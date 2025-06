खेल की जयंती: आशा के चैंपियन और शिल्पकार बनना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 12 जून 2025 (रेई) : वाटिकन प्रेस कार्यालय में खेल की जयंती की प्रस्तुति के अवसर पर कार्डिनल टोलेंटिनो डी मेंडोंका ने कहा, "खेल हमें गिरने के बाद उठना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे विश्वास हमें मुश्किल समय में सहारा देता है।" दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन रविवार, 15 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर में पोप लियो 14वें द्वारा ख्रीस्तयाग के अनुष्ठान के साथ होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए, पूर्व इतालवी ओलंपिक तैराक, नोवेल्ला कैलिगैरिस ने कहा, "एक एथलीट के लिए, हारना महत्वपूर्ण है - यह वह क्षण होता है जब वास्तव में प्रकट होता है कि वह कौन है: वह कैसे ठीक हो सकता है, वह क्या सीखता है, और वह अपने अगले लक्ष्य को कैसे परिभाषित करता है।"

कैलिगारिस, ओलंपिक पदक जीतने और 800 मीटर फ्रीस्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनानेवाली पहली इतालवी तैराक हैं। अब वे एक पत्रकार हैं और उन्होंने संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डी मेंडोंका, पैरालंपिक तलवारबाज अमेलियो कास्त्रो ग्रुएसो और एथलेतिका वातिकाना के अध्यक्ष जामपाओलो मात्तेई के साथ ब्रीफिंग के दौरान जयंती कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

कैलिगारिस ने कहा, "हर खिलाड़ी की एक अनूठी कहानी होती है।" "परिणाम अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह है यात्रा - उन्हें किस चीज ने प्रेरित किया, पीड़ा, असफलताएँ और जीत। प्राचीन ग्रीस में, ओलंपिक खेलों में कविता, नृत्य और गीत शामिल थे। हमें संस्कृति के इस समग्र दृष्टिकोण को पुनः प्राप्त करना चाहिए।"

कार्डिनल टोलेंटिनो ने कहा, "अकेले अभ्यास किए जाने पर भी, खेल, मानव हृदय, उसकी खुशियों, अर्थ, उत्कृष्टता और अनंत की लालसा से बात करने की इसकी शक्ति को रेखांकित करते हुए हमेशा एक सामुदायिक कार्य होता है।" जैसा कि पोप लियो 14वें ने कहा है, यह जयंती प्रतिस्पर्धा के बारे में कम और खेल के सांस्कृतिक और शैक्षिक सार के बारे में अधिक है।

1 जून को, पोप ने जिरो ​​दी'इतालिया साइकिल चालकों से कहा था कि "आप दुनियाभर के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं।" उन शब्दों पर विचार करते हुए, कार्डिनल टोलेंटिनो ने टिप्पणी की, "वे दो सच्चाई व्यक्त करते हैं: कलीसिया द्वारा खेल को मान्यता देना और एथलीटों को सौंपी गई सामाजिक जिम्मेदारी। यह जयंती उनमें यह जागरूकता जगाए कि वे भी आशा के मिशनरी हैं।"

कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार, 14 जून को “आशा की गति: मंच से परे की कहानियाँ” सम्मेलन से होगी, जिसे ऑगस्टिनियनम पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख भी भाग लेंगे। प्रतिभागी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप लियो 14वें के साथ जुबली मुलाकात के लिए तीर्थयात्रा में भी शामिल होंगे।

पहले भाग में ट्रैक स्टार लेत्साइल टेबोगो, ओलंपिक फ़ेंसर वालेंटिना वेज़ाली, पैरालिंपिक फ़ेंसर एमिलियो कास्त्रो ग्रुएसो और पूर्व फ़ुटबॉलर और कोच सेर्गियो कॉन्सेइकाओ की गवाही शामिल होगी। दूसरा पैनल खेल में कलीसिया की प्रेरितिक उपस्थिति पर ध्यान देगा, जिसमें फ्रांचेस्का शिबेटा (सलेशियन युवा खेल), जाम्पाओलो मात्तेई (एथलेतिका वातिकाना), लिटस बॉलबे साला (खेल मिशन के पुरोहित) और पाओला वर्जीनिया जिग्लियोटी (सेंतिएरी फ्रसाती एसोसिएशन) शामिल होंगे। सम्मेलन का समापन अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटोग्राफ़ी प्रतियोगिता "स्पोर्ट इन मोशन" के पुरस्कार के साथ होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से सांस्कृतिक चिंतन में शामिल करना है।

दोपहर में, खिलाड़ी, परिवार और मित्र जयंती के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे: पवित्र द्वार से तीर्थयात्रा।

शाम को ऑस्कर विजेता फिल्म "चैरियोट्स ऑफ फायर" दिखाई जाएगी, जो जुनून, विश्वास और खेल के परस्पर प्रभाव को दर्शाती है।

"1 जून को, हमने एक उल्लेखनीय शुरुआत का अनुभव किया," जाम्पाओलो मैत्तेई ने कहा, "पोप लियो 14वें ने खेल के उस दृष्टिकोण की पुष्टि की जो पूरे व्यक्ति को शामिल करता है - शरीर, मन, हृदय और आत्मा। 27 मई को, नेपल्स के फुटबॉल क्लब के साथ एक मुलाकात के दौरान, उन्होंने टीमवर्क और खेल के शैक्षिक आयाम पर जोर दिया।"

उन्होंने कहा, "खेल की जयंती कोई प्रतियोगिता, टूर्नामेंट या चैंपियनशिप नहीं है। यह एक ख्रीस्तीय अनुभव है जिसे सभी उम्र के खिलाड़ियों - पेशेवर और शौकिया - के साथ-साथ कोच, आयोजक, समर्थक और उनके परिवारों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। एक महान टीम, जो प्रतिष्ठा में समान है, पदकों की कोई परवाह नहीं करती।"

रविवार के यूखरिस्त समारोह के दौरान, एक प्रतीकात्मक चिन्ह स्वरूप, फ्रांसीसी बिशप सम्मेलन के प्रतिनिधि एथलेतिका वातिकाना को "एथलीटों का क्रूस" भेंट करेंगे, जो 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए एक आध्यात्मिक संकेत है, जिसे संत मरिया मगदलेना गिरजाघर में एथलीटों के चैपल में रखा जाएगा।

2012 लंदन और 2016 रियो दी जनेइरो खेलों में पहले मौजूद, रियो में विश्व युवा दिवस पर पोप फ्राँसिस द्वारा आशीर्वादित क्रूस को 2023 में विश्व युवा दिवस लिस्बन में भी ले जाया गया था। परंपरा का पालन करते हुए, एथलेतिका वातिकाना भविष्य के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले धर्मप्रांतों को एथलीटों का क्रूस सौंपेगा, जो विश्व युवा दिवस क्रूस की यात्रा को प्रतिध्वनित करता है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here