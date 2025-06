पोप लियो का परिवार के मिशन में सहभागी होने हेतु लोकधर्मियों को निमंत्रण

वाटिकन न्यूज

पोप लियो ने सोमवार को कहा कि “आध्यात्मिकता की बढ़ती खोज से चिह्नित इस युग में” कलीसिया को “आज की दुनिया की चुनौतियों को समझने और हर पुरुष एवं महिला के दिल में मौजूद विश्वास की इच्छा को पोषित करने में दूरदर्शी होना चाहिए।”

"आज और कल के परिवारों के साथ सुसमाचार प्रचार" पर केन्द्रित एक सेमिनार को दिये संदेश में, संत पापा ने विशेष रूप से उन परिवारों तक पहुंचने की आवश्यकता पर बल दिया जो "आध्यात्मिक रूप से हमसे काफी दूर हैं", जो विभिन्न कारणों से खुद को कलीसिया से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते या खुद को कलीसिया से अलग पाते, लेकिन फिर भी वे समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं।

पोप ने कहा कि इनमें से कितने लोग “ईश्वर से मिलने के निमंत्रण को नहीं सुनते?” इसके बजाय, पोप लियो ने चिंता व्यक्त की कि “विश्वास का बढ़ता हुआ ‘निजीकरण’ अक्सर इन भाइयों और बहनों को कलीसिया की समृद्धि और उपहारों को जानने से रोकता है।”

उन्होंने आगे कहा, अपने जीवन में खुशी और अर्थ की तलाश में, वे अक्सर आधुनिक मीडिया द्वारा प्रचारित भ्रामक जीवन शैली पर आधारित "झूठे आधार" पर भरोसा करते हैं - संभावित रूप से अच्छे साधन जो "भ्रामक संदेश देने के लिए उपयोग किए जाते, हानिकारक साबित हो सकते हैं।"

दूसरी ओर, कलीसिया को मानवता का "मछुआरा" कहा जाता है, ताकि मसीह के साथ मुलाकात के माध्यम से इसे बुराई और मृत्यु के पानी से बचाया जा सके।

पोप ने कहा कि विश्वास, “मुख्य रूप से मसीह के प्रेम की प्रतिक्रिया है,” और एक व्यक्ति से मुलाकात है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अक्सर ख्रीस्तीय इस सच्चाई को भूल जाते हैं और ख्रीस्तीय धर्म को नियमों की सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, “एक नैतिकतावादी, बोझिल और अनाकर्षक परंपरा।”

जबकि मुख्य रूप से धर्माध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे “अपने जाल समुद्र में डालें और ‘परिवारों के मछुआरे’ बनें,” इस मिशन में भाग लेने के लिए लोकधर्मी भी बुलाये जाते हैं, जो जोड़ों, युवाओं और हर उम्र एवं परिस्थिति के पुरुषों और महिलाओं के मछुआरे बनते हैं, ताकि सभी येसु से मिल सकें।

पोप ने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरी कलीसिया के काम में शामिल हों और उन लोगों की तलाश करें जो अब हमारे पास नहीं आते, उनके साथ चलना सीखें और उन्हें विश्वास को अपनाने में मदद करें, और दूसरे परिवारों के 'मछुआरे' बनें।" उन्होंने विश्वासियों को प्रोत्साहित किया कि वे निराश न हों, बल्कि "चीजों को देखने के नए तरीके और अभिनय के अलग-अलग तरीके" के लिए खुले रहें, जो प्रत्येक नई पीढ़ी की चुनौतियों का जवाब देने के लिए आवश्यक हैं। प्रतिभागियों को उनके काम के लिए धन्यवाद देने के बाद, पोप लियो ने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा उन्हें उनके आत्मपरख में मार्गदर्शन करे क्योंकि वे परिवारों के लिए कलीसिया की प्रेरिताई का समर्थन और प्रचार करने का प्रयास करते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here