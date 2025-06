ईश्वर उन लोगों के द्वारा महान कार्य करते हैं जिन्हें बुराई से मुक्त करते हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 26 जून 2025 (रेई) : 26 जून को वाटिकन के सन दमासो प्रांगण में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर पोप ने कहा, "नशीले पदार्थ और व्यसन एक अदृश्य जेल है जिसे आपने अलग-अलग तरीकों से जाना और लड़ा है, लेकिन हम सभी को स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है।"

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर 26 जून को पोप ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने मुलाकात को संभव बनाया, खासकर, जयंती के दौरान, जो "अनुग्रह का वर्ष है जिसमें गरिमा जो सभी के लिए है, अक्सर कम या अस्वीकार किया जाता है।"

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की घोषणा समाज के लिए अवैध नशीले पदार्थों की प्रमुख समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। प्रत्येक वर्ष, इस दिवस का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करना है और रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने के लिए अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और सामुदायिक प्रयासों द्वारा चिह्नित किया जाता है।

नशे की लत में पड़े लोगों की मदद करनेवालों के लिए अपनी टिप्पणी में, पोप ने जोर देकर कहा कि इस घटना का सामना करने के लिए पूरे समाज को एक झटके की जरूरत है। उन्होंने कहा, दुनिया को "आपके साक्ष्य और आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "आइए हम एक साथ आगे बढ़ें," "चिकित्सा, मुलाकात और शिक्षा के स्थानों को बढ़ाएँ: प्रेरितिक रास्ते और सामाजिक नीतियाँ जो सड़कों से शुरू होती हैं और कभी किसी को भी खारिज नहीं करती हैं।"

पोप ने नशे की लत से जूझ रहे हर व्यक्ति से आशा बनाए रखने का आह्वान किया, "एक नारे के रूप में नहीं," "बल्कि बड़े प्रयासों के माध्यम से फिर से खोजे गए प्रकाश के रूप में," और हम सभी के लिए शांति के परिवर्तनकारी शब्दों द्वारा गारंटी दी।

उन्होंने याद किया कि येसु ने यह शांति उन शिष्यों को दी थी जो पास्का की रात ऊपरी कमरे में बंद थे, जब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, वे डरे हुए और निराश थे।

पोप लियो ने याद किया, "ये येसु ही थे जिन्होंने उन्हें फिर से पाया, जो उनकी तलाश में एक बार फिर आए," "दरवाजे बंद होने के बावजूद, उस जगह में प्रवेश किया जहाँ वे मानो जिंदा दफन हो गए थे। उन्होंने शांति लाई, उन्हें क्षमा के साथ फिर से बनाया, और उन पर साँस ली - जिसका अर्थ है, उन्होंने उन्हें पवित्र आत्मा दी, जो हमारे भीतर ईश्वर की साँस है।"

जब हमारे पास दृष्टिकोण की कमी होती है, तो येसु हमारे पास आते हैं

उन्होंने कहा, "जब हमारे पास हवा की कमी होती है, जब हमारे पास दृष्टिकोण की कमी होती है, तो हमारी गरिमा खत्म हो जाती है।" "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पुनर्जीवित येसु अभी भी आते हैं और अपनी सांस लेकर आते हैं!"

पोप लियो ने आश्वस्त किया कि प्रभु अक्सर उन लोगों के माध्यम से ऐसा करते हैं जो हमारे बंद दरवाजों से परे जाते हैं, और जो कुछ भी हुआ हो, उसके बावजूद, अभी भी उस गरिमा को देखते हैं जिसे हम भूल गए हैं या जिसे नकार दिया गया है।

भले ही "ड्रग्स और व्यसन एक अदृश्य जेल है जिसे आपने, अलग-अलग तरीकों से, जाना और लड़ा है," उन्होंने कहा, "हम सभी को स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है।"

पोप ने याद दिलाया कि संत अगुस्टीन ने कबूल किया था कि "केवल मसीह में ही उनके दिल की बेचैनी को शांति मिली," और बुराई एवं अन्याय पर काबू पाने के लिए एकजुटता, विशेषकर ईश्वर से मिलनेवाली एकजुटता का आह्वान किया।

पोप लियो ने आश्वस्त किया कि "ईश्वर, जिसने प्रत्येक व्यक्ति को बनाया और जानते हैं, वे मुझसे ज़्यादा मेरे करीब है" और उन्होंने "हमें एक साथ रहने के लिए बनाया है।"

पोप ने कहा कि संघर्ष को "तब तक नहीं छोड़ा जा सकता" जब तक कि "हमारे आस-पास कोई भी व्यक्ति नशे में कैद रहता है," क्योंकि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो व्यवसाय के अवसर पैदा करने के लिए ड्रग्स और अन्य निर्भरताओं का उपयोग करते हैं।

पोप ने खासकर फैले हुए आपराधिक संगठनों पर शोक व्यक्त किया "जिन्हें समाप्त करना राष्ट्रों का कर्तव्य है।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारे शहरों को हाशिए पर पड़े लोगों से मुक्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उपेक्षा से मुक्त करने की आवश्यकता है; हताश लोगों से नहीं, बल्कि निराशा से मुक्त करने की आवश्यकता है।"

पोप ने कहा कि जयंती हमें मुलाकात की संस्कृति को "सच्ची सुरक्षा के मार्ग के रूप में" दिखाती है, और युवाओं से कहा कि वे पृथ्वी के अत्यंत आवश्यक नवीनीकरण के दर्शक न बनें, बल्कि "नायक" बनें।

पोप ने याद दिलाया कि "ईश्वर उन लोगों के साथ महान कार्य करते हैं जिन्हें वे बुराई से मुक्त करते हैं," और भजन के बारे में जो याद दिलाता है, "निर्माणकर्ताओं द्वारा खारिज किया गया पत्थर आधारशिला बन गया है।"

इस संदर्भ में, पोप लियो ने येसु का उदाहरण दिया जिन्हें अपने शहर के द्वार के बाहर अस्वीकार किया और सूली पर चढ़ा दिया गया।

" जिस आधारशिला पर ईश्वर दुनिया का पुनर्निर्माण करता है," पोप ने प्रोत्साहित किया, "आप भी एक नई मानवता के निर्माण में कीमती पत्थर हैं।"

पोप ने कहा कि कलीसिया, मानवता, शिक्षा और राजनीति को आपकी जरूरत है।

पोप लियो 14वें ने रेखांकित किया, "एक साथ, हर अपमानजनक लत पर," "हम प्रत्येक व्यक्ति पर अंकित असीम गरिमा को प्रबल बनाएंगे।"

