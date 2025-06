संत पापाः येसु हमें खोजने निकलते हैं

वाटिकन सिटी

संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह में मजदूरों का दाखबारी में कार्य हेतु भेजे जाने के दृष्टांत पर चिंतन किया।

प्रिय भाइयो एवं बहनो, संत पापा ने अपने कहा कि मैं पुनः येसु के और एक दृष्टांत की चर्चा करना चाहूँगा। इस दृश्य में भी हम एक वृतांत को पाते हैं जो हममें आशा पोषित करती है। वास्तव में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन का अर्थ नहीं पाते हैं, हम अपने में बेकार होने, असक्षम होने का अनुभव करते हैं ठीक उन मजदूरों की भांति जो चौराहे में खड़े किसी के द्वारा कार्य में लगाये जाने की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन समय बीत जाता है, जीवन आगे बढ़ता है और हम किसी के द्वारा स्वीकारे या प्रशंसा नहीं किये जाने का अनुभव करते हैं। शायद हम समय से नहीं पहुंचे होंगे, दूसरे हमसे पहले पहुंचे होंगे या जीवन की मुसीबतों ने हमें कहीं अटका दिया होगा।

चौराहे की उपमा हमारे जीवन के संदर्भ में भी उचित बैठती है, क्योंकि चौराहे को हम व्यापार स्थल के रुप में देखते हैं जहाँ दुर्भाग्यवश प्रेम और सम्मान भी खरीदे और बेचे जाते हैं, जिससे कुछ पाया जा सके। और जब हम अपने में स्वीकार, प्रशंसा नहीं किये जाने का अनुभव करते हैं, तो हम अपने को उनके हाथों में बेचने की जोखिम में पड़ जाते हैं जो हममें पहली बोली लगाते हैं। इसके बदले में ईश्वर हमें जीवन के मूल्य और इसे खोजने हेतु अपनी ओर से सहायता किये जाने की याद दिलाते हैं।

आज के दृष्टांत जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, हम मजदूरों को पाते हैं जो किसी के द्वारा कार्य में लगाये जाने की प्रतीक्षा में होते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के 20वें अध्याय में हम एक विचित्र व्यवहार व्यक्तित्व को पाते हैं जो हमें आश्चर्यचकित और चुनौती प्रदान करता है। वह एक दाखबारी का मालिक है जो व्यक्तिगत रुप में अपने मजदूरों की खोज हेतु बाहर निकलता है। वह उनके संग व्यक्तिगत रुप में संबंध स्थापित करना चाहता है।

संत पापा लियो ने कहा कि जैसे मैं कहा रहा था, यह दृष्टांत हमें आशा प्रदान करता है क्योंकि हमारे लिए इस बात की चर्चा करता है कि मालिक कई बाहर जाते हुए उन लोगों की खोज करता है जो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की प्रतीक्षा करते हैं। जमीन मालिक सुबह को तुरंत बाहर जाता और तब वह दिन के हर तीसरे घंटे में बाहर निकलता, मजदूरों की खोज करता और उन्हें अपनी दाखबारी में कार्य करने हेतु भेजता है। अपने निर्धारित समय के अनुसार, दोपहर के तीन बजे बाहर जाने के बाद, उसे मजदूरों की खोज हेतु पुनः बाहर जाने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि दिनी कार्य की समाप्ति छः बजे होती है।

थकानहीन यह स्वामी, जो हर कीमत पर सभी को जीवन का मूल्य प्रदान करना चाहता है पाँच बजे फिर बाहर निकलता है। चौराहों में रहने वाले मजदूरों ने शायद अपनी सारी आशा खो दी थी होगी। वे अपने में सोच रहे होंगे कि यह दिन व्यर्थ में चला गया। यद्यपि कोई उन लोगों पर अब भी विश्वास करता है। मजदूरों को दिन के आखरी पहर कार्य में लगाने से क्या फायदा है। लेकिन फिर भी, ऐसा लगता है कि हम अपने में केवल थोड़ा ही कर सकते हैं, यह सदैव हमारे लिए सार्थक होता है। हम सदैव अपने जीवन को अर्थ देखने के योग्य हो सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं।

