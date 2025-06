पोप लियो 14वें ने धन्य इउलिउ होस्सू को आशा के पैगम्बर के रूप में सम्मानित किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 3 जून 2025 (रेई) : क्लुज-घेर्ला के ग्रीक-काथलिक धर्माध्यक्ष और विश्वास के शहीद धन्य कार्डिनल इउलिउ होसु की स्मृति में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए, पोप लियो 14वें ने कार्डिनल की अंतर-धार्मिक एकजुटता और क्षमा की विरासत को याद किया और विश्वासियों को आशा, साहस और दया के उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सोमवार दोपहर को सिस्टीन चैपल में आयोजित यह समारोह दिवंगत पोप फ्राँसिस की रोमानिया यात्रा की 5वीं वर्षगांठ और ब्लेज के आजादी मैदान में इउलियू होसु सहित सात अन्य शहीदों की धन्य घोषणा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। रोमानिया के यहूदी समुदायों के संघ के अनुरोध पर दिवंगत पोप के साथ एक साल पहले इस पहल पर सहमति बनी थी।

पोप लियो ने कार्डिनल होसु का जिक्र करते हुए कहा, "आज, एक निश्चित अर्थ में, वे इस चैपल में प्रवेश करते हैं, जिन्हें 1969 में रोमानिया में कम्युनिस्ट शासन के तहत कैद रहते हुए संत पॉल छठवें द्वारा कार्डिनल बनाया गया था।" पोप ने कार्डिनल के साहस और दृढ़ता को याद किया, जो गंभीर उत्पीड़न के बीच भी रोम की कलीसिया के प्रति वफादार रहे।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, जिनमें रोमानिया के ग्रीक-काथलिक कलीसिया के प्रतिनिधि, नागरिक अधिकारी और रोमानिया में यहूदी समुदायों के संघ के अध्यक्ष माननीय सिल्विउ वेक्सलर भी शामिल थे, पोप ने कहा कि कार्डिनल होसु की विरासत “सभी जातीय और धार्मिक सीमाओं से परे भाईचारे का प्रतीक है।”

पोप ने कार्डिनल होसु को “राष्ट्रों के बीच धर्मी” की उपाधि देने की चल रही प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, यह पहल 1940 और 1944 के बीच नाजी कब्जे के दौरान उत्तरी ट्रांसिल्वेनिया में यहूदियों की रक्षा के लिए उनके वीरतापूर्ण प्रयासों से प्रेरित थी।

पोप लियो ने कहा, "खुद को और ग्रीक-काथलिक कलीसिया को भारी जोखिम में डालते हुए, धन्य होसु ने यहूदियों के निर्वासन को रोकने के उद्देश्य से उनकी ओर से व्यापक गतिविधियाँ कीं।"

2 अप्रैल 1944 को जारी एक प्रेरितिक पत्र का हवाला देते हुए, पोप ने कार्डिनल द्वारा अपने विश्वासियों को दिए गए आह्वान को आवाज दी: "हमारी अपील आप सभी से है... यहूदियों की मदद न केवल अपने विचारों से करें, बल्कि अपने बलिदान से भी करें, यह जानते हुए कि आज ईसाई और रोमानियाई सहायता प्रदान करने से अधिक महान कार्य कोई और नहीं है, जो उत्साही मानवीय दान से पैदा हुआ है।"

पूर्व मुख्य रब्बी मोशे कार्मिली-वेनबर्गर की गवाही को भी याद किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि कार्डिनल होसु के हस्तक्षेप से हजारों यहूदियों की जान बचाने में मदद मिली।

पोप ने कार्डिनल होसु को "संवाद के व्यक्ति और आशा के पैगम्बर" के रूप में वर्णित किया, जिनकी 2019 में पोप फ्राँसिस ने एक शहीद और ख्रीस्तीय सद्गुण के आदर्श के रूप में धन्य घोषणा की पुष्टि की थी। धन्य घोषित कार्डिनल के शब्दों का हवाला देते हुए पोप ने कहा, "ईश्वर ने हमें दुःख के इस अंधेरे में क्षमा प्रदान करने और सभी के मन-परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने भेजा है," पोप लियो ने उत्पीड़न के सामने एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में क्षमा की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डाला।

पोप लियो 14वें ने होसू के उदाहरण और नोस्त्रा ऐताते की शिक्षा के बीच समानता दर्शाई, जो पोप पॉल छटवें द्वारा लिखित द्वितीय वाटिकन महासभा की अन्य धर्मों के साथ कलीसिया के संबंध पर घोषणा है, जिसकी 60वीं वर्षगांठ निकट आ रही है।

पोप ने कहा, "उन्होंने रोमानिया के यहूदियों के लिए जो किया, वह आज उन्हें स्वतंत्रता, साहस और उदारता का, यहाँ तक ​​कि सर्वोच्च बलिदान देने तक का आदर्श बनाता है।"

पोप लियो ने सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ जोरदार अपील की, उन्होंने कहा: "आइए हम हिंसा के सभी रूपों को 'न' कहें, खासकर, तब जब यह उन लोगों के खिलाफ हो जो असहाय और कमजोर हैं, जैसे कि बच्चे और परिवार।"

पोप ने सभी उपस्थित लोगों पर ईश्वर के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त की और उम्मीद जताई कि कार्डिनल होसु का उदाहरण "आज की दुनिया के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में" चमकता रहेगा।

