संत पापा लियो 14वें ने अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार 07 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने शनिवार 7 जून को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री जेवियर जेरार्डो माइली से मुलाकात की।

संत पापा से मुलाकात करने के बाद अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री जेवियर जेरार्डो माइली ने वाटिकन राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की, उनके साथ राज्यों के साथ संबंधों के अवर सचिव, मोन्सिन्योर मिरोस्लाव वाचोव्स्की भी थे।

वाटिकन प्रेस कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान, ठोस द्विपक्षीय संबंधों के लिए आपसी प्रशंसा तथा उन्हें और मजबूत करने की इच्छा दोहराई गई। फिर चर्चा सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों, गरीबी के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक सामंजस्य के प्रति प्रतिबद्धता सहित आम हितों के मुद्दों पर केंद्रित थी।

अंत में, कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें चल रहे संघर्षों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें शांति का समर्थन करने के लिए तत्काल प्रतिबद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here