूट में बाइबिल अध्ययन और परमधर्मपीठीय ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में धर्मतत्वविज्ञान एवं ईशशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे।

1985 में उनके रास्ते अलग हो गए। 1982 में पुरोहित अभिषिक्त फादर प्रेवोस्त को चुलुकानास, पिउरा, पेरू में ऑगस्टिनियन मिशन में सेवा हेतु प्रेषित कर दिया गया, जबकि फादर मोराल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्पेन लौट आए। ऑगस्टिनियन धर्मसमाज का आम सभा के दौरान 2001 में वे रोम में फिर से मिले थे।

जब फादर प्रेवोस्त को धर्मसमाज का प्रमुख नियुक्त किया गया था तब उन्होंने फादर मोराल को अपना उपायुक्त नियुक्त किया था और यह सहयोग दूसरे कार्यकाल तक भी जारी रहा। बारह वर्षों तक, दोनों ने साथ-साथ काम किया, और उनका रिश्ता गहरा होता गया। 2013 में, धर्मसमाज प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के समापन पर, फादर प्रेवोस्त शिकागो के ऑगस्टीनियन प्रांत में लौट आए, जबकि फादर मोराल 97वें धर्मसमाज प्रमुख नियुक्त हुए।

एक साल बाद, सन्त पापा फ्रांसिस ने फादर प्रेवोस्त को पेरू में चिक्लियो धर्मप्रान्त का प्रेरितिक प्रशासक और बाद में धर्माध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस दौरान दोनों व्यक्तियों के बीच आध्यात्मिक मित्रता बनी रही जो ऑगस्टीनियन धर्मसमाज के आदर्श द्वारा चिह्नित थी, "एक दिल और एक दिमाग के साथ", जैसा कि सन्त ऑगस्टीन ने अपने नियम में लिखा है, ईश्वर की खोज में एकजुट होना "ताकि जो कोई भी सत्य को पाता है वह इसे आसानी से दूसरों के साथ साझा कर सके।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here