रेडेम्पट्रिस्ट धर्माध्यक्षों से पोप : प्रभु के झुंड की भलाई के लिए काम करना जारी रखें

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 26 जून 25 (रेई) : पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को वाटिकन में रेडेंप्टोरिस्ट और स्केलेब्रिनियन धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए याद दिलाया कि प्रभु का कार्य हमेशा हमसे पहले होता है, हमें उदारतापूर्वक और निस्वार्थ भाव से अपने मन को ढालना चाहिए और मसीह के पूरे झुंड की भलाई के लिए काम करना चाहिए।

संत पापा ने खुशी व्यक्त की कि इस मुलाकात ने दो धर्मसंघों के धर्माध्यक्षों को एक साथ लाया और धर्माध्यक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया।

उन्होंने कहा कि यह आदान-प्रदान एक ऐसा आदान-प्रदान है जो "निश्चित रूप से उपस्थित धर्माध्यक्षों, उनके समुदायों और ईश्वर की समस्त प्रजा को समृद्ध करता है, जैसा कि द्वितीय वाटिकन महासभा द्वारा सिखाया गया है।"

पोप लियो ने जोर देकर कहा, "कलीसिया, आपके धर्मसंघ के प्रति आभारी है, जिसने - आपके सदस्यों में से धर्माध्यक्षों की नियुक्ति के माध्यम से - खासकर घटती बुलाहट के समय में महत्वपूर्ण त्याग किया है।"

पोप लियो 14वें ने माना कि "विभिन्न प्रेरिताइयों में लगे हुए अपने साथियों से वंचित होना, कोई छोटी कठिनाई नहीं है।"

"साथ ही, उन्होंने आगे कहा, "कलीसिया ने आपके धर्मसंघ को एक महान वरदान दिया है, क्योंकि सार्वभौमिक कलीसिया की सेवा किसी भी धर्मसंघी परिवार के लिए सबसे बड़ी कृपा और खुशी है, जैसा कि आपके संस्थापक निश्चित रूप से पुष्टि करेंगे।"

विशेषकर, पोप ने याद किया कि स्कैलब्रिनियन और रिडेम्प्टोरिस्ट धर्मसंघी, जिन्हें धर्माध्यक्ष और कार्डिनल समूह में सेवा के लिए चुना और पवित्र किया गया है, वे "अपनी प्रेरिताई में दो महत्वपूर्ण करिस्मों की विरासत लाते हैं, जो हमारे समय में खास रूप से प्रासंगिक हैं: प्रवासियों की सेवा और गरीबों एवं दूर रहनेवालों के लिए सुसमाचार का प्रचार।"

रेडेम्पटोरिस्ट धर्मसंघ के संस्थापक संत अल्फोंसुस मरिया दी लिगोरी की याद करते हुए पोप ने कहा कि अठारहवीं सदी के नेपल्स के सबसे उपेक्षित इलाकों में पीड़ितों से मिलने के बाद, उन्होंने एक आरामदायक जीवन और एक आशाजनक कैरियर को त्याग दिया ताकि समाज के सबसे कमज़ोर तबके तक सुसमाचार पहुँचाने के मिशन को अपनाया जा सके।

पोप ने याद किया एक सदी बाद, संत जॉन बपटिस्ट स्कालाब्रिनी, , उन लोगों की आशाओं और पीड़ाओं को सुनने और उन्हें अपना बनाने में सक्षम थे, जिन्होंने दूर देशों में अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ दिया था।

"दोनों संस्थापक थे, दोनों बिशप बने और दोनों ने सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों की चुनौतियों का जवाब दिया, जिसने विभिन्न स्तरों पर नई सीमाओं को खोलते हुए," बहुत सी अनसुनी पीड़ा और कई अनसुलझे समस्याओं को पीछे छोड़ दिया, जिससे उपेक्षा के क्षेत्र बन गए, जिन्हें कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं था।"

"हम भी," पोप ने इस बात पर जोर दिया कि "ऐतिहासिक क्षण में जो महान अवसरों के साथ-साथ कठिनाइयों और विरोधाभासों को भी प्रस्तुत करता है, उदाहरण के लिए, आशा की जयंती, याद रखना चाहते हैं कि, आज अतीत की तरह, हमें यह समझने के लिए क्या करना है, आवाज सुननी चाहिए जो 'ईश्वर के प्रेम की है [...] जो हमें दिए गए पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों में डाला गया है।'"

संत पापा ने कहा, "आज की हमारी दुनिया में, प्रभु का कार्य हमेशा हमसे आगे रहता है: हमें बुद्धिमानी से आत्मपरख के माध्यम से अपने मन और हृदय को इसके अनुरूप ढालना है, और मुझे विश्वास है कि आपने जिस संवाद को बढ़ावा दिया है, वह इस संबंध में बहुत मददगार होगा।"

पोप लियो ने कहा, "इसलिए मैं आपको भविष्य में भी मसीह के पूरे झुंड की भलाई के लिए उदारता और निस्वार्थता के साथ आपसी सहयोग के इन भाईचारे के बंधनों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।"

पोप लियो 14वें ने अंत में उनके महान कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए उनके सभी समुदायों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

