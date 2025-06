संत पापा: युद्ध की आदत न डालें, हथियारों के आकर्षण को अस्वीकार करें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 18 जून 2025 : सबसे पहले संत पापा फ्राँसिस और उनकी लगातार निंदा, जो उनके जीवन के आखिरी घंटों तक दोहराई गई: "युद्ध हमेशा एक हार है"। फिर संत पापा पियुस बारहवें ने द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर रेडियो संदेश के प्रसिद्ध अंश को कहा: "शांति से कुछ भी नहीं खोया जाता है। युद्ध से सब कुछ खो सकता है।" संत पापा लियो 14वें ने अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों को याद करते हुए हर संघर्ष के साथ आने वाली भयावहता की निंदा की और कहा कि उन्नत तकनीकों और प्रायोगिक हथियारों के इस युग में अतीत की तुलना में कहीं अधिक "बर्बरता" की खाई हो सकती है।

संत पापा लियो 14वें ने कहा, “प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया का दिल युद्ध के स्थानों से उठने वाली चीखों से टूट गया है, खासकर यूक्रेन, ईरान, इज़राइल, गाजा से। हमें युद्ध की आदत नहीं डालनी चाहिए! वास्तव में, हमें शक्तिशाली और परिष्कृत हथियारों के आकर्षण को एक प्रलोभन के रूप में अस्वीकार करना चाहिए।”

ऐसे शब्द जो इन दिनों मध्य पूर्वी बारूद के ढेर से आने वाले परमाणु जोखिम को याद दिलाते हैं, जहाँ हम इज़राइल और ईरान के बीच आपसी हमलों के बाद तनाव का चरम देख रहे हैं। कल भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हस्तक्षेप किया, जिन्होंने ईरान के सामने तत्काल विकल्प रखा कि वह परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या इज़राइल के साथ मिलकर अमेरिका के हस्तक्षेप से गुज़रे, जिसका उद्देश्य शासन को नष्ट करना होगा। तनाव और असंतुलन का युग, जिसमें पूरी मानवता के लिए जोखिम है। संत पापा लियो ने इसके खिलाफ़ चेतावनी दी है, जिसे वे "एक प्रलोभन" के रूप में परिभाषित करते हैं, जो युद्धरत बल के तर्क द्वारा निर्धारित होता है, जो हालांकि दुनिया के भविष्य से समझौता करेगा।

“चूंकि आज के युद्ध में हर प्रकार के वैज्ञानिक हथियारों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी क्रूरता से लड़ाकों को अतीत की तुलना में कहीं अधिक बर्बरता की ओर ले जाने का खतरा है।”

फिर संत पापा लियो 14वें ने राष्ट्रों के नेताओं से सीधे अपील की। ​​और अपने हाथों में कागज़ की सफ़ेद शीट को पढ़ते हुए, उन्होंने संत पापा फ्राँसिस और संत पापा पियुस बारहवें के शब्दों से पुष्टि की गई अपील शुरू की।

“अतः मानवीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर, मैं प्रभारी लोगों के सामने वही दोहराता हूँ जो संत पापा फ्राँसिस कहा करते थे: युद्ध हमेशा हार है! और संत पापा पियुस बारहवें कहते थे: "शांति से कुछ भी नहीं खोया जाता है। युद्ध से सब कुछ खो सकता है।"

संत पापा ने आम दर्शन समारोह के अंत में "होप80" के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को अपने अभिवादन में शांति के लिए अपने आह्वान को दोहराया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष सुलह को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक संगठन है: संत पापा ने प्रार्थना की, "ईश्वरीय प्रेम और भाईचारे की ज्योति हमारे एक मानव परिवार के पुरुषों और महिलाओं के दिलों में हमेशा तीव्रता से जलती रहे।"

हाल के हफ़्तों में यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर रूसी हवाई हमले तेज़ हो गए हैं, रात भर ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और 151 घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमले फ़रवरी 2022 में रूस द्वारा उनके देश पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद से सबसे भयानक हमलों में से एक हैं।

यह देखते हुए कि कीव पर हमला इस साल का अब तक का सबसे घातक हमला था, यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने प्रमुख शहरों में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के ख़तरों के बारे में चेतावनी दी।

एचआरएमएमयू के प्रमुख दानियल बेल ने एक बयान में कहा, "कल रात का हमला आबादी वाले इलाकों में एक साथ मिसाइलों और बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात करने की रणनीति से उत्पन्न गंभीर ख़तरे का उदाहरण है, जिससे नागरिक हताहत होते हैं और गंभीर पीड़ा होती है।"

ईरान की राजधानी तेहरान से हज़ारों लोग भाग रहे हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के परमाणु केंद्र को खत्म करने के उद्देश्य से लगातार हमले कर रहा है।

इजराइली हमलों के शुरुआती दौर में 220 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की ख़बर है, जिनमें सैन्य नेता और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इजराइली सैन्य सूत्रों ने बताया कि उनकी वायु सेना ने रात भर में तेहरान में 20 ठिकानों पर हमला किया।

जवाब में, ईरान ने इजराइल पर लगभग 400 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग 40 इजराइली हवाई सुरक्षा को भेदकर निकल गईं। इजराइल के अधिकारियों का दावा है कि हमलों में 24 लोग मारे गए हैं।

गाजा में, इजरायली सेना सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं, जो जाहिर तौर पर हमास के राजनीतिक और सैन्य संगठन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इजरायल में हमास के आतंकवादियों द्वारा सशस्त्र घुसपैठ के बाद इजरायल ने गाजा में आक्रमण शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1200 इजरायली मारे गए। इसके अतिरिक्त, हमास ने छापे के दौरान लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें से 50 से अधिक अभी भी बंदी हैं।

मंगलवार 17 जून को, कथित तौर पर इजरायली टैंकों ने मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रकों का इंतजार कर रही भीड़ पर गोलीबारी की। घटनास्थल पर मौजूद चिकित्सकों ने कहा कि लगभग साठ लोग मारे गए और 220 से अधिक घायल हो गए, जिनमें से लगभग 20 की हालत गंभीर है। इजरायल ने क्षेत्र में गोलीबारी की बात स्वीकार की और कहा कि वह घटना की जांच कर रहा है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मई के अंत से लगभग 400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिसमें सहायता प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे नागरिकों में से कई हताहत हुए हैं। मंत्रालय का दावा है कि गाजा पर इजरायल के आक्रमण के बाद से 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि हिंसा के कारण गाजा की लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है।