संत पापा ने कहा कि और इस इस भूमि मालिक की वास्तविकता को हम दिन के अंतिम पहर, मजदूरी देने के समय देखते हैं। स्वामी कार्य में लगाये गये पहले पहर के मजदूरों को मेहनताना स्वरुप एक दीनार देने की बात पर सहमत होते हैं, जो मुख्य रुप से दैनिक मजदूरी की रकम थी। वे अन्य दूसरों से कहते हैं कि जो उचित होगा वे उन्हें प्रदान करेंगे। दृष्टांत की यह बात- क्या उचित है हमें उत्तेजित करती है। दाखबारी का स्वामी अर्थात ईश्वर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन निर्वाहण के लिए क्या उचित है। वे मजदूरों को व्यक्तिगत रुप में अपने पास बुलाते हैं, वे उनके मानवीय सम्मान से वाकिफ हैं, और इस आधार पर वे उन्हें मजदूरी के रूप में हर एक को एक दीनार देते हैं।

इस दृष्टांत में हम सुनते हैं कि पहले पहर के मजदूर अपने में हताश हो जाते हैं, वे स्वामी की सुन्दर उदारता को नहीं देख पाते हैं, जो अपने में अन्यायी नहीं था बल्कि यह सरलता में उसकी उदार थी, जो केवल लाभ को नहीं बल्कि जरुर को भी ध्यान देते हैं। ईश्वर अपने राज्य को अर्थात पूर्णतः, अनंत जीवन की खुशी को सभी के लिए देना चाहते हैं। येसु हम सबों के संग ऐसा ही करते हैं-वे हमें स्तरों में नहीं रखते हैं, वे अपने को उन लोगों के लिए प्रदान करते हैं जो अपने हृदय को उनके लिए खोलते हैं।

संत पापा लियो ने कहा कि इस दृष्टांत के आलोक में, आज के ख्रीस्तीय इस बात पर विचार करने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं- क्यों कार्य तुरंत शुरू किया जायेॽ यदि मजदूरी एक जैसी है तो कार्य अधिक क्यों किया जायेॽ इन संदेहों के उत्तर में संत अगुस्टीन लिखते हैं,“तुम अपने बुलाने वाले का अनुसरण करने में देरी क्यों करते हो, जब तुम्हें उपहार के बारे में पता है लेकिन तुम दिन के बारे में निश्चित नहीं होॽ सावधान रहो कि तुम अपने को वंचित न करते हो, देर करने के द्वारा, जिसके संबंध में उन्होंने तुम से प्रतिज्ञा की है।”

संत पापा ने कहा, मैं कहना चाहूँगा, विशेषकर युवाओं से, आप इंतजार न करें, लेकिन उत्साह में ईश्वरीय पुकार का उत्तर दें जो हमें अपनी दाखबारी में कार्य करने का निमंत्रण देते हैं। आप देर न करें, अपनी आस्तीन मोड़ें क्योंकि ईश्वर उदार हैं और आप निराश नहीं होंगे। उनकी दाखबारी में कार्य करते हुए आप अपने हृदय में व्याप्त गुढ़ सवाल का जबाव पायेंगे- मेरे जीवन का अर्थ क्या हैॽ

प्रिय भाइयो एवं बहनों, “हम अपने में हताश न हो”, संत पापा ने कहा। यहाँ तक कि हमारे जीवन के अंधेरे भरे क्षणों में, जब हम समय को, अपने खोजने वाले उत्तर को पायें बिना गुजरता पाते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें जो पुनः बाहर निकलते हैं वे हमसे मिलें जहाँ हम उनका इंतजार करते हैं। वे उदार हैं और वे तुंरत हमारे पास आयेंगे।

