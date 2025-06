इतालवी इतालवी कलीसिया के लिए संत पापा लियो के निर्देशांक

अंद्रेया तोर्निएली

वाटिकन सिटी, बुधवार 18 जून 2025 वाटिकन न्यूज : सुसमाचार की घोषणा, शांति के विषय पर एक प्रेरितिक देखभाल, डिजिटल युग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानव पर एक जीवंत प्रतिबिंब, संवाद की संस्कृति। ये वे निर्देशांक हैं जिन्हें संत पापा लियो 14वें ने इतालवी कलीसिया के लिए इंगित किया और वे एक अनमोल संकेत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सुसमाचार में निहित है और वर्तमान समय की चुनौतियों में संलिप्त है। संत पापा जानते हैं कि इतालवी कलीसिया को धर्मनिरपेक्षता, विश्वास के प्रति असंतोष और जन्म दर में गिरावट से निपटना होगा और वह अपने पूर्ववर्ती संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को उद्धृत करना चाहते थे ताकि याद रहे कि "हमें उन स्थितियों के आदी होने से बचने हेतु साहस के लिए कहा जाता है जो इतनी गहराई से जड़ें जमा चुके हैं कि वे सामान्य या दुर्गम प्रतीत होते हैं।"

"प्रेरितिक चिंताओं" में, संत पापा लियो ने सुसमाचार घोषणा की ओर इशारा किया, जैसा कि इवांजेली गौदियुम द्वारा संकेत दिया गया है, बारह साल पहले का एक प्रेरितिक आह्वान जो अभी भी पूर्ण आत्मसात का इंतजार कर रहा है: संत पापा "मानवता की नसों में मसीह को लाने" के लिए कहते हैं, इस बारे में सोचते हुए कि जो लोग सबसे दूर हैं उन्हें कैसे करीब लाया जाए और भाषाओं को नवीनीकृत किया जाए।

दूसरी, महत्वपूर्ण चिंता शांति के लिए है। संत पापा लियो को उम्मीद है कि हर धर्मप्रांत में, अहिंसा में शिक्षा के मार्ग, स्थानीय संघर्षों में मध्यस्थता की पहल और स्वागत की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि, अगर यह सच है कि युद्ध मनुष्य के दिल में शुरू होता है, तो शांति भी उसी स्तर पर निहित होनी चाहिए और यह एक दैनिक "कारीगर" प्रतिबद्धता है, जो सभी को चिंतित करती है।

तीसरा फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर है: ऐसे युग में जिसमें मानव गरिमा को नष्ट किये जाने और भुलाये जाने का खतरा है, संत पापा को उम्मीद है कि इतालवी कलीसिया मानव पर एक "जीवित प्रतिबिंब" शामिल करेगी, ताकि विश्वास "असंबद्ध" होने का खतरा न हो।

इसके अलावा संत पापा द्वारा इतालवी धर्माध्यक्षों को दिया गया अंतिम निमंत्रण भी महत्वपूर्ण है कि वे एकजुट रहें तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्य करने के तरीकों में धर्मसभा को एक "मानसिकता" बनाएं, तथा हमेशा संवाद की संस्कृति को विकसित करें।

इतालवी धर्माध्यक्षों को दिए गए संत पापा लियो 14वें के भाषण में सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सुसमाचार की घोषणा और शांति एवं संवाद के प्रति प्रतिबद्धता, नई प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक शक्ति द्वारा खतरे में डाली गई मानवीय गरिमा और गरीबों के बीच घनिष्ठ और सीधा संबंध है। ये किसी अंदरूनी लोगों के लिए युद्ध का मैदान या किसी विशेष एनजीओ का काम नहीं हैं। इसके बजाय, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ आज ख्रीस्तियों को सुसमाचार की सुंदरता की गवाही देने के लिए कहा जाता है।

