पीटर टू रोट: एक संत, एक साझा मिशन के फल

पापुआ न्यू गिनी के प्रथम संत को 19 अक्टूबर 2025 को संत घोषित किया जाएगा, जैसा कि पोप लियो 14वें ने शुक्रवार 13 जून को अपने परमाध्यक्षीय काल के प्रथम आमसभा (कार्डिनल मंडल के साथ) में घोषणा की।

पीटर टू रोट एक प्रचारक थे, जिन्हें 1945 में जापानियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अपने धर्मप्रचार को जारी रखने के लिए शहीद होना पड़ा। वे कई कारणों से खास है: वे पापुआ मूल के पहले संत, विवाह और परिवार के एक उत्साही रक्षक और पवित्र हृदय के मिशनरियों के मिशन के लिए प्रतिबद्ध प्रचारक होंगे। उनकी पवित्रता सुसमाचार प्रचार में पुरोहितों और धर्मप्रचारकों के घनिष्ठ सहयोग का फल है।

'मैं उन लोगों के लिए जेल में हूँ जो अपनी शादी की शपथ तोड़ते हैं और उन लोगों के लिए जो ईश्वर के काम को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। बस इतना ही। मुझे मरना ही होगा। मुझे पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। पीटर टू रोट के ये शब्द, जो उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले कहे गए थे, उनकी शहादत के कारणों का वर्णन करते हैं, लेकिन वे केवल उन कई अन्य घटनाओं के ज्ञान और समझ के साथ ही समझ में आते हैं जो इससे पहले हुई थीं, जिसके बिना उनके विश्वास और पवित्रता के गहरे जीवन को नहीं समझा जा सकता है।

पीटर टू रोट के माता-पिता पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप पर स्थित उनके गृहनगर राकानुई में बपतिस्मा लेनेवाले पहले मूल निवासियों में से थे। यह घटना, जो उनके जन्म से मात्र 14 वर्ष पहले घटित हुआ था, 19वीं शताब्दी के अंत में मिशनरियों द्वारा वहां शुरू किए गए सुसमाचार प्रचार के महत्व का एक विचार देता है, क्योंकि पीटर टू रोट के पिता कोई और नहीं बल्कि अपने लोगों के नेता थे, जिसका अर्थ था कि उनका बपतिस्मा, सर्वोच्च अधिकारी के लिए, उन भूमियों के निवासियों द्वारा मसीह के संदेश को स्वीकार करने का एक संकेत था और, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जादू टोना और नरभक्षण की सभी प्रथाओं का त्याग करना था, जो उनकी संस्कृति में गहराई से निहित थे। ख्रीस्तीय धर्म में यह बदलाव इतना तीव्र था कि अंजेलो टू पुइया, ने राकानुई में पवित्र हृदय के मिशनरियों के लिए गिरजाघर, स्कूल और घर के निर्माण के लिए भूमि दान कर दी, जो 1882 में पोप लियो 13वें द्वारा उनके संस्थापक, फादर जूल्स शेवेलियर के स्पष्ट अनुरोध पर द्वीप पर पहुंचे थे।

एक नेता के रूप में, उन्हें बाकी लोगों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था, लेकिन इससे भी ज्यादा उनकी दयालुता और उन लोगों के प्रति व्यक्तिगत समर्पण के लिए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी पत्नी मरिया इया तुमुल के साथ मिलकर उन्होंने मिशनरियों के साथ एक करीबी रिश्ता स्थापित किया। इस तरह, समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा उनके विश्वास को अच्छा समझा गया।

विश्वास और उदारता के इस पारिवारिक माहौल में ही पीटर टू रोट का जन्म हुआ। कम उम्र से ही, उन्होंने खुद को रविवार के मिस्सा बलिदान में ही नहीं, बल्कि दैनिक मिस्सा बलिदानों में भी एक सेवक के रूप में पेश किया। फादर कार्ल लॉफर, एमएससी, जो टू रोट की किशोरावस्था से ही उस मिशन में पल्ली पुरोहित थे, जिन्होंने उन्हें 18 साल की उम्र में प्रचारक के लिए स्कूल में प्रवेश लेने की सलाह दी थी।

मिशन में प्रचारक की अवधारणा, साथ ही उनके कार्य, समुदाय के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता रखते हैं। वे सच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं जो विश्वास की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए जिम्मेदार हैं, एक मिशनरी की अनुपस्थिति में उसकी सभी गतिविधियों को पूरा करते थे, सिवाय अभिषेक के। प्रचारक बपतिस्मा देते, विवाह संस्कार सम्पन्न करते, वचन सुनाते... कभी-कभी उनकी प्रतिबद्धता इतनी महान होती है कि वे इसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। 1980 के दशक में ग्वाटेमाला के एल क्विचे क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था, जहाँ दर्जनों प्रचारकों को सेना द्वारा मार दिया गया क्योंकि उन्होंने पवित्र हृदय के मिशनरियों की सहायता की थी, या देश से निकाले जाने के बाद भी इसे जारी रखा था।

