संत पापा लियो 14वें : मैं ग्राज़ स्कूल त्रासदी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता हूँ

वाटिकन न्यूज

वाटिकन, बुधवार 11 जून 2025 : “मैं ग्राज़ के स्कूल में हुई त्रासदी के पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं परिवारों, शिक्षकों और सहपाठियों के बहुत करीब हूँ।”

संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा लियो 14वें ने कल, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर देने वाली घटना को याद किया: ऑस्ट्रिया के दूसरे सबसे बड़े शहर, स्टायरिया के ग्राज़ में बोर्ग स्कूल में हुआ नरसंहार, जहाँ एक 21 वर्षीय पूर्व छात्र ने कक्षाओं में गोलीबारी की। नौ छात्रों सहित ग्यारह पीड़ित और लगभग तीस घायल हैं, जिनमें कुछ छात्रों और शिक्षकों की हालत गंभीर है।

पीड़ितों में संस्थान के छात्र शामिल हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है, साथ ही एक वयस्क भी है। मृतकों में नरसंहार का कथित अपराधी भी शामिल है, जिसने जाहिर तौर पर अपनी जान ले ली। ग्राज़ के यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती घायलों में से एक की हमले के कुछ घंटों बाद मौत हो गई। उन सभी के लिए संत पापा प्रार्थना करते हैं, “प्रभु अपने इन बच्चों को अपनी शांति में स्वागत करें।”

देश ने तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने इसे "हमारे देश के इतिहास का एक काला दिन", "अकल्पनीय हिंसा" का कृत्य और "एक राष्ट्रीय त्रासदी बताया है, जिसने सभी को झकझोर दिया है।"

कई यूरोपीय नेताओं ने गोलीबारी के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जोर देकर कहा कि स्कूलों को "युवाओं, आशा और भविष्य का प्रतीक" होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "जब स्कूल मौत और हिंसा का स्थान बन जाते हैं तो इसे बर्दाश्त करना कठिन होता है।"

रोम में तीर्थयात्रा पर आए इतालवी और अंतर्राष्ट्रीय लेखाकारों और लेखा विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि नैतिकता और न्याय की ओर उन्मुख "आर्थिक विकास", जिसे "ईमानदारी" और "जिम्मेदारी" के कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। "आप वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और व्यवसायों और व्यक्तिगत नागरिकों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

फिर संत पापा लियो 14वें ने आगामी महोत्सव की याद दिलाते हुए कहा कि अगले रविवार को पवित्र त्रित्व महोत्सव मनाया जाएगा। उम्मीद है कि इसके "रहस्य" का चिंतन हर विश्वासी को "ईश्वरीय प्रेम" में और अधिक बढ़ाएगा, ताकि "हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा" को पूरी की जा सके।

संत पापा ने पोलिश भाषी विश्वासियों को अपने अभिवादन में येसु के पवित्र हृदय के प्रति समर्पण को याद किया, जिसे पारंपरिक रूप से जून के महीने में मनाया जाता है। संत पापा ने अपनी सभी चिंताओं और आशाओं को इस "जीवन और पवित्रता के स्रोत" को सौंपने के लिए आमंत्रित किया। "मैं आपको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। प्रभु से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि वे अपना हृदय आपके लिए खोले और आपकी पुकार सुने!"

