भारत से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लियो ने गहरा दुःख व्यक्त किया

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 12 जून 25 (रेई) : एयर इंडिया विमान 171 ने गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 242 लोगों को लेकर लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी।

बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में, कथित तौर पर सरकारी बी.जे. मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो डॉक्टरों का आवास है।

पोप लियो 14वें ने गुरुवार को एक संदेश भेजकर दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी "हार्दिक संवेदना" व्यक्त की।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पीएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक तार संदेश में पोप ने कहा कि वे "अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया विमान की दुर्घटना से बहुत दुःखी हैं।" पोप लियो ने आश्वासन दिया कि वे प्रभावित लोगों और बचाव प्रयासों में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तथा मृतकों की आत्माओं को "सर्वशक्तिमान की दया" के सिपूर्द किया। एयर इंडिया के विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री सवार थे। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, यात्रियों में 217 वयस्क, 11 बच्चे और 2 शिशु शामिल थे।

सोशल मीडिया और स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर साझा की गई तस्वीरों में दुर्घटनास्थल से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही मलबे में आग भी लगी हुई है।

दुर्घटना के तुरंत बाद बचावकर्मी घटनास्थल पर दिखाई दिए, और वीडियो में घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाया गया।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना को "अकथनीय हृदय विदारक" बताया।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने "हमें स्तब्ध और दुःखी कर दिया है," उन्होंने दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि यह घटना "विनाशकारी" है।

2021 की यूके जनगणना के अनुसार, ब्रिटेन के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, और देश में भारतीय मूल के लगभग 1.9 मिलियन लोग रहते हैं।