पीटर टू रोट की शहादत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियाँ बहुत हद तक एक जैसी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 1942 में, जापानी सेना ने पापुआ न्यू गिनी पर आक्रमण किया। उन्होंने जो पहला कदम उठाया, वह था सभी मिशनरियों को कैद करना, हालाँकि उन्होंने विश्वासियों को धार्मिक अभ्यास जारी रखने की अनुमति दी। यहाँ, आमतौर पर प्रचारकों और खासकर, पीटर टू रोट ने विश्वास, समारोहों और संस्कारों के अनुष्ठान को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक साल बाद, सेना ने अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, आखिरकार, उन्होंने सभी अभ्यासों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन पीटर टू रोट ने पहले ही ईश्वर के वचन की घोषणा और सुसमाचार के अनुसार येसु की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लिया था।

जापानी सेना ने सभी प्रचारकों को पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू कर दिया, उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की और उन्हें चेतावनी दी कि सभी धार्मिक प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीटर टू रोट उन्हें समझाना चाहते थे कि वे जो कर रहे हैं उसका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई और निश्चित रूप से परेशान होकर वे इस दृढ़ विश्वास के साथ घर लौट आए कि उन्हें अपना प्रेरितिक कार्य जारी रखना होगा, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यावहारिक रूप से अकेले थे।

वे शाम को गुप्त रूप से कुछ दलों के साथ प्रार्थना करने के लिए बाहर जाते थे। वे थोड़ी धर्मशिक्षा देते और यदि आवश्यक हो तो बपतिस्मा देते थे या विवाह संस्कार सम्पन्न करते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि मिशनरियों की अनुपस्थिति में उन्हें प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका निभानी थी, ताकि ख्रीस्तीय समुदाय अकेला न छूट जाए।

जैसे-जैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और जापानी सेना के हारने की संभावना अधिक थी, जापानी अधिकारियों ने पापुआ के लोगों का पक्ष लेने की कोशिश की और पुराने रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित किया। उनमें से एक था बहुविवाह। इसने पीटर टू रोट को विवाह के संस्कार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पूरी तरह पुष्टि करने के लिए प्रेरित किया। विश्वास की लौ को जलाए रखने की आवश्यकता के अलावा, अब यह सुनिश्चित करने का दायित्व था कि ये प्रथाएँ, जो येसु की शिक्षाओं के विपरीत हैं, अब उनके लोगों की संस्कृति से लगभग निर्वासित हो चुकी हैं, वापस न आएँ।

इस प्रकार उन्होंने बहुविवाह के खिलाफ एक खुला धर्मयुद्ध शुरू किया, जिसके कारण उन्हें कुछ शक्तिशाली लोगों, पुलिसकर्मियों, न्यायाधीशों आदि का सामना करना पड़ा, जो पहले से ही विवाहित महिलाओं को पत्नी के रूप में रखना चाहते थे। टो रोट ने सीधे अधिकारियों का सामना किया जो उनके दुश्मन बन गए, उनमें से एक के पास उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। उन्हें जल्द ही पुलिस स्टेशन में उनकी धार्मिक गतिविधियों के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया गया। पीटर टो रोट ने पुष्टि की कि वे अभी भी वही कर रहे हैं जो उन्हें एक प्रचारक के रूप में करना चाहिए, और जब उन्होंने बहुविवाह की प्रथा के खिलाफ अपने रुख की पुष्टि की, तो उन्हें हिरासत में लेने का सही बहाना मिल गया।

हिरासत में रहने के दौरान, उन्होंने एक शांत रवैया और एक स्पष्ट विश्वास दिखाया। उन्होंने बहुविवाह की प्रथा की निंदा करने और ईसाई विवाह का बचाव करने के साथ-साथ समुदायों के लिए अपनी सेवा जारी रखने में अच्छा काम किया है। उन्होंने कभी कोई पछतावा नहीं दिखाया और एक धर्मशिक्षक के रूप में अपने विश्वास और अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहे।

आखिरकार, जुलाई 1945 के शुरुआती दिनों में पीटर टू रोट को सर्दी लग गई। सख्त सजा की जरूरत नहीं थी, मौत का कोई आधिकारिक तरीका नहीं था। सर्दी का फायदा उठाकर डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया और एक तथाकथित दवाई खाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ, डॉक्टर ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई।

पुलिसकर्मी टू मेटापा, जो उसकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार था, घटनास्थल पर आया और कहा: 'वह, "मिशन युवक", बहुत बीमार था और मर गया है।'

