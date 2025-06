संत पापा: धर्मसमाज कलीसिया के विविध करिश्मे की सुंदरता को व्यक्त करते हैं

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 06 जून 2025 : शुक्रवार को वाटिकन के कनसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने तीन धर्मसमाजों, अफ्रीकी मिशनों के धर्मसमाज, संत फ्रांसिस के तीसरे ऑर्डर रेगुलर धर्मसमाज और पाराक्लीट के सेवकों के धर्मसमाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

अपने संबोधन में, संत पापा ने उनके धर्मसमाज के सदस्यों के लिए प्रार्थना की, उन्हें मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चिंतन और प्रेरितिक प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि तीनों धर्मसमाज कलीसिया के इतिहास के अलग-अलग युगों में शुरु हुई थीं और प्रत्येक धर्मसमाज मसीह के रहस्यमय शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं का जवाब देती है।

सबसे पहले संत फ्रांसिस के तीसरे ऑर्डर के 113वें महासभा के प्रतिभागियों की ओर मुड़ते हुए, संत पापा लियो ने कहा कि प्रतिनिधि जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, वे ईश्वर के संपूर्ण लोगों, विशेष रूप से सामुदायिक जीवन, प्रशिक्षण और बुलाहटों से संबंधित हैं।

उन्होंने उन्हें अपने "पश्चातापी" करिश्मे के प्रकाश में तीन तत्वों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनकी अपनी जड़ें असीसी के संत फ्रांसिस के समय से हैं।

संत पापा ने कहा, "यह हमें याद दिलाता है कि - जैसा कि संत फ्रांसिस ने स्वयं कहा था - केवल हृदयपरिवर्तन की निरंतर यात्रा के माध्यम से ही हम अपने भाइयों और बहनों को 'हमारे प्रभु येसु मसीह के सुगंधित शब्द' दे सकते हैं।"

संत पापा लियो14वें ने फिर ईशसेवक धर्माध्यक्ष मेलकियोर डी मरियन ब्रेसिलैक द्वारा 1856 में अफ्रीकी मिशनों के धर्मसमाज की स्थापना को याद किया। उन्होंने उनके करिश्मे की मिशनरी भावना को रेखांकित किया, जिसके प्रति उन्होंने कहा कि वे अपने पूरे इतिहास में वफादार रहे हैं। संत पापा ने कहा, "मिशन के प्रति निष्ठा ने आपको समय के साथ अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम बनाया है। इसने "आपको बढ़ने दिया है - वास्तव में, अफ्रीका और उससे आगे नए प्रेरितिक क्षितिज पर चलने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रेरणा और अवसर प्राप्त करने का।"

अपने संस्थापक के शब्दों को याद करते हुए, संत पापा ने एसएमए पुरोहितों को "क्रूस की मूर्खता" को अपनाने और खुद को सभी सांसारिक उलझनों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे मसीह से भर जाएं।

अंत में, संत पापा लियो ने पाराक्लीट के सेवकों के कई प्रारूपकारों से बात की, जिसकी स्थापना 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत कठिनाइयों से जूझ रहे पुरोहितों और धार्मिक भाइयों की सेवा करने के लिए की गई थी।

संत पापा ने कहा, "तब से, आपने बहुत ही घायल व्यक्तियों के प्रति विनम्र, धैर्यवान, नाजुक और विवेकपूर्ण निकटता की अपनी प्रेरिताई को साकार किया है, उन्हें उपचारात्मक मार्ग प्रदान किए हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यधिक योग्य पेशेवर सहायता के साथ गहन आध्यात्मिक व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन को जोड़ते हैं।"

उन्होंने कहा कि पाराक्लीट के सेवक धार्मिक पुरुषों और महिलाओं को याद दिलाते हैं कि वे भी "उपचार की आवश्यकता वाले रोगी" हैं, भले ही वे दूसरों के लिए मसीह के सेवक के रूप में कार्य करते हों।

उन्होंने आगे कहा कि संत अगुस्टीन ने एक नाव की छवि पेश की, जिसमें नैतिकता और नाजुकता के कारण दरारें विकसित हो सकती हैं। उन्होंने कहा, "हिप्पो के धर्माध्यक्ष एक उपाय प्रदान करते हैं।" "खुद को खाली करने और डूबने से बचने के लिए आइए, हम इस उपदेश पर ध्यान दें ... आइए हम क्षमा करें!"

अंत में, संत पापा लियो 14वें ने कहा कि कलीसिया में करिश्मे की विविधता उसकी सुंदरता की चमक को दर्शाती है, जो दर्शकों में "परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता, मिशन के उत्साह और दया की गर्मजोशी" में व्यक्त होती है।

