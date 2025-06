देवदूत प्रार्थना में पोप : ख्रीस्त का शरीर एवं रक्त, प्रेम का उत्तम बलिदान

वाटिकन सिटी, सोमवार, 23 जून 2025 (रेई) : ख्रीस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें ने रविवार 22 जून को वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को सम्बोधित कर कहा, प्रिय भाइयो एवं बहनो, शुभ रविवार।

आज, कई देशों में, ख्रीस्त के पावनतम शरीर और रक्त का महापर्व, कोरपुस ख्रीस्ती मनाया जाता है, और सुसमाचार में रोटियों और मछलियों के चमत्कार का वर्णन किया गया है। (लूकस 9:11-17)।

येसु ने उन हजारों लोगों को भोजन खिलाने के लिए जो उन्हें सुनने और उनसे चंगाई पाने आये थे, प्रेरितों को उनके पास जो कुछ था उसे बांटने का निमंत्रण दिया। उन्होंने रोटियों और मछलियों को आशीष दी और उन्हें सभी को परोसने का आदेश दिया। परिणाम आश्चर्यजनक था : न केवल सभी को पर्याप्त भोजन मिला, बल्कि बहुत कुछ बच भी गया (लूकस 9:17)।

संत पापा ने कहा, “चमत्कार, चमत्कार से परे, एक “संकेत” है, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के उपहार, चाहे वे कितने छोटे क्यों न हो, बांटे जाने पर, उतने ही बढ़ते हैं।”

लेकिन हम, कोरपुस ख्रीस्ती के दिन यह सब पढ़ते हुए, एक और भी गहरी सच्चाई पर चिंतन करते हैं। हम वास्तव में जानते हैं कि हर मानवीय साझेदारी के मूल में एक बड़ी चीज है, जो उससे पहले है: जो ईश्वर से आता है। सृष्टिकर्ता, जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें बचाने के लिए, अपने ही प्राणियों में से एक को अपनी माँ बनने के लिए बुलाया, हमारे जैसा एक नाजुक, कमजोर, नश्वर शरीर में खुद को एक बच्चे की तरह उसके हवाले कर दिया। इस प्रकार उन्होंने हमारी गरीबी को पूरी तरह से साझा किया, तथा जो थोड़ा हम उन्हें दे सकते थे, उसका प्रयोग करके हमें मुक्ति दिलाई।

आइए, हम चिंतन करें कि यह कितना सुंदर है, जब हम कोई उपहार देते हैं – वह छोटा ही क्यों न हो, यह देखना कि इसे प्राप्त करनेवाला व्यक्ति कैसे इसकी सराहना करता है; हम कितने खुश होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि साधारण होने के बावजूद, वह उपहार हमें उन लोगों के साथ और अधिक करीब लाता है जिन्हें हम प्यार करते हैं।

यूखारिस्त में, हमारे और ईश्वर के बीच, ठीक यही होता है: प्रभु उस रोटी और दाखरस को स्वीकार करते हैं, उसे पवित्र करते और आशीष देते हैं जिसे हम वेदी पर अपने जीवन की भेंट के साथ रखते हैं, और उन्हें मसीह के शरीर और रक्त में परिवर्तित कर देते हैं, जो दुनिया की मुक्ति के लिए प्रेम का बलिदान है।

ईश्वर हमें एक साथ लाते और हम जो कुछ भी लाते हैं उसे खुशी से स्वीकार करते हुए, हमें भी अपने प्रेम के उपहार को समान खुशी के साथ प्राप्त करके बांटने के द्वारा अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह – संत अगुस्टीन कहते हैं - जैसे "गेहूँ के दानों को एक साथ इकट्ठा करके [...] एक रोटी बनाई जाती है, वैसे ही उदारता के सामंजस्य में मसीह का एक शरीर बनता है।" (प्रवचन 229/ए, 2)।

संत पापा ने विश्वासियों को पवित्र यूखरिस्त के जुलूस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करते हुए कहा, “प्रियो, आज रात हम यूखरिस्त जुलूस निकालेंगे। हम एक साथ पवित्र मिस्सा अर्पित करेंगे और फिर अपने शहर की सड़कों पर परमपावन संस्कार लेकर चलेंगे।” हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अंत में, संत मरिया मजोरे महागिरजाघर के सामने इकट्ठा होंगे और अपने घरों, अपने परिवारों और पूरी मानव जाति पर प्रभु की आशीष की याचना करेंगे। यह उत्सव हर दिन वेदी और संदूक से शुरू होकर, एक-दूसरे के लिए, बांटने और उदारता में साम्य और शांति के वाहक बनने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक चमकता हुआ चिन्ह हो।

